Το έκτακτο δελτίο επικίνδυνων καιρικών φαινομένων της ΕΜΥ επικαιροποιήθηκε, προβλέποντας επιδείνωση του καιρού με ισχυρές βροχές και καταιγίδες. Τα φαινόμενα αναμένεται να επηρεάσουν το νότιο Αιγαίο, την Κρήτη και τα Δωδεκάνησα, ενώ παράλληλα θα πνέουν πολύ θυελλώδεις βορειοανατολικοί άνεμοι που θα φτάνουν τοπικά τα 8 με 9 μποφόρ. Η κακοκαιρία θα διατηρηθεί κατά τόπους έως το μεσημέρι της Κυριακής.

Πού θα εκδηλωθούν τα έντονα φαινόμενα

Σύμφωνα με την επικαιροποίηση της ΕΜΥ, ισχυρές βροχές και καταιγίδες θα επηρεάσουν το νότιο Αιγαίο σήμερα, Σάββατο 3 Οκτωβρίου. Τα φαινόμενα θα διατηρηθούν κατά τόπους έως το μεσημέρι της Κυριακής 4 Οκτωβρίου, με την Κρήτη και τα Δωδεκάνησα να βρίσκονται στο επίκεντρο.

Παράλληλα, στο Αιγαίο θα πνέουν πολύ θυελλώδεις βορειοανατολικοί άνεμοι, οι οποίοι θα φτάνουν τοπικά τα 8 με 9 μποφόρ. Η ένταση των ανέμων αναμένεται να διατηρηθεί έως το απόγευμα του Σαββάτου, προκαλώντας δύσκολες συνθήκες στις θαλάσσιες μετακινήσεις.

Η κατάσταση στην Κρήτη

Στην Κρήτη, οι ισχυρές βροχές και οι καταιγίδες θα συνεχιστούν κατά τόπους καθ’ όλη τη διάρκεια του Σαββάτου, με σταδιακή εξασθένηση των φαινομένων από αργά τη νύχτα. Το νησί βρίσκεται ήδη σε αυξημένη επιφυλακή, καθώς προηγούμενα κύματα κακοκαιρίας είχαν προκαλέσει πλημμυρικά φαινόμενα, προβλήματα στο οδικό δίκτυο και ζημιές σε αρκετές περιοχές.

Το απόγευπο της Παρασκευής ενεργοποιήθηκε το 112 για ολόκληρη την Κρήτη, καλώντας κατοίκους και επισκέπτες να περιορίσουν τις μετακινήσεις τους στις απολύτως απαραίτητες και να ακολουθούν τις οδηγίες των Αρχών. Το Εθνικό Αστεροσκοπείο Αθηνών / Meteo προειδοποιεί για έντονα φαινόμενα στο νησί, με τις βροχοπτώσεις να είναι κατά τόπους ιδιαίτερα ισχυρές, κυρίως σε ορεινές και ημιορεινές περιοχές.

Προβλήματα σε Ρέθυμνο και Ηράκλειο

Ιδιαίτερα δύσκολη ήταν η κατάσταση στον Μυλοπόταμο Ρεθύμνου. Στα Ζωνιανά, ο χείμαρρος υπερχείλισε, με μεγάλες ποσότητες νερού και φερτών υλικών να περνούν μέσα από τον οικισμό και να εισέρχονται σε κατοικίες. Προβλήματα προκλήθηκαν και στη σύνδεση των Ζωνιανών με τα Λιβάδια, καθώς η γέφυρα υπέστη ζημιές από την υπερχείλιση και η διέλευση διακόπηκε, με την πρόσβαση να πραγματοποιείται από εναλλακτικές διαδρομές.

Λόγω της συσσώρευσης μεγάλων ποσοτήτων νερού, απαγορεύθηκε η διέλευση οχημάτων από την ιρλανδική διάβαση της οδού Καστοριάς στον Κατσαμπά, από την αντίστοιχη διάβαση στην οδό Λυκίου, στην περιοχή Κορώνη Μαγαρά, καθώς και από την ιρλανδική διάβαση στα Δαμάνια προς Μελιδοχώρι, στον Δήμο Αρχανών – Αστερουσίων.

Δωδεκάνησα σε πορτοκαλί προειδοποίηση

Στα Δωδεκάνησα, κυρίως στα νοτιότερα τμήματα, ισχυρές βροχές και καταιγίδες αναμένονται από το μεσημέρι του Σαββάτου έως το μεσημέρι της Κυριακής. Για την περιοχή αυτή, η ΕΜΥ έχει εκδώσει πορτοκαλί προειδοποίηση.

Παρακολούθηση των φαινομένων

Η ΕΜΥ συνεχίζει να παρακολουθεί στενά την εξέλιξη των φαινομένων, ενώ νέα επικαιροποίηση του έκτακτου δελτίου αναμένεται εντός 12 ωρών. Οι αρμόδιες αρχές συνιστούν αυξημένη προσοχή στις περιοχές που βρίσκονται στο επίκεντρο της κακοκαιρίας.

Με πληροφορίες από: newsbeast.gr, enikos.gr