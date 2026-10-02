Η Κρήτη μετρά πληγές από την κακοκαιρία, νέο κύμα ισχυρών βροχοπτώσεων αναμένεται έως την Κυριακή

Η Κρήτη βρίσκεται σε κατάσταση μέτρησης πληγών μετά τη σαρωτική κακοκαιρία που έπληξε το νησί, αφήνοντας πίσω της έναν νεκρό κτηνοτρόφο και εκτεταμένες ζημιές. Σπίτια και επιχειρήσεις πλημμύρισαν, δρόμοι μετατράπηκαν σε χειμάρρους και σοβαρές καταστροφές καταγράφηκαν σε υποδομές και καλλιέργειες. Ενώ τα φαινόμενα παρουσίασαν πρόσκαιρη ύφεση, η αγωνία παραμένει, καθώς από το απόγευμα της Παρασκευής αναμένεται νέος γύρος ισχυρών βροχοπτώσεων, με διάρκεια έως και την Κυριακή. Το έδαφος του νησιού είναι ήδη επιβαρυμένο από τις τεράστιες ποσότητες νερού που έχουν πέσει.

Ο τραγικός θάνατος του 79χρονου κτηνοτρόφου

Η βαρύτερη συνέπεια της κακοκαιρίας καταγράφηκε στις Καρίνες του Δήμου Αγίου Βασιλείου στο Ρέθυμνο, όπου ένας 79χρονος κτηνοτρόφος έχασε τη ζωή του. Ο ηλικιωμένος είχε μεταβεί στο ποιμνιοστάσιό του, το οποίο βρισκόταν σε απόσταση περίπου 200 μέτρων από το σπίτι του, με σκοπό να ταΐσει τα ζώα του.

Κατά την ολοκλήρωση των εργασιών του, η βροχόπτωση είχε ενταθεί σημαντικά. Στην προσπάθειά του να επιστρέψει γρηγορότερα, επιχείρησε να διασχίσει ένα ρέμα. Δεν αντιλήφθηκε μέσα στη νύχτα ότι το ρέμα είχε υπερχειλίσει και η στάθμη του νερού είχε φτάσει περίπου τα δύο μέτρα. Ο ορμητικός χείμαρρος τον παρέσυρε σε μεγάλη απόσταση.

Ο 79χρονος εντοπίστηκε νεκρός λίγο μετά τις 12:00 το μεσημέρι της Πέμπτης, στη θέση Καβαλάρης. Βρέθηκε καταπλακωμένος από φερτά υλικά και εγκλωβισμένος μέσα σε χόρτα.

Εκτεταμένες ζημιές και εγκλωβισμοί

Ιδιαίτερα βαρύ ήταν το πλήγμα και στην ορεινή περιοχή του Μυλοποτάμου. Εκεί, ρέματα υπερχείλισαν, δρόμοι μετατράπηκαν σε ποτάμια και τεράστιες ποσότητες λάσπης και φερτών υλικών κατέληξαν μέσα σε κατοικημένες περιοχές.

Στη γέφυρα Δισκουρίου, στα Λιβάδεια Μυλοποτάμου, ένα ζευγάρι περίπου 60 ετών εγκλωβίστηκε μέσα σε αγροτικό όχημα. Το όχημα παρασύρθηκε και κατέληξε στην κοίτη του ρέματος, καθώς ο δρόμος υποχώρησε από τη δύναμη του χειμάρρου. Οι δύο επιβάτες απεγκλωβίστηκαν από δυνάμεις της Πυροσβεστικής και μεταφέρθηκαν στο Πανεπιστημιακό Νοσοκομείο Ηρακλείου.

Στα Ζωνιανά, η υπερχείλιση ενός ποταμού είχε ως αποτέλεσμα τον εγκλωβισμό ενός οδηγού μέσα στο αυτοκίνητό του. Επιπλέον, λασπόνερα και φερτά υλικά εισέβαλαν σε σπίτια και επιχειρήσεις της περιοχής.

Εντυπωσιακά ύψη βροχής και προειδοποιήσεις μετεωρολόγων

Η ένταση των φαινομένων αποτυπώνεται χαρακτηριστικά στα Ανώγεια Ρεθύμνου. Από την Τετάρτη 30 Σεπτεμβρίου έως το μεσημέρι της Πέμπτης 1ης Οκτωβρίου, καταγράφηκαν 361,4 χιλιοστά βροχής. Αυτό αντιστοιχεί σε περισσότερους από 361 τόνους νερού ανά στρέμμα.

Η ποσότητα αυτή προσεγγίζει το ύψος βροχής που μπορεί να δεχθεί η Αθήνα σε έναν ολόκληρο χρόνο, όπως τόνισε η μετεωρολόγος του ΕΡΤnews, Νικολέτα Ζιακοπούλου. Ο μετεωρολόγος του ΣΚΑΪ, κ. Παναγιώτης Γιαννόπουλος, ανέφερε το πρωί της Παρασκευής ότι η κακοκαιρία θα ενταθεί από το βράδυ και ίσως το δεύτερο κύμα να είναι ακόμα χειρότερο.

Νέος γύρος κακοκαιρίας και κίνδυνος πλημμυρών

Σύμφωνα με το επικαιροποιημένο έκτακτο δελτίο επικίνδυνων φαινομένων της ΕΜΥ, νέος γύρος κακοκαιρίας αναμένεται από το βράδυ της Παρασκευής. Οι ισχυρές βροχές και καταιγίδες θα συνεχιστούν κατά διαστήματα στο νότιο Αιγαίο, κυρίως στην Κρήτη, και θα διαρκέσουν έως το μεσημέρι της Κυριακής.

Ο Κώστας Λαγουβάρδος προειδοποιεί για τον κίνδυνο νέων πλημμυρών στην Κρήτη από το δεύτερο κύμα κακοκαιρίας. Όπως επισημαίνει, οι νέες βροχοπτώσεις θα εκδηλωθούν σε περιοχές που έχουν ήδη πληγεί. Το έδαφος είναι κορεσμένο από το νερό, γεγονός που αυξάνει τον κίνδυνο επιδείνωσης των προβλημάτων.

«Περιμένουμε και πάλι αρκετά μεγάλα ύψη βροχής, που αυτή τη φορά θα πέσουν σε ένα έδαφος ήδη κορεσμένο από το νερό», τονίζει ο κ. Λαγουβάρδος. «Το νέο κύμα κακοκαιρίας, που ξεκινάει από την Παρασκευή το βράδυ, θα επιδεινώσει τα προβλήματα που υπάρχουν ήδη. Πιθανόν να έχουμε νέες πλημμύρες».

Θυελλώδεις άνεμοι στο Αιγαίο

Παράλληλα με τις ισχυρές βροχοπτώσεις, το επικαιροποιημένο έκτακτο δελτίο προβλέπει και την επικράτηση τοπικά πολύ θυελλωδών βορειοανατολικών ανέμων. Αυτοί οι άνεμοι, εντάσεως 8 με 9 μποφόρ, θα πνέουν στο Αιγαίο έως το απόγευμα του Σαββάτου.

Στην Κρήτη, οι θυελλώδεις άνεμοι αναμένονται κυρίως από το απόγευμα της Παρασκευής και το Σάββατο. Το φαινόμενο των ισχυρών ανέμων προστίθεται στην ήδη επιβαρυμένη κατάσταση που επικρατεί στο νησί και τις γύρω θαλάσσιες περιοχές.

Με πληροφορίες από: Topontiki, Ieidiseis