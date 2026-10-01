Το Τόκιο μετρά 35 ημέρες συνεχούς βροχόπτωσης, με επιπτώσεις στην καθημερινότητα

Το Τόκιο βιώνει μια πρωτοφανή περίοδο βροχοπτώσεων, καταγράφοντας ρεκόρ 35 συνεχόμενων ημερών. Οι κάτοικοι της ιαπωνικής πρωτεύουσας ξύπνησαν την Τετάρτη 30 Σεπτεμβρίου με τον γνώριμο ήχο της βροχής, ένα φαινόμενο που έχει προκαλέσει σημαντικές επιπτώσεις στην καθημερινότητα, την οικονομία και τον τουρισμό της πόλης. Οι ειδικοί αποδίδουν αυτή την παρατεταμένη κακοκαιρία σε έναν συνδυασμό της κλιματικής αλλαγής και του φαινομένου El Niño.

Πρωτοφανές σερί βροχοπτώσεων στην ιαπωνική πρωτεύουσα

Η ιαπωνική πρωτεύουσα συμπλήρωσε ένα ιστορικό ρεκόρ 35 συνεχόμενων ημερών με βροχή. Αυτή η παρατεταμένη περίοδος κακοκαιρίας έχει αφήσει εκατομμύρια κατοίκους να αναρωτιούνται πότε θα ξαναδούν τον ήλιο. Η βροχόπτωση αυτή είναι η μεγαλύτερη που έχει καταγραφεί από το 1886, όταν άρχισαν να τηρούνται συστηματικά αρχεία για τον καιρό.

Συγκεκριμένα, στο κεντρικό Τόκιο έπεσαν 629 χιλιοστά βροχής από τις αρχές Σεπτεμβρίου, ποσότητα που είναι σχεδόν τριπλάσια από τα κανονικά επίπεδα για την εποχή, σύμφωνα με τα στοιχεία της μετεωρολογικής υπηρεσίας. Παράλληλα, η πόλη κατέγραψε μόλις 45,8 ώρες ηλιοφάνειας, γεγονός που αποτελεί τη δεύτερη χαμηλότερη τιμή στην ιστορία των μετρήσεων. Για 14 ολόκληρες ημέρες, ο ήλιος δεν εμφανίστηκε καθόλου στον ουρανό του Τόκιο.

Οι αιτίες πίσω από την παρατεταμένη κακοκαιρία

Οι ειδικοί αποδίδουν το πρωτοφανές αυτό φαινόμενο σε έναν συνδυασμό παραγόντων. Η κλιματική αλλαγή και το φαινόμενο El Niño θεωρούνται οι βασικές αιτίες. Το El Niño δημιούργησε ένα παρατεταμένο μέτωπο υψηλής πίεσης στον Ειρηνικό Ωκεανό, επηρεάζοντας σημαντικά τις καιρικές συνθήκες στην περιοχή.

Παρά το γεγονός ότι η βροχή μετατράπηκε σε ψιχάλα αργά το πρωί της Τετάρτης 30 Σεπτεμβρίου, οι μετεωρολόγοι προειδοποιούν ότι ενδέχεται να ακολουθήσουν και άλλες βροχοπτώσεις. Το φετινό El Niño θερμαίνει τον Ειρηνικό Ωκεανό, εντείνοντας τα ακραία καιρικά φαινόμενα που πυροδοτεί η κλιματική κρίση. Η μετεωρολογική υπηρεσία, σε πρόσφατη έκθεσή της, σημείωσε ότι «η παγκόσμια θέρμανση επηρεάζει μακροπρόθεσμα τον καιρό της Ιαπωνίας, μεταξύ άλλων μέσω των αυξημένων κατακρημνισμάτων», αν και είναι δύσκολο να διαπιστωθεί άμεση σύνδεση με το συγκεκριμένο σερί βροχερού καιρού.

Επιπτώσεις στην οικονομία και την καθημερινότητα

Η παρατεταμένη βροχόπτωση έχει ήδη προκαλέσει σημαντικές επιπτώσεις σε διάφορους τομείς. Μία από τις πιο άμεσες συνέπειες είναι η κατακόρυφη αύξηση στις τιμές των λαχανικών, ιδιαίτερα των φυλλωδών. Αυτό οφείλεται στις ζημιές που έχουν υποστεί οι καλλιέργειες σε αγροτικές περιοχές κοντά στο Τόκιο.

Εργαζόμενος σε σουπερμάρκετ ανέφερε ότι η τιμή ενός μαρουλιού υπερδιπλασιάστηκε, φτάνοντας τα 450 γεν, ποσό που αντιστοιχεί σε περίπου 2.50 ευρώ. Πέρα από τις τιμές των τροφίμων, η κακοκαιρία έχει επηρεάσει και τον τουρισμό, καθώς οι συνεχείς βροχοπτώσεις αποτρέπουν τους επισκέπτες και τους κατοίκους από εξωτερικές δραστηριότητες.

Ακραία καιρικά φαινόμενα και μελλοντικές προειδοποιήσεις

Η περίοδος των βροχών στο Τόκιο εκδηλώνεται συνήθως τον Ιούνιο. Ωστόσο, φέτος σημειώθηκαν συνεχείς νεροποντές καθ' όλη τη διάρκεια του καλοκαιριού, προκαλώντας σοβαρές πλημμύρες σε διάφορες περιοχές. Νωρίτερα μέσα στον Σεπτέμβριο, ο τυφώνας Dujuan είχε ήδη προκαλέσει εκτεταμένες πλημμύρες και κατολισθήσεις στον γειτονικό νομό Τσίμπα.

Ο τυφώνας Dujuan στοίχισε τη ζωή σε οκτώ ανθρώπους και κατέστρεψε δεκάδες σπίτια, αφήνοντας πίσω του σημαντικές υλικές ζημιές. Επιπλέον, αυτή την εβδομάδα, οι μετεωρολόγοι εξέδωσαν προειδοποίηση για έναν ακόμη τυφώνα, τον 26ο της σεζόν, ο οποίος κατευθύνεται βορειοανατολικά και ενδέχεται να επηρεάσει την περιοχή Κάντο, όπου βρίσκεται το Τόκιο. Το προηγούμενο ρεκόρ συνεχόμενης βροχόπτωσης στο Τόκιο ήταν 33 ημέρες, από τις 27 Ιουνίου έως τις 29 Ιουλίου 2019.

Με πληροφορίες από: Gazzetta