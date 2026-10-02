Νέα επιδείνωση του καιρού στην Κρήτη με ισχυρές βροχές και ανέμους

Νέο κύμα ισχυρών βροχών και καταιγίδων αναμένεται να πλήξει την Κρήτη από το απόγευμα της Παρασκευής, 2 Οκτωβρίου. Η νέα επιδείνωση έρχεται μετά τα σοβαρά προβλήματα που προκάλεσε η κακοκαιρία στο νησί, η οποία είχε ως αποτέλεσμα έναν άνθρωπο να χάσει τη ζωή του και μεγάλες εκτάσεις να πλημμυρίσουν. Παρά τη πρόσκαιρη βελτίωση των φαινομένων το πρωί της Παρασκευής, οι μετεωρολόγοι κάνουν λόγο για νέα επιδείνωση από το απόγευμα και κυρίως το Σάββατο.

Η Κρήτη στο επίκεντρο της κακοκαιρίας

Η Κρήτη αναμένεται να βρεθεί στο επίκεντρο των ισχυρών καιρικών φαινομένων, με ιδιαίτερη επιδείνωση στις βόρειες και ορεινές περιοχές του νησιού. Συγκεκριμένα, τα Χανιά και το Ρέθυμνο προβλέπεται να βρίσκονται στην «καρδιά» της κακοκαιρίας. Η πρόσκαιρη εξασθένηση των φαινομένων που αναμένεται έως το μεσημέρι της Παρασκευής δεν σημαίνει ότι η κακοκαιρία απομακρύνεται, καθώς από το απόγευμα και κατά τη διάρκεια της νύχτας προβλέπονται νέες ισχυρές βροχές και καταιγίδες.

Τα μεγαλύτερα ύψη βροχής αναμένονται το Σάββατο, οπότε τα ήδη κορεσμένα εδάφη της Κρήτης θα δεχθούν νέες σημαντικές ποσότητες νερού. Εκτός από την Κρήτη, έντονα φαινόμενα προβλέπονται και στο Νότιο Αιγαίο, ενώ σε δεύτερο βαθμό αναμένεται να επηρεαστούν και τα Δωδεκάνησα.

Πρωτοφανή ύψη βροχής και ποσότητες νερού

Σύμφωνα με τα στοιχεία που έχουν καταγραφεί, σε αρκετές περιοχές της Κρήτης τα ύψη βροχής έχουν ξεπεράσει τα 190 εκατοστά. Στο Τζερμιάδο Λασιθίου, μάλιστα, καταγράφηκαν περισσότερα από 237 εκατοστά βροχής. Στα Ανώγεια, η ποσότητα του νερού που έπεσε σε λιγότερο από 24 ώρες αντιστοιχεί σε βροχή περίπου δυόμισι μηνών, αναδεικνύοντας την ένταση των φαινομένων.

Η μετεωρολόγος της ΕΡΤnews, Νικολέτα Ζιακοπούλου, ανέφερε χαρακτηριστικά ότι η ποσότητα του νερού που έπεσε στην Κρήτη μέσα σε μία ημέρα αντιστοιχεί με εκείνη που δέχεται η Αθήνα σε ολόκληρο τον χρόνο. Ειδικότερα, εξήγησε ότι στα Χανιά έπεσαν περίπου 200 τόνοι νερού ανά στρέμμα, ενώ στο Λασίθι η ποσότητα αυτή έφτασε περίπου τους 250 τόνους.

Θυελλώδεις άνεμοι στο Αιγαίο

Στο Αιγαίο θα επικρατήσουν πολύ ισχυροί έως θυελλώδεις βορειοανατολικοί άνεμοι. Η ένταση των ανέμων αναμένεται να φτάσει τοπικά τα 8 έως 9 μποφόρ έως το απόγευμα του Σαββάτου. Αυτοί οι ισχυροί άνεμοι αναμένεται να δημιουργήσουν παράλληλα προβλήματα στις θαλάσσιες μετακινήσεις, επηρεάζοντας την ακτοπλοΐα.

Οι βορειοανατολικοί άνεμοι στο Αιγαίο θα φτάσουν τοπικά τα 8 με 9 μποφόρ, καθιστώντας επικίνδυνες τις συνθήκες για τα πλοία και τους ταξιδιώτες. Σήμερα, Παρασκευή 2 Οκτωβρίου, εκτός από την Κρήτη, τοπικές βροχές αναμένονται και στα ανατολικά ηπειρωτικά, στις Σποράδες και τις Κυκλάδες.

Επικαιροποιημένο δελτίο καιρού και διάρκεια φαινομένων

Σύμφωνα με το έκτακτο δελτίο επικίνδυνων καιρικών φαινομένων, το οποίο επικαιροποιήθηκε τα μεσάνυχτα, οι ισχυρές βροχές και καταιγίδες θα συνεχιστούν κατά διαστήματα στο Νότιο Αιγαίο και κυρίως στην Κρήτη έως το μεσημέρι της Κυριακής. Για την Κρήτη προβλέπεται νέα επιδείνωση από το απόγευμα της Παρασκευής, με τα φαινόμενα να εντείνονται κυρίως το Σάββατο.

Η συνεχής παρακολούθηση της εξέλιξης των καιρικών συνθηκών κρίνεται απαραίτητη, καθώς η επιδείνωση αναμένεται να είναι σημαντική, ειδικά για τις περιοχές που έχουν ήδη πληγεί από την προηγούμενη κακοκαιρία.

Με πληροφορίες από: Newsit