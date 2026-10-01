Σαρωτικό πέρασμα κακοκαιρίας στην Κρήτη με βροχές-ρεκόρ, έρχεται νέο κύμα

Σφοδρό ήταν το πέρασμα της κακοκαιρίας από την Κρήτη, με τις βροχοπτώσεις να φτάνουν σε επίπεδα ρεκόρ σε αρκετές περιοχές του νησιού. Σύμφωνα με τη μετεωρολόγο της ΕΡΤ, Νικολέτα Ζιακοπούλου, η ποσότητα νερού που έπεσε μέσα σε μία ημέρα σε ορισμένα σημεία είναι ισοδύναμη με αυτή που δέχεται η Αθήνα σε ολόκληρο το έτος.

Πρωτοφανή ύψη βροχής και γεωμορφολογία

Η Νικολέτα Ζιακοπούλου επεσήμανε την ιδιαίτερη γεωμορφολογία της Κρήτης, καθώς το 50% του νησιού αποτελείται από ορεινές περιοχές. Αυτή η ιδιαιτερότητα, όπως ανέφερε, συνέβαλε στην ένταση των καταγεγραμμένων φαινομένων.

Συγκεκριμένα, στα Χανιά καταγράφηκαν 200 τόνοι νερού ανά στρέμμα, ενώ στο Λασίθι οι ποσότητες έφτασαν τους 250 τόνους ανά στρέμμα. Το δίκτυο αυτόματων μετεωρολογικών σταθμών του Εθνικού Αστεροσκοπείου Αθηνών / meteo.gr κατέγραψε επίσης εντυπωσιακά ύψη βροχής.

Στα ορεινά και βόρεια τμήματα της Κρήτης, από την Τετάρτη 30 Σεπτεμβρίου 2026 έως τις μεσημεριανές ώρες της Πέμπτης 01 Οκτωβρίου, σημειώθηκαν ισχυρές βροχές και καταιγίδες. Ειδικότερα, στα Ανώγεια Ρεθύμνου, το ύψος βροχής ξεπέρασε τα 360 χιλιοστά μέσα σε δύο ημέρες, φτάνοντας τα 361,4 mm.

Νέα επιδείνωση του καιρού από την Παρασκευή

Αν και τις επόμενες ώρες, μέχρι περίπου το μεσημέρι-απόγευμα της Παρασκευής, δεν αναμένονται τόσο ακραίες καταστάσεις, η ανησυχία επικεντρώνεται στο δεύτερο κύμα κακοκαιρίας. Από το απόγευμα προς το βράδυ της Παρασκευής, προβλέπεται νέα επιδείνωση του καιρού στο νησί.

Αυτή η νέα φάση της κακοκαιρίας θα συνοδευτεί από ισχυρούς ανέμους, οι οποίοι ενδέχεται να φτάσουν ακόμα και τα 10 μποφόρ. Σύμφωνα με την ΕΜΥ, η μεγαλύτερη προσοχή όσον αφορά την Κρήτη στρέφεται σε περιοχές που βρίσκονται στο δυτικό τμήμα του νησιού, με τις έντονες βροχοπτώσεις να επηρεάζουν πρωτίστως τα Χανιά και το Ρέθυμνο.

Η κρισιμότερη ημέρα αυτής της νέας φάσης αναμένεται να είναι το Σάββατο. Παράλληλα, έντονα φαινόμενα προβλέπεται να επηρεάσουν γενικότερα το νότιο Αιγαίο, όπου η κατάσταση θα παραμείνει επιβαρυμένη λόγω του συνδυασμού βροχοπτώσεων και ισχυρών ανέμων.

Κίνδυνος πλημμυρών σε κορεσμένα εδάφη

Ο Κώστας Λαγουβάρδος, μιλώντας στο iEidiseis, προειδοποίησε για τον κίνδυνο νέων πλημμυρών στην Κρήτη από το δεύτερο κύμα κακοκαιρίας. Όπως επισήμανε, οι επερχόμενες βροχοπτώσεις θα εκδηλωθούν σε περιοχές που έχουν ήδη πληγεί.

Το έδαφος σε αυτές τις περιοχές είναι ήδη κορεσμένο από το νερό των προηγούμενων ημερών, γεγονός που αυξάνει σημαντικά τον κίνδυνο επιδείνωσης των υφιστάμενων προβλημάτων και δημιουργίας νέων.

Με πληροφορίες από: ieidiseis.gr