Νεκρός εντοπίστηκε ο 80χρονος κτηνοτρόφος που αγνοούνταν από το βράδυ της Τετάρτης στις Καρίνες του Δήμου Αγίου Βασιλείου Ρεθύμνου. Ο άτυχος άνδρας είχε μεταβεί στο ποιμνιοστάσιό του και έκτοτε δεν είχε δώσει σημεία ζωής, με την εξαφάνισή του να δηλώνεται αργά το πρωί της Πέμπτης. Η σφοδρή κακοκαιρία που πλήττει την Κρήτη από το βράδυ της Τετάρτης έχει προκαλέσει εκτεταμένες καταστροφές, πλημμύρες και σοβαρά προβλήματα σε ολόκληρο το νησί.

Η αναζήτηση και το τραγικό τέλος του κτηνοτρόφου

Τα ίχνη του 80χρονου κτηνοτρόφου είχαν χαθεί από το βράδυ της Τετάρτης, όταν πήγε στο μαντρί του στην περιοχή Καρίνες, του Δήμου Αγίου Βασιλείου στο Ρέθυμνο. Οι οικείοι του, ανήσυχοι που δεν επέστρεψε στο σπίτι του, ενημέρωσαν τις αρχές νωρίς το πρωί της Πέμπτης, ξεκινώντας έτσι μια επιχείρηση εντοπισμού του.

Στην επιχείρηση για τον εντοπισμό του αγνοούμενου συμμετείχαν και δυνάμεις της Πυροσβεστικής. Δυστυχώς, ο ηλικιωμένος άνδρας εντοπίστηκε νεκρός, με τις πληροφορίες να αναφέρουν ότι τα έντονα καιρικά φαινόμενα που επικρατούσαν στην περιοχή στάθηκαν αιτία να χάσει τη ζωή του.

Σφοδρή κακοκαιρία και εκτεταμένες καταστροφές στην Κρήτη

Η Κρήτη βρίσκεται στο «μάτι του κυκλώνα» και σε «κόκκινο» συναγερμό, καθώς η σφοδρή κακοκαιρία έχει «πνίξει» το νησί στα προβλήματα. Μέσα σε λίγες ώρες, από το βράδι της Τετάρτης, η έντονη βροχόπτωση έχει προκαλέσει τεράστιες καταστροφές, πλημμύρες και μεγάλες ζημιές τόσο σε σπίτια όσο και στο οδικό δίκτυο.

Τα επικίνδυνα καιρικά φαινόμενα αναμένεται να διαρκέσουν μέχρι και την Κυριακή, διατηρώντας σε κατάσταση αυξημένης επιφυλακής τις αρχές και τους κατοίκους. Το μεγαλύτερο μέρος της Κρήτης πλήττεται από τις πρωτοφανείς συνθήκες, με τις επιπτώσεις να είναι ορατές σε πολλές περιοχές.

Μπαράζ προειδοποιήσεων 112 και προβλήματα σε Ηράκλειο και Λασίθι

Από τα ξημερώματα, οι αρχές έχουν εκδώσει μπαράζ προειδοποιήσεων μέσω του 112, καλώντας τους κατοίκους να περιορίσουν τις μετακινήσεις τους. Συγκεκριμένα, μηνύματα εστάλησαν για τους Δήμους Αγίου Νικολάου της Περιφερειακής Ενότητας Λασιθίου, καθώς και για τους Δήμους Ηρακλείου και Μίνωα Πεδιάδας της Περιφερειακής Ενότητας Ηρακλείου.

Στο Ηράκλειο, η έντονη βροχόπτωση έχει προκαλέσει σημαντική άνοδο της στάθμης του ποταμού Δρακουλιάρη, ο οποίος έχει ήδη υπερχειλίσει. Κατοίκοι και επαγγελματίες στις περιοχές Μαλάδες και Φοινικιά βρίσκονται σε αυξημένη επιφυλακή, καθώς η ισχυρή ροή παρασύρει καλάμια και φερτά υλικά. Μηχανήματα της Περιφέρειας Κρήτης επιχειρούν στο σημείο για την απομάκρυνσή τους και τη διατήρηση της ροής του νερού.

Δραματική κατάσταση στον Μυλοπόταμο και κίνδυνος για ζευγάρι

Τα περισσότερα προβλήματα εντοπίζονται στον Δήμο Μυλοποτάμου, όπου καταγράφονται πρωτοφανείς εικόνες με τεράστιες ποσότητες νερού, λάσπης και φερτών υλικών να έχουν κατακλύσει δρόμους και κατοικημένες περιοχές. Ο δήμαρχος Μυλοποτάμου, κ. Γιώργος Κλάδος, έκανε λόγο για «τραγική κατάσταση», δηλώνοντας ότι «είμαι 50 χρονών και αυτό δε θυμάμαι να έχει γίνει ξανά. Οι πιο μεγάλοι θυμούνται τις καταστροφές του 1986».

Ο κ. Κλάδος ζήτησε από τον υπουργό Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας, Ευάγγελο Τουρνά, να κηρυχθεί ο Δήμος Μυλοποτάμου σε κατάσταση έκτακτης ανάγκης, καθώς η ισχυρή κακοκαιρία έχει προκαλέσει σοβαρά προβλήματα, ιδιαίτερα στα ορεινά χωριά. Η κατάσταση παραμένει σε εξέλιξη, με τη βροχή να είναι ασταμάτητη και τις επιπτώσεις να συνεχίζουν να καταγράφονται.

Στην περιοχή Δισκούρι, κοντά στα Ζωνιανά, ένα ηλικιωμένο ζευγάρι κινδύνευσε να χάσει τη ζωή του. Το ζευγάρι επέβαινε στο ΙΧ του όταν ξαφνικά βρέθηκε εγκλωβισμένο σε ένα τεράστιο χάσμα που δημιουργήθηκε στο οδόστρωμα. Το περιστατικό συνέβη όταν έπεσε μια γέφυρα της περιοχής, καθώς η καθίζηση του δρόμου από τις έντονες βροχοπτώσεις προκάλεσε την πλήρη υποχώρηση του γεφυριού την ώρα που περνούσε το όχημα.

Προβλήματα ηλεκτροδότησης και καταρρεύσεις

Εκτός από τα προβλήματα στο οδικό δίκτυο και τις πλημμύρες, η κακοκαιρία έχει προκαλέσει και διακοπές ρεύματος. Σύμφωνα με τις πρώτες πληροφορίες, τα Ανώγεια έχουν μείνει χωρίς ρεύμα. Ωστόσο, γίνεται προσπάθεια από τον ΔΕΔΔΗΕ του Ηρακλείου προκειμένου να αποκατασταθεί η βλάβη το συντομότερο δυνατό.

Ιδιαίτερα δύσκολη είναι η κατάσταση και στα Ζωνιανά, όπου το μένος των καιρικών φαινομένων έφτασε μέχρι την καρδιά του χωριού, με νερά, λάσπες και φερτά υλικά να κατακλύζουν ακόμη και τον κεντρικό δρόμο. Προβλήματα καταγράφονται και στα Κυνηγιανά, όπου μέρος σπιτιού κατέρρευσε λόγω των έντονων καιρικών συνθηκών.

Με πληροφορίες από: Ieidiseis, Topontiki, Enikos