Η κακοκαιρία εισέρχεται στη δεύτερη και πιο έντονη φάση της, με την Κρήτη στο επίκεντρο

Η κακοκαιρία μπαίνει πλέον στη δεύτερη και πιο έντονη φάση της από το βράδυ της Παρασκευής 2 Οκτωβρίου 2026, με την Κρήτη να βρίσκεται στο επίκεντρο των ισχυρών φαινομένων. Για ένα 24ωρο, ο καιρός αναμένεται να δυσκολέψει τη ζωή των πολιτών, ιδιαίτερα στις περιοχές όπου τα φαινόμενα θα είναι πιο ισχυρά και με μεγαλύτερη διάρκεια. Ηδη, το ύψος της βροχής που έπεσε στην Κρήτη μέσα σε μόλις δύο ημέρες, από την Τετάρτη 30 Σεπτεμβρίου 2026 έως την Παρασκευή 2 Οκτωβρίου 2026, είναι εντυπωσιακό, φτάνοντας τα 480 χιλιοστά στα Ανώγεια.

Η κορύφωση των φαινομένων και ο κίνδυνος πλημμυρών

Η δεύτερη και χειρότερη φάση της κακοκαιρίας ξεκίνησε από το βράδυ της Παρασκευής 2 Οκτωβρίου 2026 και αναμένεται να κορυφωθεί το Σάββατο 3 Οκτωβρίου 2026. Σύμφωνα με τα τελευταία στοιχεία, ιδιαίτερα στο βόρειο τμήμα της Κρήτης, οι βροχές το επόμενο 24ωρο θα είναι πολύ ισχυρές, ενώ εκτός από ένταση θα έχουν και διάρκεια. Οι ειδικοί τονίζουν ότι, καθώς τα εδάφη είναι ήδη κορεσμένα από νερό, ο κίνδυνος για πλημμύρες είναι ακόμη μεγαλύτερος.

Οι τιμές βροχόπτωσης στα Ανώγεια, που έφτασαν τα 480 χιλιοστά σε δύο ημέρες, θυμίζουν την κακοκαιρία Daniel, κατά την οποία στο Μουζάκι είχαν πέσει περίπου 600 χιλιοστά, αλλά σε διάστημα πέντε ημερών. Αυτό υπογραμμίζει την ένταση των φαινομένων που πλήττουν την Κρήτη.

Θυελλώδεις άνεμοι στο Αιγαίο

Το παζλ της κακοκαιρίας συμπληρώνει ο δυνατός αέρας στα πελάγη, και ιδιαίτερα στο Νότιο Αιγαίο, όπου η ένταση του ανέμου θα φτάνει και τα 10 μποφόρ. Τοπικά πολύ θυελλώδεις βορειοανατολικοί άνεμοι, εντάσεως 8 έως 9 μποφόρ, θα πνέουν στο Αιγαίο σήμερα, Σάββατο 3 Οκτωβρίου 2026, έως το απόγευμα. Οι άνεμοι αναμένεται να εξασθενήσουν σταδιακά από το απόγευμα του Σαββάτου.

Συγκεκριμένα, στο Αιγαίο οι άνεμοι θα πνέουν από βόρειες διευθύνσεις ισχυροί έως σχεδόν θυελλώδεις 6-7 μποφόρ και τοπικά στο Κεντρικό και Νότιο Αιγαίο θυελλώδεις 8 μποφόρ, με ριπές που θα φτάνουν τα 90 χιλιόμετρα την ώρα. Στο Ιόνιο, οι άνεμοι θα πνέουν από ανατολικές διευθύνσεις ασθενείς έως σχεδόν μέτριοι 3-4 μποφόρ και μετά το μεσημέρι στο Κεντρικό και Βόρειο Ιόνιο από βορειοδυτικές διευθύνσεις με την ίδια ένταση.

Αναλυτική πρόγνωση ανά περιοχή

Ισχυρές βροχές και καταιγίδες προβλέπονται έως το μεσημέρι της Κυριακής 4 Οκτωβρίου 2026 στο νότιο Αιγαίο. Στην Κρήτη, κατά τόπους ισχυρές βροχές και καταιγίδες προβλέπονται από αργά το απόγευμα της Παρασκευής 2 Οκτωβρίου 2026 και κυρίως καθ' όλη τη διάρκεια του Σαββάτου 3 Οκτωβρίου 2026, με τα φαινόμενα να παρουσιάζουν σταδιακή εξασθένηση από αργά τη νύχτα του Σαββάτου. Έντονα φαινόμενα αναμένονται έως το βράδυ στα βόρεια, ορεινά και ημιορεινά τμήματα της Κρήτης.

Στα Δωδεκάνησα, κυρίως στα νοτιότερα τμήματα, ισχύει πορτοκαλί προειδοποίηση. Τα έντονα φαινόμενα αναμένονται από το μεσημέρι του Σαββάτου 3 Οκτωβρίου 2026 και θα διαρκέσουν έως το μεσημέρι της Κυριακής 4 Οκτωβρίου 2026. Τοπικά, στα Δωδεκάνησα και συγκεκριμένα στη Ρόδο, τα φαινόμενα θα είναι έντονα μετά το απόγευμα του Σαββάτου. Βροχερό καιρό, αλλά με ήπια φαινόμενα, θα έχει και η Αττική.

Καιρός Σαββάτου και θερμοκρασίες

Σήμερα, Σάββατο 3 Οκτωβρίου 2026, προβλέπεται ηλιοφάνεια με λίγες νεφώσεις, αυξημένες στα ανατολικά και νότια τμήματα. Τοπικές βροχές αναμένονται σε Εύβοια, Ανατολική Στερεά και Κυκλάδες, ενώ τοπικές καταιγίδες θα σημειωθούν στην Κρήτη και στα Δωδεκάνησα. Στην Αττική, σύμφωνα με την υπηρεσία Meteo του Εθνικού Αστεροσκοπείου Αθηνών, αναμένονται νεφώσεις παροδικά αυξημένες στα βόρεια και ανατολικά, με πιθανότητα τοπικών βροχών τις πρωινές ώρες στα βόρεια και ορεινά τμήματα.

Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 10 έως 24 βαθμούς Κελσίου στη Βόρεια Ελλάδα, με τη Δυτική Μακεδονία να βλέπει τιμές από 4 έως 20 βαθμούς. Στην Κεντρική και Νότια Ελλάδα, η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 15 έως 23 βαθμούς, ενώ στη Δυτική Ελλάδα από 12 έως 25 βαθμούς. Στις Κυκλάδες και στην Κρήτη, οι τιμές θα είναι από 17 έως 21 βαθμούς, στα νησιά του Ανατολικού Αιγαίου από 16 έως 22 βαθμούς και στα Δωδεκάνησα από 18 έως 23 βαθμούς. Στην Αττική, η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 15 έως 21 βαθμούς Κελσίου, αλλά στα βόρεια θα είναι 3-4 βαθμούς χαμηλότερη, με τους ανέμους να πνέουν από βόρειες διευθύνσεις ισχυροί 6 μποφόρ.

Με πληροφορίες από: Newsit, Reader