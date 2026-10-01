Κακοκαιρία στην Κρήτη: Νεκρός εντοπίστηκε ο κτηνοτρόφος που αγνοούνταν στο Ρέθυμνο

Οι έρευνες για τον εντοπισμό του κτηνοτρόφου που αγνοούνταν στην περιοχή του Ρεθύμνου ολοκληρώθηκαν με τραγικό τρόπο. Ο άνδρας, τα ίχνη του οποίου είχαν χαθεί από το βράδυ της Τετάρτης, εντοπίστηκε νεκρός το μεσημέρι της Πέμπτης, 1ης Οκτωβρίου 2026. Η εξαφάνισή του είχε δηλωθεί από την οικογένειά του αργά το πρωί της ίδιας ημέρας, κινητοποιώντας μια μεγάλη επιχείρηση εντοπισμού εν μέσω των έντονων καιρικών φαινομένων που πλήττουν την Κρήτη.

Ο εντοπισμός και οι συνθήκες εξαφάνισης

Ο κτηνοτρόφος, καταγόμενος από τις Καρίνες του Δήμου Αγίου Βασιλείου Ρεθύμνου, βρέθηκε χωρίς τις αισθήσεις του μετά από εκτεταμένες αναζητήσεις που διήρκεσαν αρκετές ώρες. Η τραγική αυτή εξέλιξη έρχεται να επιβεβαιώσει τους φόβους που είχαν εκφραστεί από την οικογένειά του, η οποία είχε δηλώσει την εξαφάνισή του στις αρχές της Πέμπτης, καθώς η αγωνία για την τύχη του κορυφωνόταν.

Σύμφωνα με τις πληροφορίες που έγιναν γνωστές, ο άνδρας είχε μεταβεί στο μαντρί του, που βρίσκεται επίσης στην ευρύτερη περιοχή των Καρίνων Ρεθύμνου, το βράδυ της Τετάρτης. Από εκείνη τη στιγμή, τα ίχνη του χάθηκαν, προκαλώντας άμεση ανησυχία στους οικείους του. Η περιοχή του Ρεθύμνου, όπως και μεγάλο μέρος της Κρήτης, βρισκόταν ήδη υπό την επήρεια σφοδρής κακοκαιρίας, γεγονός που καθιστούσε την κατάσταση ακόμα πιο επικίνδυνη και τις έρευνες δυσχερείς.

Μεγάλη επιχείρηση αναζήτησης εν μέσω δυσμενών συνθηκών

Αμέσως μετά τη δήλωση εξαφάνισης από την οικογένεια του κτηνοτρόφου, ξεκίνησε μια ευρεία επιχείρηση για τον εντοπισμό του αγνοούμενου. Στην επιχείρηση αυτή συμμετείχαν ενεργά αστυνομικές δυνάμεις από την περιοχή, οι οποίες συνέδραμαν με το προσωπικό και τα μέσα τους, σε μια προσπάθεια να βρεθεί ο άνδρας το συντομότερο δυνατόν, παρά τις αντίξοες καιρικές συνθήκες.

Παράλληλα, η Πυροσβεστική Υπηρεσία έπαιξε καθοριστικό ρόλο στις έρευνες, κινητοποιώντας δυνάμεις για την υποστήριξη της επιχείρησης. Οι πυροσβεστικές δυνάμες, με την εμπειρία και τον εξοπλισμό τους, συνέβαλαν στην αναζήτηση σε μια περιοχή που είχε πληγεί σοβαρά από τα ακραία καιρικά φαινόμενα, αντιμετωπίζοντας δυσκολίες λόγω των φερτών υλικών και της κατάστασης του οδικού δικτύου. Η συνεργασία των δύο σωμάτων ήταν συνεχής καθ' όλη τη διάρκεια της επιχείρησης, με στόχο τον άμεσο εντοπισμό του.

Εικόνες καταστροφής στο «πνιγμένο» νησί

Η κακοκαιρία που έπληξε την Κρήτη είχε ως αποτέλεσμα εικόνες που περιγράφονται ως «βιβλικής καταστροφής» σε ολόκληρο το «πνιγμένο» νησί. Οι έντονες βροχοπτώσεις και οι ισχυροί άνεμοι προκάλεσαν εκτεταμένα προβλήματα, επηρεάζοντας την καθημερινότητα των κατοίκων και δημιουργώντας σοβαρές ζημιές σε υποδομές και περιουσίες.

Ειδικότερα, ο διοικητής των πυροσβεστικών δυνάμεων του Νομού Ρεθύμνου, Νικόλαος Τζανιδάκης, είχε κάνει δηλώσεις νωρίτερα, υπογραμμίζοντας τη δυσκολία της κατάστασης που επικρατούσε. Ο κ. Τζανιδάκης ανέφερε πως το βράδι που προηγήθηκε ήταν ιδιαίτερα δύσκολο για την περιοχή του Μυλοποτάμου. Φερτά υλικά είχαν μπλοκάρει πολλούς δρόμους, καθιστώντας την πρόσβαση δύσκολη και δημιουργώντας προβλήματα στις μετακινήσεις. Επιπλέον, ο Ζωνιανός ποταμός είχε φτάσει στα όριά του, προκαλώντας ανησυχία για πιθανές πλημμύρες και περαιτέρω καταστροφές σε παρακείμενες περιοχές.

Άγνωστη παραμένει η αιτία θανάτου

Μέχρι στιγμής, δεν έχουν γίνει γνωστές οι ακριβείς συνθήκες και η αιτία του θανάτου του κτηνοτρόφου. Οι αρχές διερευνούν όλα τα ενδεχόμενα, προκειμένου να διαπιστωθεί τι οδήγησε στην τραγική αυτή κατάληξη, και αναμένουν τα αποτελέσματα των σχετικών ερευνών.

Δεν έχει διευκρινιστεί επίσης αν ο θάνατός του οφείλεται άμεσα στην κακοκαιρία που επικρατούσε στην περιοχή του Ρεθύμνου και στην Κρήτη γενικότερα. Οι αρμόδιες υπηρεσίες αναμένεται να προβούν σε περαιτέρω ανακοινώσεις μόλις ολοκληρωθούν οι απαραίτητες διαδικασίες και συγκεντρωθούν όλα τα στοιχεία που θα ρίξουν φως στην υπόθεση.

Με πληροφορίες από: Enikos, Newsit