Ένας 79χρονος κτηνοτρόφος εντοπίστηκε νεκρός μέσα σε ρέμα στις Καρίνες του Δήμου Αγίου Βασιλείου στο Ρέθυμνο, μετά την εξαφάνισή του το βράδυ της Τετάρτης. Το τραγικό συμβάν έρχεται εν μέσω της σφοδρής κακοκαιρίας που σαρώνει την Κρήτη, προκαλώντας εκτεταμένα προβλήματα και καταστροφές σε πολλές περιοχές του νησιού. Στο σημείο όπου βρέθηκε ο άτυχος άνδρας είχε σχηματιστεί χείμαρρος λόγω των έντονων βροχοπτώσεων των τελευταίων δύο ημερών.

Ο εντοπισμός του 79χρονου κτηνοτρόφου

Ο 79χρονος κτηνοτρόφος είχε μεταβεί στο ποιμνιοστάσιό του το βράδυ της Τετάρτης, και από τότε δεν είχε δώσει σημεία ζωής. Η επίσημη δήλωση της εξαφάνισής του έγινε αργά το πρωί της Πέμπτης, γεγονός που οδήγησε στην άμεση κινητοποίηση των αρχών για τον εντοπισμό του. Οι έρευνες διεξήχθησαν κάτω από ιδιαίτερα δύσκολες καιρικές συνθήκες, καθώς η κακοκαιρία που πλήττει την περιοχή δυσχέραινε σημαντικά το έργο των διασωστών.

Η σορός του άτυχου άνδρα βρέθηκε τελικά μέσα σε ρέμα, ακριβώς κάτω από το ποιμνιοστάσιό του. Στο συγκεκριμένο ρέμα, το οποίο βρίσκεται μέσα στο χωριό, είχε σχηματιστεί χείμαρρος, καθώς μεγάλες ποσότητες νερού είχαν πέσει στην περιοχή το τελευταίο διήμερο. Στο σημείο έσπευσαν δυνάμεις της Αστυνομίας και της Πυροσβεστικής, οι οποίες πραγματοποίησαν την επιχείρηση ανάσυρσης της σορού.

Εκτεταμένα προβλήματα και ζημιές σε όλη την Κρήτη

Η σφοδρή κακοκαιρία έχει προκαλέσει τεράστιες καταστροφές σε ολόκληρη την Κρήτη μέσα σε λίγες ώρες, από το βράδυ της Τετάρτης. Οι ισχυρές βροχοπτώσεις έχουν δημιουργήσει εκτεταμένα προβλήματα σε Ηράκλειο, Ρέθυμνο και Λασίθι. Δρόμοι έχουν μετατραπεί σε χειμάρρους, οχήματα παρασύρθηκαν από τα ορμητικά νερά, ενώ γέφυρες και τμήματα του οδικού δικτύου έχουν υποστεί μεγάλες ζημιές.

Επιπλέον, πολλά σπίτια και επιχειρήσεις σε διάφορες περιοχές του νησιού έχουν πλημμυρίσει, με τις συνέπειες να είναι ιδιαίτερα σοβαρές. Τα περισσότερα προβλήματα εντοπίζονται στον Μυλοπόταμο, όπου ένα ζευγάρι κινδύνευσε να χάσει τη ζωή του λόγω των έντονων καιρικών φαινομένων.

Κινητοποίηση της Πολιτικής Προστασίας και προειδοποιήσεις

Η Περιφέρεια Κρήτης έχει θέσει τον μηχανισμό Πολιτικής Προστασίας σε κατάσταση «Red Code» λόγω της σοβαρότητας της κατάστασης. Από τα ξημερώματα, έχουν αποσταλεί διαδοχικά μηνύματα του 112 προς τους πολίτες, καλώντας τους να περιορίσουν τις μετακινήσεις τους και να αποφεύγουν περιοχές όπου τα νερά έχουν δημιουργήσει επικίνδυνες συνθήκες. Συγκεκριμένα, μηνύματα εστάλησαν για την αποφυγή μετακινήσεων στον Άγιο Νικόλαο της Περιφερειακής Ενότητας Λασιθίου, στο Ηράκλειο της Περιφερειακής Ενότητας Ηρακλείου, ειδικά στις περιοχές Μαλάδες και Φοινικιά, καθώς και στο Ρέθυμνο.

Ο αντιπεριφερειάρχης Πολιτικής Προστασίας Κρήτης, Γιώργος Τσαπάκος, δήλωσε ότι ο μηχανισμός βρίσκεται σε πλήρη κινητοποίηση. Όπως ανέφερε, ενισχύσεις σε προσωπικό από την ηπειρωτική Ελλάδα έχουν φτάσει στο νησί από το πρωί, μετά από σχετική σύσκεψη. Δυνάμεις της Πυροσβεστικής, της Αστυνομίας, της Περιφέρειας και των δήμων επιχειρούν στα σημεία όπου έχουν προκύψει προβλήματα. Ο κ. Τσαπάκος τόνισε ότι δεν απαιτείται εκκένωση κάποιας περιοχής, διευκρινίζοντας ότι τα μηνύματα του 112 αποστέλλονται για προληπτικούς λόγους, καλώντας τους πολίτες να επιδείξουν ψυχραιμία και υπευθυνότητα, περιορίζοντας τις μετακινήσεις τους στις απολύτως απαραίτητες και να μην κυκλοφορούν άσκοπα στις περιοχές όπου επιχειρούν οι δυνάμεις Πολιτικής Προστασίας.

Η κατάσταση των υποδομών και η διάρκεια της κακοκαιρίας

Αναφερόμενος στις ζημιές που έχουν προκληθεί από την κακοκαιρία, ο κύριος Τσαπάκος έκανε λόγο για «μεγάλες καταστροφές σε υποδομές και περιουσίες». Ωστόσο, διευκρίνισε ότι η αποτίμηση αυτών των ζημιών δεν μπορεί να γίνει στον παρόντα χρόνο, καθώς το κύμα κακοκαιρίας βρίσκεται ακόμα σε εξέλιξη. Σχετικά με τις αιτιάσεις για την κατάσταση των ρεμάτων και των ποταμών, ο αντιπεριφερειάρχης Πολιτικής Προστασίας σημείωσε ότι έχουν πραγματοποιηθεί καθαρισμοί και ότι οι κοίτες είναι ανοιχτές.

Ως χαρακτηριστικό παράδειγμα, ο κ. Τσαπάκος ανέφερε τον Δρακουλιάρη, υποστηρίζοντας ότι η κοίτη του ήταν καθαρή, αλλά ο όγκος του νερού που έπεσε ήταν τέτοιος ώστε να ξεπεράσει τις αντοχές των υφιστάμενων υποδομών. Τα επικίνδυνα καιρικά φαινόμενα αναμένεται να διαρκέσουν μέχρι και την Κυριακή, με προβλέψεις για τρία διαδοχικά 24ωρα με πολύ νερό στην Κρήτη, γεγονός που μπορεί να αποτελέσει απειλή.

Με πληροφορίες από: Ieidiseis, Enikos