Σοβαρά προβλήματα έχει προκαλέσει η κακοκαιρία στην Κρήτη, με τον Μυλοπόταμο Ρεθύμνου να βρίσκεται στο επίκεντρο των έντονων φαινομένων. Η ισχυρή και παρατεταμένη βροχόπτωση οδήγησε σε ορμητικά ρεύματα νερού, τα οποία προκάλεσαν εκτεταμένες ζημιές στο οδικό δίκτυο και σε κατοικημένες περιοχές. Παράλληλα, οι αρχές βρίσκονται σε επιφυλακή για τον εντοπισμό ενός κτηνοτρόφου που αγνοείται, ενώ ένα ζευγάρι τραυματίστηκε από την κατάρρευση γέφυρας.

Σοβαρά προβλήματα στο οδικό δίκτυο του Μυλοποτάμου

Τα ορμητικά νερά στην Κρήτη προκάλεσαν μεγάλες καταστροφές στους δρόμους του Μυλοποτάμου, ανοίγοντας βαθιές γούβες που παγίδευσαν αυτοκίνητα. Η κατάσταση έγινε ιδιαίτερα δύσκολη για τους οδηγούς, καθώς αυτοκίνητα ακινητοποιήθηκαν μέσα στις μεγάλες λακκούβες που δημιουργήθηκαν, με αποτέλεσμα να μην μπορούν να συνεχίσουν την πορεία τους.

Σε αρκετά σημεία δημιουργήθηκαν μεγάλες και βαθιές γούβες στο οδόστρωμα, καθώς τα ορμητικά νερά παρέσυραν χώμα και υλικά κάτω από την επιφάνεια των δρόμων. Για τον απεγκλωβισμό των οχημάτων χρειάστηκε μάλιστα να επιστρατευτεί εκσκαφέας, ο οποίος έφτασε στο σημείο και άρχισε να τραβά τα αυτοκίνητα από τα σημεία όπου είχαν παγιδευτεί.

Αναζητείται κτηνοτρόφος στις Καρίνες

Οι αρχές βρίσκονται σε επιφυλακή και για έναν κτηνοτρόφο από τις Καρίνες του Δήμου Αγίου Βασιλείου στο Ρέθυμνο, ο οποίος αγνοείται. Σύμφωνα με τις πληροφορίες, ο άντρας μετέβη στο ποιμνιοστάσιό του το βράδυ της Τετάρτης 30 Σεπτεμβρίου και έκτοτε δεν έχει επιστρέψει, ούτε έχει δώσει σημάδια ζωής.

Η εξαφάνισή του δηλώθηκε αργά το πρωί της Πέμπτης, κινητοποιώντας τις αρμόδιες υπηρεσίες για τον εντοπισμό του. Ωστόσο, στην περιοχή επικρατούν δυσμενείς συνθήκες λόγω της κακοκαιρίας, γεγονός που δυσκολεύει σημαντικά το έργο των διασωστών.

Καταστροφές σε Ζωνιανά και Λιβάδια

Στη δίνη της κακοκαιρίας βρέθηκε και ο Μυλοπόταμος στο Ρέθυμνο, όπου τα μεγάλα ύψη βροχής και η μεγάλη διάρκεια των φαινομένων έχουν προκαλέσει σοβαρότατα προβλήματα σε αρκετά χωριά. Πολύ δύσκολη είναι η κατάσταση και στα Ζωνιανά, όπου η έντονη και συνεχιζόμενη βροχόπτωση παρέσυρε μπάζα και πέτρες, ενώ σε αρκετά σημεία φράχτηκαν ρυάκια.

Το νερό εισέβαλε μέσα στο χωριό και παρέσυρε αυτοκίνητα, προκαλώντας εκτεταμένες ζημιές. Αντίστοιχες εικόνες καταγράφηκαν και στα Λιβάδια, με τους δρόμους σε πολλά σημεία του Δήμου να έχουν υποστεί σημαντικές ζημιές από την ορμή των υδάτων.

Κατάρρευση γέφυρας και τραυματισμός ζευγαριού

Στα Λιβάδια, τα ορμητικά νερά παρέσυραν τη γέφυρα Δισκούριου, με αποτέλεσμα ένα ζευγάρι που κινούνταν στην περιοχή να πέσει στην κοίτη του ποταμού. Το αντρόγυνο τραυματίστηκε κατά την πτώση και χρειάστηκε να μεταφερθεί άμεσα στο Πανεπιστημιακό Γενικό Νοσοκομείο Ηρακλείου (ΠαΓΝΗ).

Μέχρι στιγμής, η κατάσταση της υγείας του ζευγαριού παραμένει άγνωστη, καθώς οι γιατροί αξιολογούν την κατάσταση των τραυματιών. Οι αρχές έχουν αποκλείσει την περιοχή γύρω από τη γέφυρα για λόγους ασφαλείας.

Η πρόγνωση της ΕΜΥ για την εξέλιξη των φαινομένων

Σύμφωνα με το δελτίο της ΕΜΥ, ισχυρές βροχές και καταιγίδες αναμένονται στην Κρήτη, κυρίως στους νομούς Χανίων και Ρεθύμνου. Τα έντονα καιρικά φαινόμενα είναι πιθανό να συνεχιστούν κατά διαστήματα.

Η πρόβλεψη αναφέρει ότι η κακοκαιρία ενδέχεται να επιμείνει έως το πρωί της Κυριακής 4 Οκτωβρίου, διατηρώντας σε επιφυλακή τις αρχές και τους κατοίκους των πληγεισών περιοχών.

Με πληροφορίες από: Gazzetta