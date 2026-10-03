Η Κρήτη βρίσκεται αντιμέτωπη με ένα νέο κύμα κακοκαιρίας, το οποίο έχει καταταχθεί στην Κατηγορία 4, χαρακτηριζόμενο ως «Πολύ σημαντικό». Ισχυρές βροχές και καταιγίδες πλήττουν το νησί, προκαλώντας πλημμύρες και καθιστώντας αναγκαίες επιχειρήσεις διάσωσης ανθρώπων, κυρίως στην περιοχή της Ιεράπετρας. Τα φαινόμενα προβλέπεται να παρουσιάσουν εξασθένηση αργά το βράδυ του Σαββάτου.

Επιχειρήσεις απεγκλωβισμού στην Ιεράπετρα

Από αργά το βράδυ της Παρασκευής και κατά τη διάρκεια των ξημερωμάτων του Σαββάτου, η περιοχή της Ιεράπετρας βρέθηκε στο επίκεντρο των προβλημάτων. Συγκεκριμένα, στα Φέρμα και στον Μακρύ Γιαλό, η Πυροσβεστική Υπηρεσία κινητοποιήθηκε για τον απεγκλωβισμό συνολικά 23 ατόμων, τόσο από σπίτια όσο και από αυτοκίνητα που είχαν ακινητοποιηθεί λόγω της υψηλής στάθμης των υδάτων. Παράλληλα, δεκάδες κλήσεις για αντλήσεις υδάτων καταγράφηκαν, καθώς σπίτια και επιχειρήσεις πλημμύρισαν από τον μεγάλο όγκο νερού.

Χαρακτηριστικό των συνθηκών που επικράτησαν ήταν η επιχείρηση διάσωσης τεσσάρων Γερμανών υπηκόων, οι οποίοι εγκλωβίστηκαν μέσα στο αυτοκίνητό τους στην περιοχή των Φερμάτων. Το Κέντρο Επιχειρήσεων του Πυροσβεστικού Σώματος ενημερώθηκε περίπου στις 23:00 το βράδυ της Παρασκευής, έπειτα από κλήση των επιβαινόντων στον αριθμό έκτακτης ανάγκης 112. Ακολούθησε ο γεωεντοπισμός τους και άμεσα κινητοποιήθηκαν πέντε πυροσβέστες με δύο οχήματα από την Πυροσβεστική Υπηρεσία Ιεράπετρας. Οι πυροσβέστες προσέγγισαν τους εγκλωβισμένους και τους μετέφεραν σε ασφαλές σημείο, με την επιχείρηση να ολοκληρώνεται τις πρώτες ώρες του Σαββάτου.

Προβλήματα και βελτιώσεις σε άλλες περιοχές

Σοβαρά προβλήματα καταγράφηκαν και στα Φλαμουριανά του δήμου Αγίου Νικολάου, όπου η μεγάλη ποσότητα νερού παρέσυρε φερτά υλικά, τα οποία εναποτέθηκαν στους δρόμους, δυσχεραίνοντας σημαντικά τις μετακινήσεις. Συνεργεία βρίσκονται στην περιοχή και καταβάλλουν προσπάθειες για τον καθαρισμό του οδικού δικτύου και την αποκατάσταση των προβλημάτων που έχουν προκύψει.

Αντίθετα, η εικόνα στα Ζωνιανά και στον ορεινό Μυλοπόταμο εμφανίζεται βελτιωμένη το πρωί του Σαββάτου, σε σύγκριση με τις προηγούμενες ώρες και ημέρες. Ωστόσο, οι πληγές από την προηγούμενη επέλαση της κακοκαιρίας παραμένουν ορατές, και ισχυρές δυνάμεις παραμένουν σε επιφυλακή στις συγκεκριμένες περιοχές.

Η ένταση των φαινομένων και η πρόγνωση

Η κακοκαιρία συνεχίζει να πλήττει την Κρήτη και το Σάββατο, με ισχυρές βροχές και καταιγίδες να αναμένεται να διαρκέσουν έως το βράδυ. Απαιτείται ιδιαίτερη προσοχή, καθώς το έδαφος σε πολλές περιοχές είναι ήδη κορεσμένο από τις μεγάλες ποσότητες νερού που έχουν πέσει, καθιστώντας το ευάλωτο σε νέα πλημμυρικά φαινόμενα. Το σημερινό επεισόδιο βροχόπτωσης κατατάσσεται στην Κατηγορία 4 – «Πολύ σημαντική», σύμφωνα με το METEO, ενώ ιδιαίτερα υψηλά αναμένονται τα αθροιστικά ύψη βροχής στα ορεινά και ημιορεινά της Κρήτης.

Σύμφωνα με τα προγνωστικά στοιχεία, τα φαινόμενα προβλέπεται να εξασθενήσουν αργά το βράδυ του Σαββάτου. Ωστόσο, ο συναγερμός δεν έχει λήξει πλήρως, καθώς ισχυρές βροχές και καταιγίδες προβλέπονται για το Σάββατο 3 Οκτωβρίου και έως το μεσημέρι της Κυριακής 4 Οκτωβρίου στο νότιο Αιγαίο. Παράλληλα, τοπικά πολύ θυελλώδεις βορειοανατολικοί άνεμοι αναμένονται στο Αιγαίο έως το απόγευμα του Σαββάτου.

Με πληροφορίες από: Enikos, Reader