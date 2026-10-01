Η Κρήτη βρίσκεται αντιμέτωπη με μια σφοδρή κακοκαιρία που έχει προκαλέσει σοβαρά προβλήματα σε ολόκληρο το νησί. Ο τραγικός απολογισμός περιλαμβάνει τον θάνατο ενός 81χρονου κτηνοτρόφου στο Ρέθυμνο, ενώ πλημμύρες, κατολισθήσεις και εκτεταμένες ζημιές στο οδικό δίκτυο καταγράφονται σε Ηράκλειο, Ρέθυμνο και Λασίθι. Η Πυροσβεστική Υπηρεσία και άλλες αρχές επιχειρούν αδιάκοπα για την αντιμετώπιση των συνεπειών της έντονης βροχόπτωσης.

Ο τραγικός θάνατος του κτηνοτρόφου στο Ρέθυμνο

Οι έρευνες για τον 81χρονο κτηνοτρόφο, τα ίχνη του οποίου είχαν χαθεί από το βράδυ της Τετάρτης, 30 Σεπτεμβρίου 2026, κατέληξαν σε τραγική ανακάλυψη. Ο ηλικιωμένος εντοπίστηκε χωρίς τις αισθήσεις του, καταπλακωμένος από φερτά υλικά, στην περιοχή «Καβαλάρης» της Τοπικής Κοινότητας Καρινών του Δήμου Αγίου Βασιλείου στο Ρέθυμνο. Σύμφωνα με πληροφορίες, είχε μεταβεί να ταΐσει τα ζώα του και έκτοτε δεν είχε δώσει σημεία ζωής.

Η οικογένειά του άρχισε να τον αναζητά από τη μία η ώρα τη νύχτα, όταν δεν επέστρεψε στο σπίτι του, περνώντας ώρες αγωνίας. Η εξαφάνισή του δηλώθηκε επίσημα αργά το πρωί της Πέμπτης, 1ης Οκτωβρίου 2026, οπότε και κινητοποιήθηκαν οι αρχές για τον εντοπισμό του. Στην επιχείρηση συμμετείχαν δέκα πυροσβέστες με τρία οχήματα από την 3η ΕΜΟΔΕ και το Πυροσβεστικό Κλιμάκιο Σπηλίου, καθώς και η ομάδα «Ίκαρος» με drone, υπό ιδιαίτερα δύσκολες καιρικές συνθήκες.

Συγγενής του 81χρονου ανέφερε ότι ο κτηνοτρόφος ακολουθούσε τη διαδρομή που έκανε καθημερινά. Περίπου στις 18:00 το απόγευμα της Τετάρτης πήγε να ταΐσει τα ζώα του, πριν ακόμη αρχίσει η έντονη βροχόπτωση. Ο πρόεδρος κοινότητας του Δήμου Αγίου Βασιλείου, Γιώργος Λαγουδάκης, περιέγραψε τις δραματικές συνθήκες, δηλώνοντας: «Τον είχε πνίξει το ποτάμι. Ήταν με μπάζα, μέσα σε μπάζα. Πήγε να ταΐσει τα ζώα του, τα τάισε και γυρνώντας είχε πιάσει δυνατή βροχή. Πήγε να περάσει το ποτάμι και τον πήρε».

Εκτεταμένα προβλήματα και πλημμύρες σε όλο το νησί

Η κατάσταση είναι ιδιαίτερα δύσκολη σε πολλές περιοχές της Κρήτης. Στο Ηράκλειο, το Ρέθυμνο και το Λασίθι καταγράφονται υπερχειλίσεις ποταμών, κατολισθήσεις και σοβαρές ζημιές στο οδικό δίκτυο. Πολλοί δρόμοι έχουν μετατραπεί σε ορμητικούς χειμάρρους, καθιστώντας τις μετακινήσεις επικίνδυνες. Προβλήματα έχουν αναφερθεί και σε κατοικίες και επιχειρήσεις, οι οποίες έχουν πλημμυρίσει από τις μεγάλες ποσότητες νερού.

Ένα χαρακτηριστικό παράδειγμα είναι η υπερχείλιση του ποταμού Δρακουλιάρη στις περιοχές Μαλάδες και Φοινικιά. Η σφοδρή βροχόπτωση των τελευταίων δύο ημερών έχει προκαλέσει την αύξηση της στάθμης των υδάτων, με αποτέλεσμα το μικρό ρυάκι στην περιοχή όπου βρέθηκε ο κτηνοτρόφος να μετατραπεί σε ορμητικό χείμαρρο. Συγγενής του θύματος δήλωσε ότι «αυτή η κακοκαιρία ήτανε απίστευτη», καθώς παρόμοιες βροχές άλλες χρονιές δεν είχαν δημιουργήσει τέτοιο ζήτημα.

Επιχειρήσεις διάσωσης και προειδοποιήσεις των αρχών

Η Πυροσβεστική Υπηρεσία επιχειρεί συνεχώς για την παροχή βοήθειας στους πολίτες που έχουν πληγεί από την κακοκαιρία. Πραγματοποιούνται απεγκλωβισμοί ατόμων και αντλήσεις υδάτων από πλημμυρισμένα κτίρια. Στην Άνω Φοινικιά, δύο άνθρωποι χρειάστηκε να μεταφερθούν σε ασφαλές σημείο, καθώς είχαν εγκλωβιστεί μέσα σε όχημα λόγω φερτών υλικών που είχαν συσσωρευτεί στο δρόμο.

Οι αρχές έχουν προχωρήσει σε διαδοχικές προειδοποιήσεις προς τους κατοίκους των περιοχών που αντιμετωπίζουν αυξημένο κίνδυνο. Ειδικότερα, εκδόθηκε μήνυμα του 112 για περιορισμό των μετακινήσεων στις περιοχές Μαλάδες και Φοινικιά. Αντίστοιχες προειδοποιήσεις είχαν προηγηθεί για τη Μινώα Πεδιάδα και τον Δήμο Αγίου Νικολάου, καλώντας τους πολίτες να είναι ιδιαίτερα προσεκτικοί. Ο Δήμος Ηρακλείου έχει επίσης κινητοποιηθεί, συνδράμοντας το έργο των πυροσβεστών με μηχανήματα έργου.

Με πληροφορίες από: Ieidiseis, Newsit