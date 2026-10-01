Η Κρήτη βρίσκεται αντιμέτωπη με ένα νέο κύμα σφοδρής κακοκαιρίας, το οποίο αναμένεται να πλήξει το νησί από το βράδυ της Παρασκευής. Ο Κώστας Λαγουβάρδος προειδοποιεί για αυξημένο κίνδυνο νέων πλημμυρών, καθώς οι βροχοπτώσεις θα εκδηλωθούν σε περιοχές που έχουν ήδη δεχθεί μεγάλους όγκους νερού, με το έδαφος να είναι κορεσμένο. Το πρώτο κύμα της κακοκαιρίας άφησε πίσω του έναν νεκρό κτηνοτρόφο και εκτεταμένες καταστροφές σε υποδομές και περιουσίες σε Ηράκλειο, Ρέθυμνο και Λασίθι.

Το νέο κύμα κακοκαιρίας και οι προειδοποιήσεις

Ο Κώστας Λαγουβάρδος, μιλώντας για το δεύτερο κύμα κακοκαιρίας, τονίζει την ανησυχία για νέες πλημμύρες στην Κρήτη. Όπως επισημαίνει, οι επερχόμενες βροχοπτώσεις θα πέσουν σε έδαφος ήδη κορεσμένο από το νερό, γεγονός που αυξάνει σημαντικά τον κίνδυνο επιδείνωσης των υφιστάμενων προβλημάτων.

Σύμφωνα με τις δηλώσεις του, «Περιμένουμε και πάλι αρκετά μεγάλα ύψη βροχής, που αυτή τη φορά θα πέσουν σε ένα έδαφος ήδη κορεσμένο από το νερό». Προσθέτει πως «Το νέο κύμα κακοκαιρίας, που ξεκινάει από την Παρασκευή το βράδυ, θα επιδεινώσει τα προβλήματα που υπάρχουν ήδη. Πιθανόν να έχουμε νέες πλημμύρες». Οι έντονες βροχοπτώσεις αναμένεται να ξεκινήσουν από το απόγευμα της Παρασκευής 2 Οκτωβρίου και να διαρκέσουν έως και το απόγευμα της Κυριακής 4 Οκτωβρίου 2026, κυρίως στα βόρεια και ορεινά τμήματα του νησιού.

Ο απολογισμός του πρώτου κύματος: Ένας νεκρός και εκτεταμένες καταστροφές

Το πρώτο κύμα της κακοκαιρίας που έπληξε την Κρήτη προκάλεσε σοβαρά προβλήματα και είχε ως τραγικό απολογισμό τον θάνατο ενός 80χρονου κτηνοτρόφου. Τα ίχνη του είχαν χαθεί από το βράδυ της Τετάρτης στην περιοχή Καρίνες του Δήμου Αγίου Βασιλείου, στο Ρέθυμνο. Η σορός του εντοπίστηκε την Πέμπτη στη θέση Καβαλάρης, καταπλακωμένη από φερτά υλικά μέσα σε ρέμα, κάτω από το ποιμνιοστάσιό του. Στην επιχείρηση εντοπισμού συμμετείχαν 10 πυροσβέστες με 3 οχήματα, καθώς και η ομάδα ΙΚΑΡΟΣ με τη χρήση drone.

Οι ισχυρές βροχοπτώσεις του διημέρου Τετάρτης 30 Σεπτεμβρίου και Πέμπτης 1 Οκτωβρίου οδήγησαν σε πλημμύρες και προβλήματα σε υποδομές σε Ηράκλειο, Ρέθυμνο και Λασίθι. Ενεργοποιήθηκε επανειλημμένα το 112, καλώντας τους πολίτες να περιορίσουν τις μετακινήσεις τους και να ακολουθούν τις οδηγίες των αρχών, λόγω του κινδύνου από τα ορμητικά νερά και τις πιθανές υπερχειλίσεις.

Υπερχειλίσεις ποταμών και σοβαρά προβλήματα σε Ηράκλειο και Λασίθι

Στους νομούς Ηρακλείου και Λασιθίου, οι ισχυρές βροχοπτώσεις είχαν ως αποτέλεσμα σοβαρά πλημμυρικά φαινόμενα, υπερχειλίσεις ποταμών και μεταφορά φερτών υλικών, δημιουργώντας δυσκολίες στις μετακινήσεις. Ένα από τα πιο επικίνδυνα σημεία ήταν στον ποταμό Δρακουλιάρη, ο οποίος υπερχείλισε σε περιοχές όπως οι Μαλάδες και η Φοινικιά, με μεγάλες ποσότητες νερού και φερτών υλικών να συνθέτουν ένα επικίνδυνο σκηνικό.

