Οι κάτοικοι της Κρήτης παραμένουν σε επιφυλακή και σήμερα, Σάββατο 3 Οκτωβρίου 2026, καθώς η κακοκαιρία συνεχίζει να πλήττει το νησί με ισχυρές βροχές, σφοδρές καταιγίδες και θυελλώδεις ανέμους. Οι ζημιές που έχουν προκληθεί σε ολόκληρη την Κρήτη είναι ανυπολόγιστες, με πλημμυρικά φαινόμενα και σοβαρά προβλήματα να καταγράφονται σε πολλές περιοχές. Η Πολιτική Προστασία εξέδωσε νέο μήνυμα μέσω του 112, προειδοποιώντας για την ένταση των καιρικών φαινομένων.

Νέο μήνυμα του 112 για τον Μυλοπόταμο

Γύρω στις 12:00 το μεσημέρι του Σαββάτου, συγκεκριμένα στις 11:55, ήχησε εκ νέου μήνυμα από το 112 στα κινητά των κατοίκων του Μυλοποτάμου Ρεθύμνου. Η προειδοποίηση της Πολιτικής Προστασίας καλούσε τους πολίτες να περιορίσουν τις μετακινήσεις τους και να μετακινηθούν σε υψηλότερα σημεία, λόγω των έντονων καιρικών φαινομένων που επικρατούν στην ευρύτερη περιοχή του Δήμου Μυλοποτάμου της Περιφερειακής Ενότητας Ρεθύμνου.

Το μήνυμα τόνιζε τη σημασία της τήρησης των οδηγιών των Αρχών, καθώς το νησί βρίσκεται σε κλοιό κακοκαιρίας για ακόμη ένα 24ωρο. Οι ειδικοί προειδοποιούν για έντονα και επικίνδυνα φαινόμενα, καθώς το νησί έχει δεχθεί ήδη τεράστια ποσότητα νερού και η γη δεν μπορεί πλέον να την απορροφήσει.

Εκτεταμένες καταστροφές σε υποδομές και περιουσίες

Οι συνέπειες της κακοκαιρίας είναι εμφανείς σε όλο το νησί, με εκτεταμένες ζημιές σε υποδομές και περιουσίες. Στα Χανιά, το πλακόστρωτο μπροστά από το παλιό λιμάνι έχει υποστεί σοβαρές φθορές, σπάζοντας σε αρκετά σημεία. Στον Μυλοπόταμο και τα Ζωνιανά, οι περιοχές βυθίστηκαν στις λάσπες, ενώ στα Ζωνιανά συγκεκριμένα, χείμαρρος υπερχείλισε, μετατρέποντας τους δρόμους σε ποτάμια.

Δεκάδες σπίτια, επιχειρήσεις και υπόγεια έχουν πλημμυρίσει, ενώ οι δρόμοι έχουν γεμίσει με φερτά υλικά, καθιστώντας δύσκολη την κυκλοφορία. Η κατάσταση είναι αποκαρδιωτική και στο Οροπέδιο Λασιθίου, το οποίο μετατράπηκε σε μια τεράστια λίμνη, πνίγοντας όλες τις καλλιέργειες οπωροκηπευτικών του κάμπου.

Επιχειρήσεις απεγκλωβισμού και βοήθειας

Η πυροσβεστική υπηρεσία βρίσκεται σε συνεχή δράση, ανταποκρινόμενη σε δεκάδες κλήσεις για άντληση νερών και απεγκλωβισμό πολιτών. Μέχρι το πρωί του Σαββάτου, η πυροσβεστική είχε δεχθεί πάνω από 31 κλήσεις είτε για άντληση νερών είτε για απεγκλωβισμό πολιτών.

Στην Ιεράπετρα, στήθηκε επιχείρηση απεγκλωβισμού 20 ατόμων, ανάμεσά τους και τουρίστες, οι οποίοι ακινητοποιήθηκαν λόγω της πλημμύρας. Κατά τη διάρκεια της νύχτας που πέρασε, η πυροσβεστική παρείχε βοήθεια σε αυτούς τους ανθρώπους που είχαν εγκλωβιστεί σε σπίτια και αυτοκίνητα, καθώς μεγάλοι όγκοι φερτών υλικών εμπόδισαν την απορροή των υδάτων, οδηγώντας σε άνοδο της στάθμης του νερού.

Ο Αντιδήμαρχος Πολιτικής Προστασίας του Δήμου Ιεράπετρας, Γιώργος Κουγιουμουτζάκης, ανέφερε ότι «τέτοιες ποσότητες νερού δεν τις έχουμε ξαναδεί στην περιοχή μας». Πρόσθεσε ότι χρειάστηκε να απεγκλωβιστεί μια ηλικιωμένη γυναίκα, η οποία αρχικά μεταφέρθηκε στον Κουτσουρά και από εκεί στο Νοσοκομείο για προληπτικούς λόγους. Μια άλλη επιχείρηση αφορούσε ένα ζευγάρι Ελβετών που είχαν ανησυχήσει από τις ποσότητες νερού, ενώ στην περιοχή εξακολουθούν να βρίσκονται επισκέπτες που κάνουν τις διακοπές τους. Προβλήματα καταγράφονται στην περιοχή από τα Αχλιά και μέχρι τον Κουτσουρά, εκτός από τα Φέρμα.

Προβλήματα στο οδικό δίκτυο

Τα προβλήματα στο οδικό περιφερειακό δίκτυο της Κρήτης συνεχίζονται λόγω της κακοκαιρίας και των έντονων καιρικών φαινομένων που επικρατούν κατά τόπους. Σύμφωνα με την τελευταία ανακοίνωση από τη Γενική Περιφερειακή Αστυνομική Διεύθυνση Κρήτης, στην Περιφερειακή Ενότητα Χανίων έχει διακοπεί η κυκλοφορία των οχημάτων στην Επαρχιακή Οδό Πέτρας Σελί - Σέμπρωνα του Δήμου Πλατανιά.

Επίσης, η κυκλοφορία στο δρόμο από την Ιεράπετρα προς τη Σητεία έχει διακοπεί στο ύψος των Φερμών. Στο σημείο αυτό, συνεχίζεται η επιχείρηση των μηχανημάτων του δήμου με στόχο την αποκατάσταση της κυκλοφορίας και την απομάκρυνση των πετρών από το οδόστρωμα.

Με πληροφορίες από: Newsit, Topontiki, Enikos