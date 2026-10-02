Κακοκαιρία χτυπά ξανά την Κρήτη: Υπερχείλισε χείμαρρος στα Ζωνιανά, «ήχησε» το 112

Η Κρήτη βρίσκεται εκ νέου σε δοκιμασία, καθώς ένα νέο κύμα κακοκαιρίας πλήττει το νησί, το οποίο δεν έχει προλάβει να επουλώσει τις πληγές του από την προηγούμενη σφοδρή επιδείνωση. Ο κρατικός μηχανισμός έχει τεθεί σε πλήρη κινητοποίηση, με την Περιφέρεια να παραμένει σε «κόκκινο συναγερμό» (Red Code). Μάλιστα, ήχησε το 112 για την περιοχή του Μυλοποτάμου, μετά την υπερχείλιση χείμαρρου στα Ζωνιανά.

Η νέα δοκιμασία της Κρήτης και οι προειδοποιήσεις

Η Κρήτη δεν έχει ακόμη προλάβει να μετρήσει τις πληγές της από το πρώτο σφοδρό κύμα κακοκαιρίας και ήδη βρίσκεται αντιμέτωπη με νέα επιδείνωση του καιρού. Η Περιφέρεια παραμένει σε «κόκκινο συναγερμό» (Red Code), ενώ όλες οι Υπηρεσίες του Μηχανισμού Πολιτικής Προστασίας έχουν τεθεί σε κατάσταση κινητοποίησης Red Code για νέες ισχυρές βροχές και καταιγίδες.

Οι προηγούμενες βροχοπτώσεις είχαν ως αποτέλεσμα την απώλεια μιας ανθρώπινης ζωής, σοβαρές ζημιές σε δρόμους και δίκτυα, πλημμύρες σε κατοικίες ή καταρρεύσεις, και προβλήματα πρόσβασης σε οικισμούς. Ο μεγαλύτερος φόβος τώρα αφορά το ήδη κορεσμένο έδαφος. Οι τεράστιες ποσότητες νερού που έχουν πέσει στο νησί αυξάνουν τον κίνδυνο νέων πλημμυρικών φαινομένων και κατολισθήσεων, ακόμη και αν το επόμενο κύμα δεν έχει την ίδια ένταση με το προηγούμενο. Ο Μυλοπόταμος μετρά τις πληγές του μετά το αμείλικτο χτύπημα της κακοκαιρίας, βιώνοντας έναν νέο γύρο έντονων βροχοπτώσεων που θα διαρκέσουν έως την Κυριακή.

Μηνύματα 112 και συστάσεις για τους κατοίκους

Στα κινητά κατοίκων, εξάλλου, ήρθε προειδοποιητικό μήνυμα από το 112, αμέσως μετά την υπερχείλιση του χείμαρρου στα Ζωνιανά. Νέο μήνυμα του 112 εστάλη και στον Δήμο Μυλοποτάμου στο Ρέθυμνο, υπογραμμίζοντας την επικινδυνότητα της κατάστασης.

Στους κατοίκους του Μυλοποτάμου συστήνεται ο περιορισμός των μετακινήσεων. Επιπλέον, σύμφωνα με απόφαση του Περιφερειάρχη Κρήτης, απαγορεύεται η διέλευση, παραμονή και κυκλοφορία σε περιοχές υψηλής επικινδυνότητας. Αυτές περιλαμβάνουν φαράγγια (εποπτευόμενα και μη), φυσιολατρικά μονοπάτια, περιπατητικές/ορειβατικές διαδρομές (Ε4 ή μη) και λοιπά οικοσυστήματα σε έντονο ανάγλυφο.

Γενικότερα, συστήνεται στους πολίτες η αποφυγή άσκοπων μετακινήσεων, να είναι ιδιαίτερα προσεκτικοί σε περιοχές όπου εκδηλώνονται έντονα καιρικά φαινόμενα και να εφαρμόζουν τις υποδείξεις των Αρχών για την αυτοπροστασία τους. Συνιστάται επίσης η εκτίμηση ενδεχόμενης αναβολής ή ακύρωσης υπαίθριων αθλητικών, θρησκευτικών ή πολιτιστικών εκδηλώσεων.

Κινητοποίηση του κρατικού μηχανισμού

Ενόψει της νέας επιδείνωσης, συνεδρίασε εκ νέου το Συντονιστικό Όργανο Πολιτικής Προστασίας. Η σύγκληση έγινε έπειτα από πρόσκληση του Γενικού Γραμματέα Πολιτικής Προστασίας, Νίκου Παπαευσταθίου, με τη συμμετοχή του Υπουργού Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας, Ευάγγελου Τουρνά.

Είχε προηγηθεί συνεδρίαση της Επιτροπής Εκτίμησης Κινδύνου. Αυτή η συνεδρίαση πραγματοποιήθηκε μετά την έκδοση επικαιροποιημένου Έκτακτου Δελτίου Επικίνδυνων Καιρικών Φαινομένων από την ΕΜΥ.

Ο Υπουργός Ευάγγελος Τουρνάς υπογράμμισε την ανάγκη ο κρατικός μηχανισμός να παραμείνει σε κατάσταση μέγιστης ετοιμότητας. Όπως επισήμανε, ο κορεσμός του εδάφους και οι ήδη υπάρχουσες ζημιές δημιουργούν αυξημένο κίνδυνο, καθώς ακόμη και φαινόμενα μικρότερης έντασης μπορούν να προκαλέσουν νέα πλημμυρικά επεισόδια ή κατολισθήσεις.

Οι προβλέψεις της ΕΜΥ για τον καιρό

Σύμφωνα με την επικαιροποίηση (02-10-2026/1200 C) του 6/2026 Έκτακτου Δελτίου Επικίνδυνων Καιρικών Φαινομένων της ΕΜΥ/ΕΜΚ, τα επικίνδυνα καιρικά φαινόμενα σε επίπεδο Κόκκινης Προειδοποίησης συνεχίζονται στην Κρήτη σήμερα Παρασκευή, 2 Οκτωβρίου 2026, και κυρίως το Σάββατο, 3 Οκτωβρίου 2026.

Κύρια χαρακτηριστικά είναι οι κατά τόπους ισχυρές βροχές και καταιγίδες. Ειδικότερα, ισχυρές βροχές και καταιγίδες αναμένονται στην Κρήτη από αργά το απόγευμα της Παρασκευής, 2 Οκτωβρίου, έως και νωρίς το απόγευμα του Σαββάτου, 3 Οκτωβρίου, με τα βόρεια και ορεινά τμήματα του νησιού να βρίσκονται στο επίκεντρο. Από το βράδυ του Σαββάτου προβλέπεται σταδιακή εξασθένηση των φαινομένων.

Ισχυρές βροχές και καταιγίδες προβλέπονται επίσης για σήμερα Παρασκευή και έως το μεσημέρι της Κυριακής, 4 Οκτωβρίου, στο νότιο Αιγαίο. Στα Δωδεκάνησα, τα φαινόμενα αναμένονται από το μεσημέρι του Σαββάτου και έως το μεσημέρι της Κυριακής.

Παράλληλα, στο Αιγαίο αναμένονται κατά τόπους πολύ θυελλώδεις βορειοανατολικοί άνεμοι, εντάσεως 8 έως 9 μποφόρ, σήμερα Παρασκευή και έως το απόγευμα του Σαββάτου. Μια γενική εικόνα για την εξέλιξη του καιρού μπορεί να βρεθεί στην ιστοσελίδα της ΕΜΥ (oldportal.emy.gr).

Με πληροφορίες από: Ieidiseis, Topontiki