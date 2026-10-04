Η κακοκαιρία σφυροκόπησε την Κρήτη: Ανυπολόγιστες καταστροφές και εκκενώσεις

Η Κρήτη βρίσκεται αντιμέτωπη με ανυπολόγιστες καταστροφές, καθώς σφοδρή κακοκαιρία σφυροκόπησε το νησί για τρία 24ωρα, ρίχνοντας ποσότητες νερού που αντιστοιχούν σε έναν ολόκληρο χρόνο. Δεκάδες άνθρωποι εγκλωβίστηκαν σε σπίτια και αυτοκίνητα, ενώ πραγματοποιήθηκαν προληπτικές εκκενώσεις κατοίκων. Το φαινόμενο συνοδεύτηκε από 22.000 κεραυνούς μέσα σε μία μόνο ημέρα, αφήνοντας πίσω του πλημμυρισμένα σπίτια, κατεστραμμένες υποδομές και περιοχές χωρίς νερό.

Προβλήματα στον Μυλοπόταμο και εκκενώσεις στα Ζωνιανά

Ιδιαίτερα δύσκολη ήταν η κατάσταση στον ορεινό Μυλοπόταμο, με επίκεντρο τα Ζωνιανά, όπου αυτοκίνητα κόλλησαν στη λάσπη και δεκάδες άνθρωποι εγκλωβίστηκαν. Στα Ζωνιανά, τεράστιες ποσότητες νερού κατέβηκαν με ορμή, μετατρέποντας τους δρόμους σε χειμάρρους. Λάσπη και φερτά υλικά προκάλεσαν σοβαρές ζημιές σε περιουσίες και υποδομές.

Το μεγαλύτερο πρόβλημα στην περιοχή εντοπίστηκε στον ποταμό, τα τοιχώματα του οποίου έχουν διαρραγεί σε πολλά σημεία. Οι κάτοικοι κλήθηκαν να εγκαταλείψουν τα σπίτια τους από το μεσημέρι του Σαββάτου, ενώ ζητήθηκε η συνδρομή του στρατού και περισσότερων μηχανημάτων για την αντιμετώπιση της κατάστασης. Τριάντα κάτοικοι απομακρύνθηκαν προληπτικά από τις κατοικίες τους λόγω της ισχυρής πίεσης των τεράστιων όγκων νερού, με την ανησυχία να επικεντρώνεται στα στηθαία που περιβάλλουν τη διευθέτηση του ποταμού. Εξετάζεται επίσης η στατικότητα δύο κατοικιών, καθώς τα ορμητικά νερά έχουν φτάσει μέχρι τα θεμέλιά τους.

Καταστροφές στο οδικό δίκτυο και αγροτική παραγωγή

Στην περιοχή του Αμαρίου, οι καταστροφές ήταν μεγάλες, με τα διαδοχικά κύματα έντονης βροχόπτωσης να προκαλούν σοβαρά προβλήματα στο οδικό δίκτυο. Κατολισθήσεις, μεγάλες ποσότητες νερού και φερτά υλικά κατέστησαν αδύνατη την κυκλοφορία σε αρκετά σημεία. Ιδιαίτερα δύσκολη ήταν η κατάσταση στις Δημοτικές Κοινότητες Φουρφουρά, Πλατανίων και Βισταγής, όπου οι δρόμοι μετατράπηκαν σε ορμητικούς χειμάρρους που παρέσυραν πέτρες και χώματα.

Στο Οροπέδιο Λασιθίου, οι ζημιές από το σαρωτικό πέρασμα της κακοκαιρίας ήταν τεράστιες. Οι παραγωγοί μετρούν τις πληγές τους, καθώς οι πρώτες εκτιμήσεις κάνουν λόγο για καταστροφή που ξεπερνά το 80% στις καλλιέργειες πατάτας και κηπευτικών.

Προβλήματα υδροδότησης και επιχειρήσεις διάσωσης

Τεράστιο πρόβλημα αντιμετωπίζει και το δίκτυο ύδρευσης. Περίπου 2.500 κάτοικοι στα Ζωνιανά, τα Λιβάδια και την Κράνα παραμένουν χωρίς υδροδότηση. Οι τεράστιοι όγκοι νερού που κατέβηκαν από τα ορεινά παρέσυραν και κατέστρεψαν το δίκτυο ύδρευσης από την περιοχή των Απλαδιανών και πάνω. Υπό τις παρούσες συνθήκες, δεν υπάρχει ασφαλής εκτίμηση για το πότε θα μπορέσουν να αρχίσουν οι εργασίες αποκατάστασης.

Εξαιρετικά δύσκολη ήταν η κατάσταση και στην Ιεράπετρα. Κατά τη διάρκεια της νύχτας πραγματοποιήθηκαν αλλεπάλληλες επιχειρήσεις για τη διάσωση κατοίκων και επισκεπτών, με 23 ανθρώπους να απεγκλωβίζονται από αυτοκίνητα που είχαν παγιδευτεί στα ορμητικά νερά. Στα Φέρμα, την Αγία Φωτιά, τον Κουτσουρά και τον Μακρύ Γιαλό καταγράφηκαν εκτεταμένες ζημιές, με δρόμους, αυλές, κατοικίες και θερμοκήπια να πλημμυρίζουν. Στο λιμανάκι του Κουτσουρά, η ορμή του νερού ήταν τέτοια ώστε βυθίστηκαν ακόμη και δεμένες βάρκες.

Υψηλά ύψη βροχής και κεραυνοί

Μεγάλα ύψη βροχής καταγράφηκαν στα ορεινά και βόρεια τμήματα της Κρήτης. Σύμφωνα με το δίκτυο αυτόματων μετεωρολογικών σταθμών του Εθνικού Αστεροσκοπείου Αθηνών/meteo.gr, από την Παρασκευή έως και τις πρωινές ώρες του Σαββάτου, το ύψος βροχής στο Ξυλόσκαλο Χανίων έφτασε τα 318 χιλιοστά. Υπενθυμίζεται ότι το 1 χιλιοστό βροχής αντιστοιχεί σε 1 λίτρο νερού σε επιφάνεια 1 τετραγωνικού μέτρου, ή ισοδύναμα 1 τόνο νερού σε έκταση 1 στρέμματος.

Η σφοδρότητα του φαινομένου υπογραμμίζεται και από τον αριθμό των κεραυνών, καθώς καταγράφηκαν 22.000 κεραυνοί μέσα σε μία μόνο ημέρα, αναδεικνύοντας την ένταση της κακοκαιρίας που έπληξε το νησί.

Με πληροφορίες από: Topontiki, Enikos