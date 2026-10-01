Η κακοκαιρία έπληξε την Κρήτη με μεγάλα ύψη βροχής, στο επίκεντρο τα Ανώγεια

Ισχυρές βροχοπτώσεις και καταιγίδες έπληξαν την Κρήτη από την Τετάρτη 30 Σεπτεμβρίου έως και το μεσημέρι της Πέμπτης 1 Οκτωβρίου. Στο επίκεντρο των φαινομένων βρέθηκαν τα Ανώγεια Ρεθύμνου, όπου καταγράφηκε το υψηλότερο ύψος βροχής στο νησί. Οι μετεωρολογικές προγνώσεις επιβεβαιώθηκαν, καθώς μεγάλα ύψη νερού έπεσαν κυρίως στα ορεινά και βόρεια τμήματα της Κρήτης.

Μεγάλα ύψη βροχής στα Ανώγεια Ρεθύμνου

Η περιοχή της Κρήτης που κατέγραψε το μεγαλύτερο ύψος βροχής κατά τη διάρκεια της κακοκαιρίας ήταν τα Ανώγεια Ρεθύμνου. Συγκεκριμένα, ο μετεωρολογικός σταθμός του Εθνικού Αστεροσκοπείου Αθηνών κατέγραψε 361,4 χιλιοστά βροχής. Αυτό το εντυπωσιακό νούμερο αντιστοιχεί σε περίπου 361,4 λίτρα νερού ανά τετραγωνικό μέτρο, δίνοντας μια σαφή εικόνα της έντασης των βροχοπτώσεων που έπληξαν την περιοχή.

Οι ισχυρές καταγίδες και οι έντονες βροχές ξεκίνησαν την Τετάρτη 30 Σεπτεμβρίου και συνεχίστηκαν έως τις μεσημεριανές ώρες της Πέμπτης 1 Οκτωβρίου. Κατά τη διάρκεια αυτού του χρονικού διαστήματος, τα Ανώγεια βρέθηκαν στο επίκεντρο, καταγράφοντας το υψηλότερο ύψος βροχής σε όλο το νησί, όπως αναφέρθηκε από το meteo.gr.

Οι περιοχές που επλήγησαν και οι προγνώσεις

Οι ισχυρές βροχές και καταιγίδες έπληξαν κυρίως τα ορεινά και βόρεια τμήματα της Κρήτης. Αυτή η εξέλιξη επιβεβαίωσε τις προγνώσεις που είχαν εκδοθεί τις προηγούμενες ημέρες, οι οποίες έκαναν λόγο για σημαντικά ύψη βροχής που αναμένονταν να σημειωθούν στο νησί. Η ένταση των φαινομένων ήταν ιδιαίτερα αισθητή στις συγκεκριμένες περιοχές, προκαλώντας μεγάλα ύψη νερού.

Το Εθνικό Αστεροσκοπείο Αθηνών, μέσω του μετεωρολογικού του σταθμού, παρακολουθούσε στενά την εξέλιξη της κακοκαιρίας. Τα στοιχεία που συγκεντρώθηκαν από την έναρξη των φαινομένων την Τετάρτη μέχρι το μεσημέρι της Πέμπτης έδειξαν την έκταση και την ένταση των βροχοπτώσεων, με τα Ανώγεια να ξεχωρίζουν ως η περιοχή με το μεγαλύτερο καταγεγραμμένο ύψος.

Η εξασθένηση και ο νέος γύρος βροχοπτώσεων

Σύμφωνα με τα τελευταία προγνωστικά στοιχεία που δημοσίευσε το Εθνικό Αστεροσκοπείο Αθηνών, μετά το μεσημέρι της Πέμπτης τα έντονα φαινόμενα αναμενόταν να εξασθενήσουν πρόσκαιρα. Η πρόβλεψη έδειχνε ότι έως το μεσημέρι της Παρασκευής 2 Οκτωβρίου, οι βροχοπτώσεις θα περιορίζονταν κυρίως στα ορεινά τμήματα της Κρήτης, δίνοντας μια μικρή ανάσα στις πληγείσες περιοχές.

Ωστόσο, η ανακούφιση αυτή αναμένεται να είναι προσωρινή. Από το απόγευμα της Παρασκευής, προβλέπεται ένας νέος γύρος έντονων βροχοπτώσεων. Αυτά τα νέα φαινόμενα αναμένεται να επηρεάσουν κυρίως τα βόρεια και τα ορεινά τμήματα του νησιού, επαναφέροντας τις συνθήκες έντονης κακοκαιρίας σε αυτές τις περιοχές.

Η διάρκεια της κακοκαιρίας

Τα διαθέσιμα προγνωστικά στοιχεία υποδεικνύουν ότι η κακοκαιρία με τις έντονες βροχοπτώσεις και καταιγίδες αναμένεται να συνεχιστεί για αρκετές ημέρες. Συγκεκριμένα, τα φαινόμενα προβλέπεται να διαρκέσουν έως και το απόγευμα της Κυριακής 4 Οκτωβρίου. Αυτό σημαίνει ότι οι κάτοικοι της Κρήτης θα πρέπει να παραμείνουν σε επιφυλακή για αρκετό καιρό ακόμα.

Η συνεχής παρακολούθηση των μετεωρολογικών δεδομένων από το Εθνικό Αστεροσκοπείο Αθηνών είναι κρίσιμη για την ενημέρωση του κοινού σχετικά με την εξέλιξη της κακοκαιρίας και τις περιοχές που θα επηρεαστούν περισσότερο. Η επιβεβαίωση των αρχικών προγνώσεων για τα μεγάλα ύψη βροχής δείχνει τη σοβαρότητα της κατάστασης που επικρατεί στο νησί.

Με πληροφορίες από: Reader