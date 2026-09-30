Μύθοι και πραγματικότητα για το αλκοτέστ: Τι ισχύει με νερό, καφέ και σοκολάτα

Καθώς το καλοκαίρι βρίσκεται στην κορύφωσή του, με τις γιορτές, τα πανηγύρια και τις διακοπές να αποτελούν αναπόσπαστο κομμάτι της καθημερινότητας, πολλοί οδηγοί έρχονται αντιμέτωποι με ένα διαχρονικό και επικίνδυνο δίλημμα. Το ερώτημα αν θα πρέπει να οδηγήσουν αφού έχουν καταναλώσει αλκοόλ τίθεται συχνά, φέρνοντας στην επιφάνεια διάφορους «μύθους» σχετικά με τρόπους που υποτίθεται ότι μπορούν να μειώσουν την ποσότητα αλκοόλ στον οργανισμό ή να αποτρέψουν ένα θετικό αποτέλεσμα σε έλεγχο αλκοτέστ.

Οι διαδεδομένοι μύθοι γύρω από το αλκοτέστ

Σε κάθε περίοδο αυξημένης κοινωνικής δραστηριότητας, όπως είναι οι καλοκαιρινές γιορτές και οι διακοπές, παρατηρείται η επανεμφάνιση διαφόρων ισχυρισμών που κυκλοφορούν ευρέως. Αυτοί οι «μύθοι» υπόσονται λύσεις για το πώς κάποιος μπορεί να επηρεάσει το επίπεδο του αλκοόλ στο αίμα του, ώστε να αποφύγει ένα ανεπιθύμητο αποτέλεσμα σε περίπτωση ελέγχου.

Μεταξύ των πιο κοινών πεποιθήσεων είναι ότι η κατανάλωση συγκεκριμένων ροφημάτων ή τροφών μπορεί να «ξεγελάσει» το αλκοτέστ ή να επιταχύνει τη διαδικασία αποβολής του αλκοόλ από τον οργανισμό. Πολλοί πιστεύουν ότι το νερό, ο καφές, οι τσίχλες ή ακόμα και οι καραμέλες μπορούν να λειτουργήσουν ως αντίδοτο ή ως μέσο για να μειωθεί η συγκέντρωση αλκοόλ.

Η θέση των αρχών και η επιστημονική βάση

Ωστόσο, οι ισχυρισμοί αυτοί στερούνται επιστημονικής βάσης, όπως επισημαίνεται από το ισπανικό μέσο El Motor. Το συγκεκριμένο μέσο επικαλείται προειδοποιήσεις που έχουν εκδοθεί από την Ισπανική Πολιτοφυλακή, γνωστή ως Guardia Civil, η οποία διαψεύδει κατηγορηματικά την αποτελεσματικότητα των παραπάνω μεθόδων.

Σύμφωνα με τις προειδοποιήσεις των ισπανικών αρχών, η πλειονότητα αυτών των διαδεδομένων ισχυρισμών δεν έχει καμία απολύτως επιστημονική τεκμηρίωση. Αυτό σημαίνει ότι οι προσπάθειες να μειωθεί το αλκοόλ στο αίμα με τέτοιους τρόπους είναι μάταιες και δεν προσφέρουν την επιθυμητή προστασία έναντι ενός θετικού αποτελέσματος σε έλεγχο αλκοτέστ.

Τι χρειάζεται πραγματικά το σώμα

Οι επίμονες πεποιθήσεις ότι η κατανάλωση μεγάλης ποσότητας νερού, η λήψη καφέ ή η μάσηση τσίχλας μπορούν να επηρεάσουν την ποσότητα του αλκοόλ στο αίμα, δεν ανταποκρίνονται στην πραγματικότητα. Το ανθρώπινο σώμα χρειάζεται συγκεκριμένο χρόνο για να μεταβολίσει το αλκοόλ και καμία από τις αναφερόμενες ουσίες δεν μπορεί να επιταχύνει αυτή τη φυσική διαδικασία.

Ειδικότερα, η κατανάλωση νερού, καφέ, τσίχλας ή καραμελών δεν έχει τη δυνατότητα να μειώσει την ποσότητα του αλκοόλ που κυκλοφορεί στο αίμα. Η συγκέντρωση αλκοόλ παραμένει ανεπηρέαστη από αυτές τις ενέργειες, καθιστώντας τους οδηγούς εξίσου ευάλωτους σε ένα θετικό αποτέλεσμα αλκοτέστ, ανεξάρτητα από το αν έχουν προσπαθήσει να χρησιμοποιήσουν αυτές τις μεθόδους.

Ο μόνος σίγουρος τρόπος αποφυγής θετικού αποτελέσματος

Δεδομένων των παραπάνω, η Ισπανική Πολιτοφυλακή και το ισπανικό μέσο El Motor τονίζουν με σαφήνεια ότι υπάρχει μόνο ένας απολύτως σίγουρος και αποτελεσματικός τρόπος για να διασφαλιστεί ότι κάποιος δεν θα βρεθεί θετικός σε έλεγχο αλκοτέστ. Αυτός ο τρόπος είναι η πλήρης αποφυγή της οδήγησης μετά την κατανάλωση οποιασδήποτε ποσότητας αλκοόλ.

Η οδηγική ασφάλεια αποτελεί ύψιστη προτεραιότητα, και η αποφυγή της οδήγησης υπό την επήρεια αλκοόλ είναι η μοναδική υπεύθυνη επιλογή. Με αυτόν τον τρόπο, διασφαλίζεται η αποφυγή ενός θετικού αποτελέσματος σε έλεγχο αλκοτέστ, ενώ παράλληλα προάγεται η ασφάλεια για όλους τους συμμετέχοντες στην κυκλοφορία.

Με πληροφορίες από: Gazzetta