Η Κρήτη βρέθηκε στο επίκεντρο σφοδρής κακοκαιρίας, η οποία προκάλεσε εκτεταμένα προβλήματα σε πολλές περιοχές του νησιού. Οι ισχυρές βροχοπτώσεις είχαν ως αποτέλεσμα πλημμύρες, κατολισθήσεις και ζημιές στο οδικό δίκτυο, ενώ ένας κτηνοτρόφος έχασε τη ζωή του στο Ρέθυμνο. Οι αρχές παραμένουν σε αυξημένη ετοιμότητα, καθώς αναμένεται νέο κύμα έντονων φαινομένων από το βράδυ της Παρασκευής και μέχρι την Κυριακή.

Το σφοδρό πέρασμα της κακοκαιρίας και οι ποσότητες βροχής

Το πέρασμα της κακοκαιρίας από την Κρήτη ήταν σαρωτικό, με τις ποσότητες νερού που έπεσαν να είναι ιδιαίτερα μεγάλες. Σύμφωνα με τη μετεωρολόγο της ΕΡΤ, Νικολέτα Ζιακοπούλου, μέσα σε μία ημέρα έπεσε ποσότητα νερού που αντιστοιχεί σε αυτή που πέφτει στην Αθήνα ολόκληρη τη χρονιά. Η κα Ζιακοπούλου ανέφερε χαρακτηριστικά ότι «η Κρήτη έχει ιδιαίτερη γεωμορφολογία» και ότι «η Κρήτη στο 50% της είναι ορεινή περιοχή», περιγράφοντας την κατάσταση με την φράση «Κατέβηκε ο Ψηλορείτης κάτω».

Ειδικότερα, στα Χανιά καταγράφηκαν 200 τόνοι νερό ανά στρέμμα, ενώ στο Λασίθι οι ποσότητες έφτασαν τους 250 τόνους ανά στρέμμα. Μεγάλα ύψη βροχής καταγράφηκαν στα ορεινά και βόρεια τμήματα της Κρήτης από την Τετάρτη 30 Σεπτεμβρίου 2026, έως και τις μεσημεριανές ώρες της Πέμπτης 01 Οκτωβρίου 2026. Το δίκτυο αυτόματων μετεωρολογικών σταθμών του Εθνικού Αστεροσκοπείου Αθηνών / meteo.gr κατέγραψε στα Ανώγεια Ρεθύμνου ύψος βροχής που ξεπέρασε τα 360 χιλιοστά μέσα σε δύο ημέρες, φτάνοντας τα 361,4 mm από την Τετάρτη 30/09 έως το μεσημέρι της Πέμπτης 01/10. Στον Προφήτη Ηλία Ηρακλείου, οι ποσότητες βροχής ξεπέρασαν τα 220 χιλιοστά, όπως δήλωσε ο αντιπεριφερειάρχης Ηρακλείου, Νίκος Συριγωνάκης.

Τραγικός απολογισμός στο Ρέθυμνο: ο θάνατος του κτηνοτρόφου

Οι ισχυρές βροχές είχαν τραγικό απολογισμό, καθώς ένας κτηνοτρόφος έχασε τη ζωή του στην περιοχή του Ρεθύμνου. Ο άνδρας, κάτοικος στις Καρίνες του Δήμου Αγίου Βασιλείου, είχε φύγει από το σπίτι του το βράδυ της Τετάρτης 30 Σεπτεμβρίου 2026, με σκοπό να μεταβεί στο ποιμνιοστάσιό του για να ταΐσει τα ζώα του. Από εκείνη τη στιγμή, η οικογένειά του δεν είχε νέα του, με αποτέλεσμα να σημάνει συναγερμός για την εξαφάνισή του.

Το Κέντρο Επιχειρήσεων της Πυροσβεστικής ενημερώθηκε περίπου στις 11:15 το πρωί της Πέμπτης 1ης Οκτωβρίου 2026 για την εξαφάνιση. Οι έρευνες, στις οποίες συνέδραμαν δέκα πυροσβέστες με τρία οχήματα από την 3η ΕΜΟΔΕ και το Πυροσβεστικό Κλιμάκιο Σπηλίου, καθώς και η ομάδα «Ίκαρος» με drone, οδήγησαν στον εντοπισμό του χωρίς τις αισθήσεις του στη θέση «Καβαλάρης», κοντά σε ρέμα της περιοχής. Σύμφωνα με όσα έχουν γίνει γνωστά, εκτιμάται ότι τα ορμητικά νερά τον παρέσυραν και στη συνέχεια καταπλακώθηκε από φερτά υλικά. Συγγενής του ανέφερε ότι «Τον παρέσυρε το ρέμα και τον βρήκε η ΕΜΑΚ», ενώ η αντιπεριφερειάρχης Ρεθύμνου, Μαρία Λιονή, εκτίμησε ότι ο κτηνοτρόφος επιχείρησε να διασχίσει φουσκωμένο ρέμα για να επιστρέψει στο σπίτι του.

