Έντονα καιρικά φαινόμενα σε Κρήτη και Δωδεκάνησα, με βροχές και ανέμους έως 7 μποφόρ

Έντονα καιρικά φαινόμενα συνεχίζουν να πλήττουν την Κρήτη και τα Δωδεκάνησα, με καταιγίδες και ισχυρούς ανέμους να επικρατούν στις περιοχές αυτές. Σύμφωνα με τις προειδοποιήσεις της ΕΜΥ, η κακοκαιρία αναμένεται να εξασθενήσει σταδιακά από το μεσημέρι της Κυριακής, 4 Οκτωβρίου 2026. Οι μετεωρολόγοι εφιστούν την προσοχή για τα ύψη βροχής που αναμένονται, ιδιαίτερα στην Κρήτη, η οποία έχει ήδη δεχθεί σημαντικές ποσότητες.

Εξασθένηση των φαινομένων και επικαιροποίηση δελτίου

Η Εθνική Μετεωρολογική Υπηρεσία (ΕΜΥ) έχει εκδώσει ακόμη μία «πορτοκαλί προειδοποίηση» για την κακοκαιρία που έχει επηρεάσει τη χώρα με καταιγίδες και βροχές. Για την Κυριακή, 4 Οκτωβρίου 2026, προβλέπονται έντονα φαινόμενα στην Κρήτη και τα Δωδεκάνησα, συνοδευόμενα από λυσσαλέους ανέμους που θα φτάνουν έως και τα 7 μποφόρ σε αρκετές περιοχές.

Παρόλο που η κακοκαιρία δείχνει σημάδια σταδιακής εξασθένησης, οι μετεωρολόγοι συνεχίζουν να προειδοποιούν για τα σημαντικά ύψη βροχής που αναμένονται. Το Έκτακτο Δελτίο Επικίνδυνων Καιρικών Φαινομένων με α.α. 6/2026, το οποίο είχε εκδοθεί την Τετάρτη 30 Σεπτεμβρίου 2026, έχει επικαιροποιηθεί βάσει των τελευταίων προγνωστικών στοιχείων. Επισημαίνεται ότι από το απόγευμα του Σαββάτου, 3 Οκτωβρίου 2026, το δελτίο υποβαθμίστηκε σε πορτοκαλί προειδοποίηση.

Η κατάσταση στην Κρήτη και τα ύψη βροχής

Η Κρήτη, η οποία έχει ήδη πληγεί σοβαρά από την επέλαση των φαινομένων, αναμένεται να δεχθεί βροχές και καταιγίδες κατά διαστήματα έως και τις πρωινές ώρες της Κυριακής. Το διήμερο Παρασκευής και Σαββάτου, το νησί δέχθηκε το μεγαλύτερο ύψος βροχής, γεγονός που οδήγησε σε μια «βιβλική καταστροφή», όπως καταγράφηκε.

Ειδικότερα, στο Ξυλόσκαλο Χανίων, το ύψος βροχής υπολογίζεται ότι έφτασε τα 420 χιλιοστά. Για να γίνει κατανοητό το μέγεθος, πρέπει να επισημανθεί ότι 1 χιλιοστό βροχής αντιστοιχεί σε 1 λίτρο νερού σε επιφάνεια 1 τετραγωνικού μέτρου, ή ισοδύναμα, 1 τόνος νερού σε έκταση 1 στρέμματος. Αυτό σημαίνει ότι η περιοχή των Χανίων δέχθηκε μια τεράστια ποσότητα νερού.

Προβλέψεις για Δωδεκάνησα και νότιο Αιγαίο

Εκτός από την Κρήτη, η κακοκαιρία θα συνεχίσει να πλήττει και τα Δωδεκάνησα έως και το μεσημέρι της Κυριακής. Οι κάτοικοι των νησιών αυτών καλούνται να είναι σε επιφυλακή, καθώς τα φαινόμενα παραμένουν έντονα.

Παράλληλα, ισχυρές βροχές και καταιγίδες προβλέπονται έως και το μεσημέρι της Κυριακής, 4 Οκτωβρίου 2026, σε ολόκληρο το νότιο Αιγαίο. Η πορτοκαλί προειδοποίηση παραμένει σε ισχύ για αυτές τις περιοχές, υποδεικνύοντας την ανάγκη για προσοχή από τους πολίτες.

Οι ισχυροί άνεμοι και οι ριπές τους

Σύμφωνα με τις προβλέψεις του meteo.gr, οι ισχυροί άνεμοι αποτελούν ένα ακόμη χαρακτηριστικό της κακοκαιρίας. Αναμένονται άνεμοι που θα φτάνουν έως και τα 7 μποφόρ, με ριπές να ξεπερνούν τα 80 χιλιόμετρα την ώρα. Αυτές οι συνθήκες καθιστούν επικίνδυνες τις μετακινήσεις και τις δραστηριότητες σε εξωτερικούς χώρους, ειδικά στις θαλάσσιες περιοχές.

Οι μετεωρολόγοι τονίζουν την ανάγκη για επαγρύπνηση, καθώς οι ισχυροί άνεμοι μπορούν να προκαλέσουν προβλήματα, ιδιαίτερα σε συνδυασμό με τις έντονες βροχοπτώσεις. Η προσοχή των πολιτών κρίνεται απαραίτητη μέχρι την πλήρη εξασθένηση των φαινομένων.

Με πληροφορίες από: Newsit