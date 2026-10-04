Η Κρήτη μετρά τις πληγές της μετά την κακοκαιρία – Ξεκινούν οι καταγραφές ζημιών

Η κακοκαιρία που σάρωσε την Κρήτη τα τελευταία 24ωρα υποχωρεί, αφήνοντας πίσω της εκτεταμένες καταστροφές σε υποδομές, καλλιέργειες και ζωικό κεφάλαιο. Καθώς τα νερά αρχίζουν να υποχωρούν, ξεκινούν οι πρώτες αυτοψίες και οι καταγραφές των ζημιών σε διάφορες περιοχές του νησιού. Παράλληλα, υπάρχει αγωνία για την τύχη οκτώ εργαζομένων που έχουν εγκλωβιστεί στο Φαράγγι της Σαμαράς.

Αγωνία για τους εγκλωβισμένους στη Σαμαριά

Μεγάλη αγωνία επικρατεί για οκτώ εργαζόμενους οι οποίοι έχουν εγκλωβιστεί στο Φαράγγι της Σαμαράς. Τα ορμητικά νερά που προκάλεσε η κακοκαιρία κάλυψαν το μονοπάτι, καθιστώντας δύσκολη την πρόσβαση και την απομάκρυνσή τους από την περιοχή.

Σοβαρά προβλήματα υδροδότησης στον Δήμο Μυλοποτάμου

Στον Δήμο Μυλοποτάμου, οι οικισμοί Ζωνιανά, Κράνα και Λιβάδια έχουν μείνει χωρίς υδροδότηση. Τα έντονα καιρικά φαινόμενα προκάλεσαν σοβαρές βλάβες στα δίκτυα ύδρευσης της περιοχής, επηρεάζοντας την καθημερινότητα των κατοίκων.

Σύμφωνα με επείγουσα ανακοίνωση της Δημοτικής Επιχείρησης Ύδρευσης και Αποχέτευσης Μυλοποτάμου (ΔΕΥΑ), οι ζημιές αυτές συνδέονται με την κατάρρευση τμήματος του δρόμου στην περιοχή της Μονής Δισκουρίου. Το γεγονός αυτό δυσχεραίνει σημαντικά την πρόσβαση των συνεργείων στα σημεία όπου απαιτούνται τεχνικές παρεμβάσεις για την αποκατάσταση των βλαβών.

Προσπάθειες αποκατάστασης και εκκλήσεις της ΔΕΥΑ

Τα συνεργεία της ΔΕΥΑ Μυλοποτάμου βρίσκονται επί ποδός και καταβάλλουν εντατικές προσπάθειες για την ταχύτερη δυνατή αποκατάσταση των βλαβών. Ωστόσο, η βασική προϋπόθεση για την έναρξη και την ολοκλήρωση των εργασιών είναι να εξασφαλιστεί ασφαλής πρόσβαση στα σημεία του δικτύου που έχουν υποστεί ζημιές.

Λόγω αυτής της δυσκολίας, δεν μπορεί να δοθεί αυτή τη στιγμή ασφαλής εκτίμηση για το πότε θα επανέλθει η υδροδότηση στους τρεις πληγέντες οικισμούς. Η ΔΕΥΑ Μυλοποτάμου καλεί τους κατοίκους των Ζωνιανών, της Κράνας και των Λιβαδίων να χρησιμοποιούν με ιδιαίτερη φειδώ τα αποθέματα νερού που τυχόν διαθέτουν, περιορίζοντας την κατανάλωση στις απολύτως απαραίτητες ανάγκες. Παράλληλα, ζητεί από τους πολίτες να παρακολουθούν τις επίσημες ανακοινώσεις της ΔΕΥΑ και του Δήμου Μυλοποτάμου για την πορεία των εργασιών και την επαναφορά της παροχής νερού.

Εκτεταμένες ζημιές σε Ηράκλειο και αμπελώνες

Σημαντικές ζημιές καταγράφονται και στην περιοχή του Προφήτη Ηλία στο Ηράκλειο. Μεταξύ άλλων, έχει πληγεί σοβαρά το ζωικό κεφάλαιο, ενώ μεγάλες είναι οι καταστροφές στην αγροτική οδοποιία, στα δίκτυα των παραγωγών και στους αμπελώνες της περιοχής. Η αμπελουργική δραστηριότητα έχει υποστεί ένα σοβαρό πλήγμα, με τις πρώτες εκτιμήσεις να βρίσκονται ήδη σε εξέλιξη για την καταγραφή του μεγέθους της καταστροφής.

Καταστροφές στις Γούβες και εκκρεμότητες από το παρελθόν

Στις Γούβες του Δήμου Χερσονήσου, όπου κατά τη διάρκεια της κακοκαιρίας αυτοκίνητα παρασύρθηκαν ακόμη και στη θάλασσα, έχουν ξεκινήσει οι προσπάθειες αποκατάστασης. Ωστόσο, στην περιοχή παραμένουν ανοιχτές εκκρεμότητες από την προηγούμενη μεγάλη καταστροφή που είχε σημειωθεί το 2020.

Συγκεκριμένα, δεν έχουν ολοκληρωθεί ακόμη οι μελέτες που αφορούν την αποκατάσταση και τη θωράκιση του παραλιακού μετώπου, γεγονός που προσθέτει στις προκλήσεις που αντιμετωπίζει η περιοχή μετά τα πρόσφατα έντονα καιρικά φαινόμενα.

Με πληροφορίες από: Ieidiseis