Εκτεταμένες ζημιές και επιχειρήσεις διάσωσης

Οι επιπτώσεις της κακοκαιρίας ήταν εκτεταμένες σε όλη την Κρήτη, με τις μεγαλύτερες να καταγράφονται στις Περιφερειακές Ενότητες Ηρακλείου, Ρεθύμνου και Λασιθίου. Η Πυροσβεστική Υπηρεσία δέχθηκε συνολικά 255 κλήσεις για βοήθεια από αυτές τις περιοχές. Μέχρι το απόγευμα της Πέμπτης, είχαν πραγματοποιηθεί 17 μεταφορές ανθρώπων σε ασφαλή σημεία και 38 αντλήσεις υδάτων από πλημμυρισμένες κατοικίες και επιχειρήσεις.

Σοβαρά προβλήματα προκλήθηκαν στην Περιφερειακή Ενότητα Ηρακλείου, όπου σημειώθηκαν υπερχειλίσεις ποταμών, κατολισθήσεις και κλειστοί δρόμοι, ενώ νερά εισήλθαν σε σπίτια, υπόγεια και επιχειρήσεις. Μηχανήματα της Περιφέρειας και των δήμων επιχειρούσαν σε πολλά σημεία για την απομάκρυνση λάσπης και φερτών υλικών, προσπαθώντας να αποκαταστήσουν τις ζημιές στο οδικό δίκτυο και να διευκολύνουν την πρόσβαση σε αποκλεισμένες περιοχές.

Έρχεται νέο κύμα κακοκαιρίας με ισχυρούς ανέμους

Παρά την προσωρινή ύφεση των φαινομένων σε κάποιες περιοχές μέχρι το μεσημέρι-απόγευμα της Παρασκευής, οι μετεωρολόγοι προειδοποιούν για νέα επιδείνωση του καιρού. Από το απόγευμα και το βράδυ της Παρασκευής 2 Οκτωβρίου, αναμένεται ένα δεύτερο σφοδρό κύμα κακοκαιρίας που θα επηρεάσει ξανά το νησί. Αυτή η νέα φάση θα συνδυαστεί με ισχυρούς ανέμους, οι οποίοι ενδέχεται να φτάσουν ακόμα και τα 10 μποφόρ.

Σύμφωνα με την ΕΜΥ, η μεγαλύτερη προσοχή όσον αφορά την Κρήτη στρέφεται σε περιοχές που βρίσκονται στο δυτικό τμήμα του νησιού. Οι έντονες βροχοπτώσεις αναμένεται να επηρεάσουν κυρίως τα Χανιά και το Ρέθυμνο. Η κρισιμότερη μέρα της νέας φάσης της κακοκαιρίας αναμένεται να είναι το Σάββατο, με την κατάσταση να παραμένει επιβαρυμένη λόγω του συνδυασμού βροχοπτώσεων και ισχυρών ανέμων.

Προειδοποιήσεις για νέες πλημμύρες και οι περιοχές που κινδυνεύουν

Ο κίνδυνος νέων πλημμυρών στην Κρήτη από το δεύτερο κύμα κακοκαιρίας είναι υπαρκτός, όπως προειδοποιεί ο Κώστας Λαγουβάρδος, μιλώντας στο iEidiseis. Οι νέες βροχοπτώσεις αναμένεται να εκδηλωθούν σε περιοχές που έχουν ήδη πληγεί από τα προηγούμενα έντονα φαινόμενα. Το έδαχος σε αυτές τις περιοχές είναι κορεσμένο από το νερό, γεγονός που αυξάνει σημαντικά τον κίνδυνο επιδείνωσης των προβλημάτων και δημιουργίας νέων πλημμυρικών φαινομένων.

Γενικότερα, έντονα φαινόμενα αναμένεται να επηρεάσουν και το νότιο Αιγαίο, πέραν της Κρήτης. Οι αρχές παραμένουν σε αυξημένη ετοιμότητα και καλούν τους πολίτες να είναι ιδιαίτερα προσεκτικοί, ειδικά στις περιοχές που έχουν ήδη δεχθεί μεγάλο όγκο βροχής και αντιμετωπίζουν προβλήματα με το οδικό δίκτυο και τις υποδομές.

Με πληροφορίες από: Ieidiseis, Enikos