Η Κρήτη δοκιμάζεται από ισχυρή κακοκαιρία με εκατοντάδες κλήσεις στην Πυροσβεστική

Η Κρήτη βρίσκεται αντιμέτωπη με μια παρατεταμένη περίοδο ισχυρής βροχόπτωσης, η οποία συνεχίζεται με αμείωτη ένταση. Οι περιφερειακές ενότητες Ρεθύμνου, Ηρακλείου και Λασιθίου αποτελούν τα κύρια επίκεντρα των έντονων καιρικών φαινομένων. Οι πυροσβεστικές δυνάμεις βρίσκονται σε πλήρη κινητοποίηση, ανταποκρινόμενες σε ένα μεγάλο αριθμό κλήσεων για βοήθεια από τους κατοίκους.

Εκατοντάδες κλήσεις και επιχειρήσεις διάσωσης

Το Κέντρο Επιχειρήσεων του Πυροσβεστικού Σώματος έχει λάβει μέχρι στιγμής συνολικά 255 κλήσεις για παροχή βοήθειας σε διάφορες περιοχές της Κρήτης. Η κινητοποίηση των πυροσβεστικών δυνάμεων είναι ισχυρή, με τις επιχειρήσεις να επικεντρώνονται κυρίως σε αντλήσεις υδάτων από πλημμυρισμένα σημεία, κοπές δέντρων που έχουν πέσει λόγω των ανέμων και των έντονων βροχοπτώσεων, καθώς και σε μεταφορές ατόμων που έχουν εγκλωβιστεί σε ασφαλή σημεία.

Οι παροχές βοηθείας βρίσκονται σε εξέλιξη, καθώς η κατάσταση παραμένει δύσκολη σε πολλές περιοχές του νησιού. Το προσωπικό της Πυροσβεστικής εργάζεται αδιάκοπα για την αντιμετώπιση των προβλημάτων που έχουν προκληθεί από την κακοκαιρία, προσφέροντας υποστήριξη στους πολίτες που έχουν ανάγκη.

Ειδικότερα προβλήματα ανά περιφερειακή ενότητα

Στην περιφερειακή ενότητα Ηρακλείου, και ειδικότερα στην ευρύτερη περιοχή των οικισμών Μαλάδες και Φοινικιά, οι πυροσβέστες έχουν πραγματοποιήσει 13 μεταφορές ατόμων σε ασφαλή σημεία. Επιπλέον, έχουν διενεργηθεί 8 αντλήσεις υδάτων από πλημμυρισμένους χώρους. Στις ίδιες περιοχές, δηλαδή στις Μαλάδες και τη Φοινικιά, έχει παρατηρηθεί και η υπερχείλιση του ποταμού Δρακουλιάρη, γεγονός που επιδεινώνει την κατάσταση.

Αντίστοιχα, στην περιφερειακή ενότητα Ρεθύμνου, με επίκεντρο τους οικισμούς Μυλοπόταμος και Ζωνιανά, οι δυνάμεις του Πυροσβεστικού Σώματος έχουν προχωρήσει σε 3 μεταφορές ατόμων σε ασφαλή σημεία. Παράλληλα, έχουν πραγματοποιηθεί 15 αντλήσεις υδάτων, αντιμετωπίζοντας τις συνέπειες της σφοδρής βροχόπτωσης.

Στην περιφερειακή ενότητα Λασιθίου, και συγκεκριμένα στην ευρύτερη περιοχή του οικισμού Μίνωας Πεδιάδας, έχει γίνει 1 μεταφορά ατόμου σε ασφαλές σημείο, ενώ έχουν διενεργηθεί 15 αντλήσεις υδάτων. Οι επιχειρήσεις αυτές δείχνουν το εύρος των προβλημάτων που αντιμετωπίζει κάθε περιοχή ξεχωριστά.

Συνδρομή δήμων και δυσκολίες στο οδικό δίκτυο

Πέρα από την κινητοποίηση του Πυροσβεστικού Σώματος, και οι δήμοι των πληγεισών περιφερειακών ενοτήτων έχουν ενεργοποιηθεί για να συνδράμουν στο έργο των πυροσβεστών. Η συνδρομή τους είναι σημαντική, καθώς διαθέτουν μηχανήματα έργου, τα οποία είναι απαραίτητα για την αντιμετώπιση των προβλημάτων που έχουν προκύψει.

Σε αρκετές περιπτώσεις, φερτά υλικά, όπως πέτρες, χώματα και κλαδιά, έχουν συσσωρευτεί στο οδικό δίκτυο, παρεμποδίζοντας την ομαλή κίνηση των οχημάτων και καθιστώντας επικίνδυνες τις μετακινήσεις. Τα μηχανήματα των δήμων συμβάλλουν στην απομάκρυνση αυτών των υλικών, προσπαθώντας να αποκαταστήσουν την προσβασιμότητα.

Εκδόθηκαν μηνύματα από το 112 για περιορισμό μετακινήσεων

Λόγω της ισχυρής βροχόπτωσης και των συνοδών φαινομένων, οι αρχές προχώρησαν στην έκδοση μηνυμάτων μέσω του αριθμού έκτακτης ανάγκης 112, καλώντας τους πολίτες να περιορίσουν τις μετακινήσεις τους. Το πρώτο μήνυμα εκδόθηκε στις 09:34 και αφορούσε τον οικισμό Μίνωα Πεδιάδας της περιφερειακής ενότητας Ηρακλείου, συστήνοντας στους κατοίκους να αποφύγουν τις άσκοπες μετακινήσεις.

Ακολούθησε στις 10:02 ένα δεύτερο μήνυμα από το 112, το οποίο καλούσε σε περιορισμό των μετακινήσεων στον δήμο Αγίου Νικολάου της περιφερειακής ενότητας Λασιθίου. Τέλος, στις 11:09, εκδόθηκε ένα τρίτο μήνυμα για τους οικισμούς Μαλάδες και Φοινικιά, στην περιφερειακή ενότητα Ηρακλείου, τονίζοντας και πάλι την ανάγκη για περιορισμό των μετακινήσεων λόγω των επικίνδυνων καιρικών συνθηκών.

Μεγάλο ύψος βροχής στα Ανώγεια Ρεθύμνου

Σύμφωνα με στοιχεία που αναφέρονται, το μεγαλύτερο ύψος βροχής έχει καταγραφεί στα Ανώγεια Ρεθύμνου, όπου έπεσαν 361 χιλιοστά βροχής. Αυτό το στοιχείο υπογραμμίζει την ένταση των φαινομένων που πλήττουν την περιοχή του Ρεθύμνου και γενικότερα την Κρήτη.

Επίσης, αναφέρεται ότι αναμένεται νέος γύρος έντονων βροχοπτώσεων από την Παρασκευή.

Με πληροφορίες από: Topontiki