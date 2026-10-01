Σε κλοιό σφοδρής κακοκαιρίας βρίσκεται η Κρήτη από το βράδυ της Τετάρτης, με ακραία καιρικά φαινόμενα να πλήττουν το νησί και να προκαλούν σημαντικά προβλήματα. Από τα ξημερώματα της Πέμπτης, εστάλησαν πολλαπλά μηνύματα από τον αριθμό έκτακτης ανάγκης 112, καλώντας τους κατοίκους να περιορίσουν τις μετακινήσεις τους. Πλημμύρες σε σπίτια, διακοπές ρεύματος και η κατάρρευση μιας γέφυρας είναι μερικές από τις συνέπειες των έντονων βροχοπτώσεων και των καταιγίδων που πλήττουν την περιοχή.

Μπαράζ μηνυμάτων από το 112 για περιορισμό μετακινήσεων

Η Πολιτική Προστασία έχει θέσει την Κρήτη σε κόκκινο συναγερμό, καθώς οι μετεωρολόγοι προειδοποιούν για ακραία φαινόμενα που αναμένεται να συνεχιστούν έως και την Κυριακή. Ήδη, τα ξημερώματα της Πέμπτης, λίγο πριν τις 07:00, ήχησε το 112 στο Ρέθυμνο, ζητώντας την αποφυγή μετακινήσεων και επισκέψεων στα χωριά Ζωνιανά, Λιβάδια και στον ορεινό όγκο του Μυλοποτάμου, στην Περιφερειακή Ενότητα Ρεθύμνου.

Λίγες ώρες αργότερα, στις 10 παρά, εστάλη ένα νέο μήνυμα από το 112, αυτή τη φορά για τον περιορισμό των μετακινήσεων στην περιοχή Μίνωα Πεδιάδας, στο Ηράκλειο. Αυτά τα προειδοποιητικά μηνύματα υπογραμμίζουν την σοβαρότητα της κατάστασης και την ανάγκη για προσοχή από τους κατοίκους και τους επισκέπτες του νησιού.

Πλημμυρισμένα σπίτια και δραματικές μαρτυρίες

Τα προβλήματα που προκαλεί η κακοκαιρία είναι ήδη σημαντικά, με την Πυροσβεστική Υπηρεσία να έχει δεχθεί κλήσεις για αντλήσεις υδάτων σε αρκετά σπίτια στο Ρέθυμνο, ακόμα και πριν την έναρξη των πιο ισχυρών φαινομένων. Στα Ζωνιανά, ο μεγάλος όγκος νερού είχε ως αποτέλεσμα να ξεχειλίσει ο ποταμός της περιοχής, πλημμυρίζοντας σπίτια και δημιουργώντας σοβαρά προβλήματα στο χωριό.

Μία κάτοικος των Ζωνιανών, η κ. Ζερβού, περιέγραψε τις δραματικές στιγμές που βιώνει, δηλώνοντας χαρακτηριστικά ότι «σαν ποτάμι μπαίνει το νερό στο σπίτι». Η ίδια αντιμετωπίζει σοβαρά προβλήματα υγείας και βρίσκεται με οξυγόνο, ενώ κατήγγειλε ότι είχε ενημερώσει τον δήμο για την ανάγκη παρεμβάσεων στον δρόμο.

Κατάρρευση γέφυρας και τραυματισμός ζευγαριού

Στον Μυλοπόταμο, η κακοκαιρία έχει προκαλέσει σοβαρότατα προβλήματα από το βράδυ της Τετάρτης. Στα Λιβάδια, τα ορμητικά νερά παρέσυραν τη γέφυρα Δισκουρίου, με αποτέλεσμα ένα ζευγάρι που κινούνταν στην περιοχή να πέσει στην κοίτη του ποταμού. Το αντρόγυνο τραυματίστηκε από την πτώση και μεταφέρθηκε για νοσηλεία στο ΠαΓΝΗ.

Ο δήμαρχος της περιοχής, Γιώργος Κλάδος, περιέγραψε την κατάσταση, τονίζοντας ότι «έφυγε η γέφυρα, πήρε τη μισή ο ποταμός και έπεσε το αυτοκίνητο στην κοίτη». Πρόσθεσε επίσης ότι «ευτυχώς δε θρηνήσαμε θύματα», ενώ χαρακτήρισε την κατάσταση «τραγική». Ο δήμαρχος ανέφερε ότι στα 50 του χρόνια δεν θυμάται να έχει ξαναγίνει κάτι τέτοιο, με τους μεγαλύτερους σε ηλικία να αναφέρουν τις καταστροφές του 1986.

Εκτεταμένες ζημιές και διακοπές ρεύματος

Πέρα από τις πλημμύρες σε σπίτια και την κατάρρευση της γέφυρας, η κακοκαιρία έχει προκαλέσει και άλλες εκτεταμένες ζημιές σε διάφορες περιοχές της Κρήτης. Στη Σητεία και συγκεκριμένα στο Παλαίκαστρο, μεγάλες ποσότητες λασπόνερων έχουν καλύψει αυτοκίνητα σε χώρο στάθμευσης της πόλης, αποτυπώνοντας το μέγεθος των επιπτώσεων των καιρικών φαινομένων.

Επιπλέον, δρόμοι έχουν πλημμυρίσει σε πολλές περιοχές, καθιστώντας την κυκλοφορία ιδιαίτερα δύσκολη, ενώ υπάρχουν και διακοπές ρεύματος σε αρκετά σημεία του νησιού, αφήνοντας πολλά σπίτια χωρίς ηλεκτροδότηση.

Απαγόρευση κυκλοφορίας και προειδοποιήσεις της ΕΜΥ

Στο πλαίσιο των μέτρων ασφαλείας, από νωρίς το πρωί της Πέμπτης 1 Οκτωβρίου 2026, τέθηκε σε ισχύ η απόφαση για απαγόρευση της κυκλοφορίας στον κάμπο του Οροπεδίου Λασιθίου. Ο δήμαρχος Γιώργος Αθανασάκης δήλωσε ότι η απόφαση αυτή ελήφθη για λόγους ασφαλείας, μετά από ισχυρή μπόρα που εκδηλώθηκε νωρίς το πρωί.

Η ΕΜΥ είχε εκδώσει έκτακτο δελτίο για την κακοκαιρία που πλήττει την Κρήτη, προειδοποιώντας παράλληλα για φαινόμενα και στην Εύβοια. Σύμφωνα με τη μετεωρολόγο της ΕΡΤ, Νικολέτα Ζιακοπούλου, στην Κρήτη αναμένονται σήμερα πλημμυρικά φαινόμενα, ενώ οι θυελλώδεις βοριάδες θα φτάσουν τα εννέα μποφόρ.

Με πληροφορίες από: Ieidiseis, Topontiki, Enikos