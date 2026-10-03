Σε ισχύ παραμένει το έκτακτο δελτίο επικίνδυνων καιρικών φαινομένων της ΕΜΥ, καθώς η κακοκαιρία συνεχίζει να επηρεάζει την Κρήτη και το νότιο Αιγαίο. Από το μεσημέρι του Σαββάτου 3 Οκτωβρίου, τα έντονα φαινόμενα επεκτείνονται και στα Δωδεκάνησα, φέρνοντας ισχυρές βροχές, καταιγίδες και θυελλώδεις βορειοανατολικούς ανέμους που φτάνουν τοπικά τα 9 μποφόρ. Οι δυσμενείς καιρικές συνθήκες αναμένεται να δημιουργήσουν σημαντικά προβλήματα στις θαλάσσιες μετακινήσεις, καθιστώντας απαραίτητη την αυξημένη προσοχή των πολιτών.

Έκτακτο δελτίο της ΕΜΥ σε ισχύ

Το έκτακτο δελτίο επικίνδυνων καιρικών φαινομένων που εξέδωσε η ΕΜΥ παραμένει ενεργό, υποδεικνύοντας τη συνέχιση των δυσμενών καιρικών συνθηκών σε συγκεκριμένες περιοχές της χώρας. Η κακοκαιρία, όπως προβλέπεται, θα επηρεάζει καθ’ όλη τη διάρκεια του Σαββάτου 3 Οκτωβρίου, κυρίως την Κρήτη και το νότιο Αιγαίο, με έμφαση στα Δωδεκάνησα από το μεσημέρι.

Οι προβλέψεις κάνουν λόγο για ισχυρές βροχές και καταιγίδες, οι οποίες θα συνοδεύονται από θυελλώδεις βορειοανατολικούς ανέμους. Η ένταση των ανέμων αναμένεται να φτάσει τοπικά τα 8 έως 9 μποφόρ, δημιουργώντας ιδιαίτερα δύσκολες συνθήκες, κυρίως για τις θαλάσσιες μετακινήσεις στην ευρύτερη περιοχή του Αιγαίου, όπου η προσοχή των ταξιδιωτών κρίνεται απαραίτητη.

Ισχυρές βροχές και καταιγίδες στην Κρήτη

Στην Κρήτη, οι καιρικές συνθήκες προβλέπεται να είναι ιδιαίτερα έντονες καθ’ όλη τη διάρκεια της ημέρας του Σαββάτου. Κατά τόπους ισχυρές βροχές και καταιγίδες αναμένονται στο νησί, με την ΕΜΥ να επισημαίνει ότι τα φαινόμενα θα αρχίσουν να εξασθενούν σταδιακά από αργά τη νύχτα της ίδιας ημέρας.

Επιπλέον, το Εθνικό Αστεροσκοπείο Αθηνών / Meteo προειδοποιεί για την ένταση των φαινομένων στην Κρήτη. Οι βροχοπτώσεις εκτιμάται ότι θα είναι κατά τόπους ιδιαίτερα ισχυρές, με έμφαση στις ορεινές και ημιορεινές περιοχές του νησιού, όπου η συγκέντρωση μεγάλων ποσοτήτων νερού μπορεί να δημιουργήσει προβλήματα.

Έντονα φαινόμενα και στα Δωδεκάνησα

Τα Δωδεκάνησα, και ειδικότερα τα νοτιότερα τμήματά τους, θα βρεθούν στο επίκεντρο της κακοκαιρίας από το μεσημέρι του Σαββάτου 3 Οκτωβρίου. Ισχυρές βροχές και καταιγίδες αναμένονται να πλήξουν την περιοχή και να διαρκέσουν έως το μεσημέρι της Κυριακής 4 Οκτωβρίου, επηρεάζοντας τις τοπικές συνθήκες.

Για την περιοχή των Δωδεκανήσων, η ΕΜΥ έχει ήδη εκδώσει πορτοκαλί προειδοποίηση, υπογραμμίζοντας τον αυξημένο κίνδυνο που εγκυμονούν τα αναμενόμενα καιρικά φαινόμενα. Η προειδοποίηση αυτή αφορά κυρίως την ένταση των βροχοπτώσεων και των καταιγίδων, απαιτώντας επαγρύπνηση από τους κατοίκους και τους επισκέπτες.

Θυελλώδεις άνεμοι στο Αιγαίο

Παράλληλα με τις βροχοπτώσεις και τις καταιγίδες, οι άνεμοι στο Αιγαίο θα είναι ιδιαίτερα ενισχυμένοι. Οι βορειοανατολικοί άνεμοι προβλέπεται να φτάνουν τοπικά τα 8 έως 9 μποφόρ, καθιστώντας τις συνθήκες στη θάλασσα εξαιρετικά δύσκολες. Η ένταση αυτών των θυελλωδών ανέμων αναμένεται να διατηρηθεί έως το απόγευμα του Σαββάτου.

Οι πολύ θυελλώδεις βορειοανατολικοί άνεμοι, με εντάσεις που αγγίζουν τα 8-9 μποφόρ, αναμένεται να προκαλέσουν ιδιαίτερα δύσκολες συνθήκες για τα πλοία και γενικότερα για τις θαλάσσιες συγκοινωνίες σε ολόκληρο το Αιγαίο. Συνιστάται προσοχή σε όσους σχεδιάζουν θαλάσσια ταξίδια ή δραστηριότητες στην περιοχή.

Παρακολούθηση των φαινομένων και συστάσεις

Η εξέλιξη των καιρικών φαινομένων παρακολουθείται στενά από τις αρμόδιες αρχές, συμπεριλαμβανομένης της ΕΜΥ και του Εθνικού Αστεροσκοπείου Αθηνών / Meteo.gr. Η ΕΜΥ συνιστά αυξημένη προσοχή σε όλες τις περιοχές που βρίσκονται στο επίκεντρο της κακοκαιρίας, προκειμένου να αποφευχθούν τυχόν προβλήματα και κίνδυνοι.

Σύμφωνα με τα προγνωστικά στοιχεία του Εθνικού Αστεροσκοπείου Αθηνών / Meteo.gr, αναμένεται να καταγραφούν σημαντικά ύψη βροχής στη νότια Ελλάδα έως τις βραδινές ώρες της Κυριακής 4 Οκτωβρίου. Οι εκτιμήσεις του αριθμητικού μοντέλου πρόγνωσης αποτυπώνουν την ένταση και την έκταση των βροχοπτώσεων που αναμένεται να επηρεάσουν την περιοχή το επόμενο διάστημα, καθιστώντας αναγκαία την επαγρύπνηση.

Με πληροφορίες από: Enikos