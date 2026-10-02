Σε κατάσταση «Red Code» παραμένει η Κρήτη, καθώς ένα νέο ισχυρό κύμα κακοκαιρίας σαρώνει το νησί, φέρνοντας ισχυρές βροχές, καταιγίδες και θυελλώδεις ανέμους. Το απόγευμα της Παρασκευής, στις 18:00, ήχησε το 112 σε ολόκληρο το νησί, με τους κατοίκους να καλούνται να περιορίσουν τις μετακινήσεις τους από το βράδυ της Παρασκευής έως και το απόγευμα του Σαββάτου. Η κακοκαιρία έχει ήδη προκαλέσει μεγάλες καταστροφές, με πλημμυρισμένα σπίτια, κομμένους δρόμους και ένα θύμα.

Εκτεταμένες καταστροφές και ανθρώπινη απώλεια

Οι συνέπειες της σφοδρής κακοκαιρίας είναι ήδη ορατές σε πολλές περιοχές της Κρήτης. Σπίτια έχουν πλημμυρίσει, δρόμοι έχουν κοπεί, αυτοκίνητα έχουν παρασυρθεί από τα ορμητικά νερά, ενώ αγροτικές εκτάσεις έχουν μετατραπεί σε λίμνες. Η κατάσταση έχει οδηγήσει και σε ανθρώπινη απώλεια, καθώς ένας 80χρονος κτηνοτρόφος έχασε τη ζωή του.

Πέραν των χερσαίων προβλημάτων, η κακοκαιρία έχει επηρεάσει και τις μετακινήσεις, προκαλώντας προβλήματα σε πτήσεις και αναγκάζοντας πλοία να παραμείνουν δεμένα στα λιμάνια. Οι αρχές βρίσκονται σε αυξημένη επιφυλακή, καθώς το νέο κύμα των φαινομένων αναμένεται να επηρεάσει ολόκληρο το νησί.

Η κατάσταση στον Μυλοπόταμο και τα Ζωνιανά

Ιδιαίτερα δύσκολη είναι η κατάσταση στον Δήμο Μυλοποτάμου, ο οποίος έχει δεχθεί ένα από τα μεγαλύτερα πλήγματα της κακοκαιρίας. Ο δήμαρχος Γιώργος Κλάδος χαρακτήρισε τις συνθήκες πρωτοφανείς για την περιοχή, δηλώνοντας ότι «Αυτό που γίνεται τώρα στον Δήμο Μυλοποτάμου δεν έχει γίνει ποτέ». Σύμφωνα με τον ίδιο, οι ποσότητες νερού που έχουν πέσει φτάνουν τους 500 τόνους ανά στρέμμα, ενώ μηχανήματα επιχειρούν συνεχώς για την απομάκρυνση φερτών υλικών και τη διατήρηση του οδικού δικτύου ανοιχτού.

Στις 16:29, είχε προηγηθεί ξεχωριστό μήνυμα από το 112 προς τους κατοίκους του Δήμου Μυλοποτάμου, με την οδηγία για περιορισμό των μετακινήσεων. Στα Ζωνιανά Ρεθύμνου, η άνοδος της στάθμης των νερών οδήγησε την Πυροσβεστική στην προληπτική μεταφορά δύο ανήλικων παιδιών από το σπίτι τους σε ασφαλή κατοικία. Εκεί, χρειάστηκε να κοπεί ένα γεφυράκι που εξυπηρετούσε το χωριό για περισσότερα από 40 χρόνια, ώστε να δημιουργηθεί δίοδος για τα ορμητικά νερά. Μαρτυρίες κατοίκων αναφέρουν ότι σε ορισμένα σπίτια το νερό έφτασε περίπου το ένα μέτρο.

Η πρόσβαση από τα Ζωνιανά προς το χωριό Λιβάδια του δήμου Μυλοποτάμου έχει διακοπεί, καθώς η γέφυρα έχει υποστεί ζημιά λόγω υπερχείλισης του ποταμού. Η δημοτική αρχή ενημέρωσε τους κατοίκους και τους επισκέπτες ότι η πρόσβαση προς τα Λιβάδια πραγματοποιείται μόνο μέσω των διαδρομών Μουρτζανά – Επισκοπή – Άγιος Ιωάννης και Πέραμα – Χουμέρι, καλώντας τους οδηγούς να αποφεύγουν τη διέλευση από την κατεστραμμένη γέφυρα και τις μη αναγκαίες μετακινήσεις.

Ακραία ύψη βροχής και προβλήματα στο οδικό δίκτυο

Τα μεγαλύτερα ύψη βροχής από το απόγευμα της Τετάρτης μέχρι και το μεσημέρι της Παρασκευής καταγράφηκαν στα Ανώγεια, όπου έχουν πέσει σχεδόν 500 χιλιοστά βροχής. Η μετεωρολόγος Χριστίνα Ρήγου σημείωσε ότι αυτές οι τιμές είναι ακραίες για το βόρειο τμήμα του νησιού και θυμίζουν την κακοκαιρία Daniel, καθώς αντιστοιχούν σε ποσότητα νερού 2,5 μηνών μέσα σε ένα 48ωρο.

Μεγάλη είναι η ζημιά και στο αγροτικό οδικό δίκτυο, με κτηνοτρόφους να μην μπορούν να φτάσουν στα ποιμνιοστάσιά τους, εκφράζοντας αγωνία για τα ζώα τους. Στο Ρουκάνι Ηρακλείου, η Άννα Παρασύρη περιέγραψε πώς μέσα σε λίγα λεπτά το νερό μπήκε στο σπίτι της και έφτασε περίπου τους 40 πόντους, δηλώνοντας: «Άκουγα βροντές. Και είπα ‘τι έπαθε το σπίτι και μυρίζει έτσι άσχημα’ και σηκώνομαι και πατούσα πάνω στο νερό».

Η πρόγνωση του καιρού για το Σαββατοκύριακο

Η Κρήτη θα παραμείνει αντιμέτωπη με έντονα καιρικά φαινόμενα και το Σάββατο. Σύμφωνα με τις προβλέψεις, το κύμα κακοκαιρίας που πλήττει το νησί θα ενταθεί τις επόμενες ώρες, με καταιγίδες να εκδηλώνονται. Τα φαινόμενα θα διατηρηθούν έντονα στα ορεινά, ημιορεινά και βόρεια τμήματα του νησιού έως το βράδυ του Σαββάτου, 3 Οκτωβρίου 2026.

Για την Κυριακή, προβλέπονται βροχές και τοπικές καταιγίδες κατά διαστήματα έως το μεσημέρι, με βαθμιαία εξασθένηση των φαινομένων στη συνέχεια. Οι άνεμοι στο Αιγαίο θα πνέουν από βόρειες διευθύνσεις, ισχυροί έως σχεδόν θυελλώδεις 6-7 μποφόρ, ενώ τοπικά στο Κεντρικό και Νότιο Αιγαίο θα φτάσουν τα θυελλώδη 8 μποφόρ, με ριπές στα 90 km/h, με σταδιακή μικρή εξασθένηση. Η θερμοκρασία στην Κρήτη αναμένεται να κυμανθεί από 17 έως 21 βαθμούς Κελσίου.

Με πληροφορίες από: Newsit, Ieidiseis, Topontiki