Στη Φοινικιά, δρόμοι μετατράπηκαν σε χειμάρρους, ενώ νερά εισχώρησαν σε σπίτια, υπόγεια και επιχειρήσεις. Σύμφωνα με μαρτυρίες κατοίκων, σε ορισμένα σημεία το ύψος του νερού έφτασε περίπου το μισό μέτρο, προκαλώντας ζημιές. Κάτοικοι ανέφεραν επίσης ανυπαρξία φρεατίων ή βουλωμένα φρεάτια. Στην περιοχή αναπτύχθηκαν δυνάμεις της Πυροσβεστικής, ενώ μηχανήματα της Περιφέρειας και του δήμου Ηρακλείου επιχειρούσαν για την απομάκρυνση των φερτών υλικών και την αντιμετώπιση των προβλημάτων.

Καταστροφές σε παράκτιες ζώνες και άλλες περιοχές

Στις Κάτω Γούβες του δήμου Χερσονήσου, τα ορμητικά νερά του Γουβιανού ποταμού παρέσυραν μεγάλες ποσότητες νερού και φερτών υλικών προς την παραλιακή ζώνη. Ο παραλιακός δρόμος υπέστη σοβαρές ζημιές, ενώ τρία αυτοκίνητα παρασύρθηκαν και κατέληξαν στη θάλασσα. Συνεργεία επιχείρησαν στην περιοχή για την ανάσυρση των οχημάτων και την αντιμετώπιση των καταστροφών.

Παράλληλα, σοβαρά προβλήματα καταγράφηκαν και σε άλλα σημεία του δήμου Χερσονήσου, με τον Αποσελέμη να έχει υπερχειλίσει και πολλούς δρόμους να αντιμετωπίζουν προβλήματα από τη μεγάλη συγκέντρωση υδάτων. Στο Βάι, ένας χείμαρρος παρέσυρε ομπρέλες και ξαπλώστρες από την παραλία, με τη δύναμη του νερού να αποκαλύπτει ακόμα και τις ρίζες των φοινίκων. Σοβαρές δυσκολίες εξακολουθούν να αντιμετωπίζονται και στον δήμο Μινώα Πεδιάδας, με το Καστέλι να συγκαταλέγεται στις περιοχές με τα μεγαλύτερα προβλήματα.

Εντυπωσιακά ύψη βροχής και αυξημένη επιφυλακή

Το πρώτο κύμα κακοκαιρίας έφερε εντυπωσιακά υψηλά ύψη βροχής και στις τέσσερις περιφερειακές ενότητες της Κρήτης. Ενώ στις παραλιακές περιοχές οι ποσότητες ήταν χαμηλότερες, στο εσωτερικό του νησιού καταγράφηκαν μεγάλες βροχοπτώσεις. Σύμφωνα με το δίκτυο αυτόματων μετεωρολογικών σταθμών του Εθνικού Αστεροσκοπείου Αθηνών / meteo.gr, το ύψος βροχής στα Ανώγεια Ρεθύμνου έφτασε τα 361,4 χιλιοστά από την Τετάρτη 30 Σεπτεμβρίου έως το μεσημέρι της Πέμπτης 1 Οκτωβρίου.

Αυτή η ποσότητα βροχής αντιστοιχεί σε 361,4 λίτρα νερού ανά τετραγωνικό μέτρο ή ισοδύναμα 361,4 τόνους νερού σε έκταση ενός στρέμματος. Ο Κώστας Λαγουβάρδος εξέφρασε την ανησυχία του για ένα μεγάλο μέρος της Κρήτης, τονίζοντας ότι δεν μπορεί να εξαιρέσει κάποιο σημείο, ίσως λιγότερο στα νότια, καθώς στο νότιο Ηράκλειο έβρεξε λίγο. Υπογράμμισε την ανάγκη για αυξημένη προσοχή, ειδικά στις μετακινήσεις των πολιτών, την Παρασκευή και το Σάββατο, ενόψει του δεύτερου κύματος κακοκαιρίας.

Με πληροφορίες από: Ieidiseis, Topontiki, Enikos