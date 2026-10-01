Η κακοκαιρία σαρώνει την Κρήτη: Υποχώρησε γέφυρα στον Μυλοπόταμο, τραυματίστηκε ζευγάρι

Η Κρήτη βρίσκεται αντιμέτωπη με σοβαρά προβλήματα και εκτεταμένες καταστροφές, καθώς η κακοκαιρία που πλήττει το νησί από το βράδυ της Τετάρτης συνεχίζει να σαρώνει. Οι αρχές έχουν εκδώσει αλλεπάλληλα μηνύματα από το 112, καλώντας τους κατοίκους να αποφύγουν τις μετακινήσεις σε Άγιο Νικόλαο, Ηράκλειο και Ρέθυμνο. Τα έντονα καιρικά φαινόμενα αναμένεται να επιμείνουν στο νησί έως και την Κυριακή, προκαλώντας ανησυχία για περαιτέρω επιδείνωση της κατάστασης.

Κατάρρευση γέφυρας και εγκλωβισμός ζευγαριού

Τα σοβαρότερα προβλήματα από την κακοκαιρία εντοπίζονται στην περιοχή του Μυλοποτάμου, όπου σημειώθηκε κατάρρευση γέφυρας, με αποτέλεσμα τον εγκλωβισμό ενός ζευγαριού. Το περιστατικό έλαβε χώρα συγκεκριμένα στην περιοχή Δισκούρι, κοντά στα Ζωνιανά, όταν ένα γεφυράκι υποχώρησε εντελώς. Η καθίζηση του δρόμου και η επακόλουθη πτώση της γέφυρας οφείλονται στις έντονες βροχοπτώσεις που πλήττουν την περιοχή.

Την ώρα της κατάρρευσης, ένα ηλικιωμένο ζευγάρι επέβαινε στο ΙΧ του και βρέθηκε ξαφνικά εγκλωβισμένο σε ένα τεράστιο χάσμα που δημιουργήθηκε στο οδόστρωμα. Άμεσα στο σημείο έσπευσαν οι οικείοι τους, με τον γιο του ζευγαριού να αναλαμβάνει τη διάσωση των γονέων του. Στη συνέχεια, το ζευγάρι μεταφέρθηκε προληπτικά σε νοσοκομείο για την παροχή των πρώτων βοηθειών και τη διενέργεια απαραίτητων εξετάσεων, αν και, σύμφωνα με τις πρώτες πληροφορίες, η ζωή τους δεν διατρέχει κίνδυνο, παρά το σοκ που υπέστησαν από την αιφνίδια πτώση.

Εκτεταμένες διακοπές ρεύματος και προβλήματα δικτύου

Πολλές περιοχές της Κρήτης έχουν μείνει χωρίς ηλεκτροδότηση λόγω των δυσμενών καιρικών συνθηκών και των ζημιών στο δίκτυο. Σύμφωνα με τις πληροφορίες, τα Ανώγεια παραμένουν χωρίς ρεύμα, ενώ ο ΔΕΔΔΗΕ του Ηρακλείου καταβάλλει προσπάθειες για την αποκατάσταση της βλάβης και την επαναφορά της ηλεκτροδότησης.

Επιπλέον, χωρίς ηλεκτρικό ρεύμα παραμένουν και τα Ζωνιανά, η Αξός και τα Λιβάδια, προσθέτοντας στα προβλήματα που αντιμετωπίζουν οι κάτοικοι. Στα Ζωνιανά ειδικότερα, έχουν σημειωθεί πτώσεις στύλων του δικτύου, γεγονός για το οποίο ο ΔΕΔΔΗΕ έχει ενημερωθεί προκειμένου να προβεί στην αποκατάσταση των ζημιών το συντομότερο δυνατό.

Πλημμύρες και αποκλεισμός περιοχών στο Ηράκλειο

Στο Ηράκλειο, η ένταση των καιρικών φαινομένων προκάλεσε πλημμύρες σε σπίτια και καταστήματα, δημιουργώντας σοβαρά προβλήματα στους ιδιοκτήτες. Παράλληλα, στην περιοχή των Γουβών, οι δρόμοι μετατράπηκαν σε ορμητικά ποτάμια, καθιστώντας δύσκολες τις μετακινήσεις και θέτοντας σε κίνδυνο τους διερχόμενους.

Εκτεταμένες ζημιές σημειώθηκαν και στο Ρουκάνι του δήμου Ηρακλείου, όπου επλήγησαν σπίτια, υπόστεγα, μάντρες και αγροικίες. Η συγκεκριμένη περιοχή παραμένει αποκλεισμένη από το ύψος του Προφήτη Ηλία και πάνω, καθώς η κατάσταση στο οδικό δίκτυο είναι ιδιαίτερα δύσκολη, καθιστώντας την πρόσβαση σχεδόν αδύνατη.

Η δραματική δήλωση του δημάρχου Μυλοποτάμου

Ο δήμαρχος Μυλοποτάμου, κ. Γιώργος Κλάδος, περιέγραψε την κατάσταση ως «τραγική» σε δηλώσεις του, τονίζοντας το μέγεθος της καταστροφής. Ο ίδιος ανέφερε ότι στα 50 του χρόνια δεν θυμάται να έχει ξανασυμβεί κάτι παρόμοιο στην περιοχή, υπογραμμίζοντας την πρωτοφανή φύση των φαινομένων.

Οι πιο ηλικιωμένοι κάτοικοι, σύμφωνα με τον κ. Κλάδο, αναφέρουν ότι τέτοιες εκτεταμένες καταστροφές έχουν να συμβούν από το 1986, γεγονός που αναδεικνύει την σφοδρότητα της τωρινής κακοκαιρίας και τις επιπτώσεις της στην τοπική κοινωνία και τις υποδομές.

Με πληροφορίες από: Ieidiseis