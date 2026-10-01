Η Κρήτη βρίσκεται αντιμέτωπη με σφοδρή κακοκαιρία από το πρωί της Πέμπτης, η οποία έχει προκαλέσει εκτεταμένα προβλήματα σε ολόκληρο το νησί. Τα έντονα καιρικά φαινόμενα, που πλήττουν κυρίως το Ρέθυμνο, το Ηράκλειο και το Λασίθι, είχαν ως αποτέλεσμα τον θάνατο ενός άνδρα. Παράλληλα, η Πυροσβεστική Υπηρεσία έχει δεχθεί εκατοντάδες κλήσεις για παροχή βοήθειας, ενώ αλλεπάλληλα μηνύματα από το 112 έχουν σταλεί στους κατοίκους.

Εξέλιξη της κακοκαιρίας και ο απολογισμός

Η σφοδρή κακοκαιρία βρίσκεται σε εξέλιξη από τις πρωινές ώρες της Πέμπτης (1/10), επηρεάζοντας σημαντικά την Κρήτη και προκαλώντας καταστροφές. Το Κέντρο Επιχειρήσεων του Πυροσβεστικού Σώματος έχει λάβει συνολικά 255 κλήσεις για παροχές βοηθείας, ενώ οι συνολικές κλήσεις στην Πυροσβεστική έχουν ξεπεράσει τις 250.

Οι κλήσεις αφορούν κυρίως αντλήσεις υδάτων, κοπές δέντρων και μεταφορές ατόμων σε ασφαλή σημεία, καθώς τα ορμητικά νερά και τα φερτά υλικά έχουν δημιουργήσει σοβαρά προβλήματα στο οδικό δίκτυο.

Οι επιχειρήσεις της Πυροσβεστικής στο Ηράκλειο

Στην περιφερειακή ενότητα Ηρακλείου, και ειδικότερα στην ευρύτερη περιοχή των οικισμών Μαλάδες και Φοινικιά, η κατάσταση είναι ιδιαίτερα δύσκολη. Εκεί, έχουν πραγματοποιηθεί 13 μεταφορές ατόμων σε ασφαλή σημεία και 8 αντλήσεις υδάτων από το Πυροσβεστικό Σώμα.

Στις ίδιες περιοχές, Μαλάδες και Φοινικιά, έχει υπερχειλίσει ο ποταμός Δρακουλιάρης, γεγονός που επιδεινώνει περαιτέρω τα προβλήματα που αντιμετωπίζουν οι κάτοικοι και οι αρχές.

Προβλήματα σε Ρέθυμνο και Λασίθι

Ανάλογα προβλήματα καταγράφονται και στις άλλες περιφερειακές ενότητες του νησιού. Στην περιφερειακή ενότητα Ρεθύμνου, με επίκεντρο τους οικισμούς Μυλοπόταμος και Ζωνιανά, η Πυροσβεστική έχει προβεί σε 3 μεταφορές ατόμων σε ασφαλή σημεία και 15 αντλήσεις υδάτων.

Στην περιφερειακή ενότητα Λασιθίου, και συγκεκριμένα στην ευρύτερη περιοχή του οικισμού Μίνωας Πεδιάδας, έχει γίνει 1 μεταφορά ατόμου σε ασφαλές σημείο και 15 αντλήσεις υδάτων. Οι παροχές βοηθείας είναι σε εξέλιξη σε όλες τις πληγείσες περιοχές.

Η τραγωδία με τον κτηνοτρόφο

Η σφοδρή κακοκαιρία είχε ως τραγικό απολογισμό τον θάνατο ενός άνδρα. Ο κτηνοτρόφος είχε φύγει από το σπίτι του προκειμένου να μεταβεί στο κοπάδι του, όταν παρασύρθηκε από τα ορμητικά νερά της καταιγίδας.

Οι τελευταίες πληροφορίες αναφέρουν ότι ο άτυχος άνδρας καταπλακώθηκε από φερτά υλικά, χάνοντας τη ζωή του εξαιτίας των ακραίων καιρικών συνθηκών που επικρατούν στο νησί.

Κινητοποίηση αρχών και πρόγνωση καιρού

Μετά το εν λόγω περιστατικό και λόγω των ευρύτερων προβλημάτων, κινητοποιήθηκαν και οι δήμοι των ανωτέρω περιφερειακών ενοτήτων. Συνδράμουν στο έργο των πυροσβεστών με μηχανήματα έργου, δεδομένου ότι σε κάποιες περιπτώσεις, φερτά υλικά παρεμποδίζουν την κίνηση στο οδικό δίκτυο.

Η κινητοποίηση των πυροσβεστικών δυνάμεων είναι ισχυρή για παροχές βοηθείας. Λίγα λεπτά μετά τη 13:00, επικαιροποιήθηκε το έκτακτο δελτίο επιδείνωσης καιρού της ΕΜΥ, με την περιοχή της Κρήτης να παραμένει στο επίκεντρο των έντονων καιρικών φαινομένων.

Με πληροφορίες από: Reader