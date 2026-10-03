Σε κατάσταση επιφυλακής παραμένει η Κρήτη, καθώς η κακοκαιρία συνεχίζει να πλήττει το νησί, προκαλώντας εκτεταμένα προβλήματα και ζημιές. Μετά από τέσσερα 24ωρα έντονων φαινομένων, οι αρχές βρίσκονται σε διαρκή κινητοποίηση, ενώ η νύχτα του Σαββάτου προς Κυριακή χαρακτηρίζεται από αγωνία για τους κατοίκους. Οι ισχυρές βροχές και καταιγίδες αναμένεται να συνεχιστούν κατά διαστήματα, αν και με μικρότερη ένταση, έως το πρωί της Κυριακής.

Η κατάσταση επιφυλακής στο νησί

Η Κρήτη έχει κηρυχθεί σε κατάσταση κινητοποίησης Red Code, μέτρο που παραμένει σε ισχύ έως και την Κυριακή 4 Οκτωβρίου. Η εικόνα στο νησί είναι ιδιαίτερα επιβαρυμένη, καθώς το σαρωτικό πέρασμα της κακοκαιρίας έχει οδηγήσει σε πλημμύρες, υπερχειλίσεις χειμάρρων και κατολισθήσεις σε πολλές περιοχές.

Οι αρχές παραμένουν σε εγρήγορση, καθώς η κακοκαιρία δεν έχει ολοκληρώσει ακόμη τον κύκλο της. Καθ' όλη τη διάρκεια του Σαββάτου, εστάλησαν διαδοχικά μηνύματα του 112 στους κατοίκους του Μυλοποτάμου, του Αμαρίου και της Ιεράπετρας, καλώντας τους να περιορίσουν τις μετακινήσεις τους και να μετακινηθούν προληπτικά σε υψηλότερα σημεία.

Δύσκολη μάχη στα Ζωνιανά Μυλοποτάμου

Ιδιαίτερα μεγάλες είναι οι ζημιές και η κατάσταση στα Ζωνιανά του Δήμου Μυλοποτάμου, όπου δόθηκε μια μεγάλη μάχη για να περιοριστούν οι συνέπειες των ορμητικών νερών. Ο κεντρικός δρόμος του οικισμού μετατράπηκε σε ορμητικό χείμαρρο από νερό και λάσπη, ενώ χείμαρροι υπερχείλισαν και δρόμοι έγιναν ορμητικά ποτάμια.

Μηχανήματα έργου και εκσκαφείς επιχείρησαν στην περιοχή, απομακρύνοντας λάσπες, βράχους και φερτά υλικά, με σκοπό να ανοίξουν δρόμους και να γίνουν παρεμβάσεις σε υψηλότερα σημεία για την ανάσχεση της ροής των χειμάρρων προς τον οικισμό. Τα λασπόνερα επηρέασαν τη στατικότητα μιας μικρής γέφυρας, η οποία κρίθηκε ετοιμόρροπη, οδηγώντας τις αρχές στη διακοπή της κυκλοφορίας και τον αποκλεισμό της.

Ορμητικά νερά, μαζί με λάσπη και φερτά υλικά, πέρασαν μέσα από κατοικημένα τμήματα του οικισμού, με αποτέλεσμα να πλημμυρίσουν σπίτια και να καταγραφούν προβλήματα στις οδικές συνδέσεις της περιοχής. Το έδαφος έχει επιβαρυνθεί σημαντικά από τις μεγάλες ποσότητες νερού, ενώ μια νέα υπερχείλιση χειμάρρου προκάλεσε πρόσθετα προβλήματα στον οικισμό.

Επεμβάσεις και εκτεταμένες ζημιές

Η Πυροσβεστική κλήθηκε να συνδράμει σε 110 περιστατικά σε ολόκληρο το νησί μέσα σε ένα 24ωρο, με αρκετά από αυτά να αφορούν εγκλωβισμένους οδηγούς και επιβάτες οχημάτων. Στην Ιεράπετρα, πραγματοποιήθηκαν 23 απεγκλωβισμοί, υπογραμμίζοντας την ένταση των φαινομένων και την ανάγκη για άμεση επέμβαση.

Συνεργεία της Περιφέρειας, των δήμων, της Πυροσβεστικής και άλλων υπηρεσιών επιχειρούν συνεχώς στις πληγείσες περιοχές. Στόχος τους είναι η απομάκρυνση των φερτών υλικών, η διάνοιξη των δρόμων και η αποκατάσταση των ζημιών. Επιπλέον, ζητήθηκε και η συνδρομή του στρατού με πρόσθετα μηχανήματα στους δήμους Μυλοποτάμου και Αμαρίου, προκειμένου να ενισχυθούν οι προσπάθειες αντιμετώπισης των προβλημάτων.

Ακραία μετεωρολογικά δεδομένα

Την ένταση των φαινομένων αποτυπώνουν και τα μετεωρολογικά δεδομένα που καταγράφηκαν. Στο Ξυλόσκαλο Χανίων, έως τις 10:20 το πρωί του Σαββάτου, καταγράφηκαν 318 χιλιοστά βροχής, ποσότητα που δείχνει το μέγεθος των βροχοπτώσεων που έπληξαν την περιοχή. Αυτές οι μεγάλες ποσότητες νερού έχουν επιβαρύνει σημαντικά το έδαφος.

Παράλληλα, το Σάββατο 3 Οκτωβρίου, καταγράφηκαν περίπου 22.000 κεραυνοί στην ευρύτερη περιοχή της Κρήτης και στα νότια Δωδεκάνησα, γεγονός που υπογραμμίζει την σφοδρότητα των καταιγίδων που συνόδευσαν την κακοκαιρία.

Προβλήματα στην υδροδότηση και οδικές συνδέσεις

Οι έντονες καιρικές συνθήκες έχουν προκαλέσει σοβαρές βλάβες και στο δίκτυο ύδρευσης του Δήμου Μυλοποτάμου. Ως αποτέλεσμα, τα Ζωνιανά, η Κράνα και τα Λιβάδια έχουν μείνει χωρίς υδροδότηση. Οι ζημιές αυτές συνδέονται με την κατάρρευση τμήματος του δρόμου στην περιοχή της Μονής Δισκουρίου, γεγονός που δυσχεραίνει την πρόσβαση των τεχνικών συνεργείων για την αποκατάσταση των βλαβών.

Σε αρκετές περιοχές της Κρήτης, μεγάλες ποσότητες νερού και φερτών υλικών έχουν προκαλέσει σοβαρά προβλήματα στο οδικό δίκτυο, διακόπτοντας την κυκλοφορία και καθιστώντας δύσκολες τις μετακινήσεις. Αυτό έχει επηρεάσει τις οδικές συνδέσεις σε διάφορα σημεία του νησιού, προσθέτοντας στις δυσκολίες που αντιμετωπίζουν οι κάτοικοι.

Με πληροφορίες από: Ieidiseis, Enikos