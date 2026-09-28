Κακοκαιρία στην Κρήτη: Κατολισθήσεις και δρόμοι «ποτάμια» μετά τα έντονα φαινόμενα

Μια σύντομης διάρκειας αλλά έντονη κακοκαιρία έπληξε την Κρήτη την Κυριακή 28 Σεπτεμβρίου, αφήνοντας πίσω της σημαντικά προβλήματα στο οδικό δίκτυο και το φυσικό περιβάλλον του νησιού. Τα φαινόμενα αυτά οδήγησαν σε εκτεταμένες κατολισθήσεις και μεταμόρφωσαν τμήματα του οδικού δικτύου σε ορμητικά ποτάμια, δυσχεραίνοντας την κυκλοφορία των οχημάτων.

Οι συνέπειες της σύντομης κακοκαιρίας

Εικόνες που προκαλούν προβληματισμό ήρθαν στο φως της δημοσιότητας, καταγράφοντας τις συνέπειες της κακοκαιρίας που πέρασε από την Κρήτη. Παρόλο που η διάρκειά της ήταν σύντομη, η ένταση των φαινομένων ήταν αρκετή για να προκαλέσει σοβαρές αναταραχές και προβλήματα σε διάφορες περιοχές του νησιού.

Οι επιπτώσεις της κακοκαιρίας έγιναν αισθητές σε πολλά σημεία, με τις αναφορές να κάνουν λόγο για εκτεταμένα φαινόμενα που επηρέασαν την καθημερινότητα των κατοίκων και των επισκεπτών της Κρήτης. Τα προβλήματα αυτά αναδείχθηκαν μέσα από οπτικό υλικό που κυκλοφόρησε, δείχνοντας το μέγεθος της κατάστασης.

Εκτεταμένες κατολισθήσεις σε ορεινά σημεία

Ένα από τα κύρια προβλήματα που προέκυψαν από την κακοκαιρία ήταν οι αρκετές κατολισθήσεις. Αυτά τα φαινόμενα σημειώθηκαν κυρίως σε ορεινά σημεία του νησιού, όπου η έντονη βροχόπτωση αποσταθεροποίησε το έδαφος και προκάλεσε την πτώση πετρών και χωμάτων.

Επιπλέον, κατολισθήσεις καταγράφηκαν και στην περιοχή της Νότιας Κρήτης, γεγονός που υποδηλώνει την ευρεία γεωγραφική έκταση των επιπτώσεων της κακοκαιρίας. Οι κατολισθήσεις αυτές δημιούργησαν εμπόδια στην οδική πρόσβαση, καθιστώντας ορισμένα σημεία επικίνδυνα ή και απροσπέλαστα για τους οδηγούς.

Δρόμοι μετατράπηκαν σε ορμητικά ποτάμια

Παράλληλα με τις κατολισθήσεις, η καταρρακτώδης βροχή είχε ως αποτέλεσμα τη μετατροπή δρόμων σε ορμητικά ποτάμια. Η ποσότητα του νερού που κατέβαινε από τα βουνά ήταν τόσο μεγάλη, που το οδικό δίκτυο δεν μπορούσε να το απορροφήσει, με αποτέλεσμα να πλημμυρίσει και να δημιουργηθούν επικίνδυνες συνθήκες.

Σε βίντεο που ήρθε στο φως της δημοσιότητας, φαίνεται ξεκάθαρα η ένταση της βροχής, η οποία έπεφτε αδιάκοπα. Τα νερά που κυλούσαν με ορμή πάνω στους δρόμους, δημιουργούσαν την εικόνα ενός ποταμού, καθιστώντας την διέλευση των οχημάτων εξαιρετικά δύσκολη και επικίνδυνη.

Η πρωτοβουλία των πολιτών στον Μύρτο Λασιθίου

Αντιμέτωποι με τα προβλήματα που προκάλεσε η κακοκαιρία, πολίτες στην περιοχή του Μύρτου Λασιθίου έδειξαν αξιοσημείωτη πρωτοβουλία. Καθώς οι δρόμοι είχαν γεμίσει με πέτρες από τις κατολισθήσεις, εμποδίζοντας την κυκλοφορία, οι κάτοικοι βγήκαν από τα οχήματά τους για να βοηθήσουν.

Σε βίντεο που δημοσιεύτηκε στο TikTok, καταγράφεται η στιγμή που αυτοί οι πολίτες προσπαθούν να απομακρύνουν με τα χέρια τους τις πέτρες που είχαν καλύψει το οδόστρωμα. Η προσπάθειά τους στόχευε στην αποκατάσταση της κυκλοφορίας και τη διευκόλυνση της διέλευσης των οχημάτων, κάτω από τις δύσκολες συνθήκες της καταρρακτώδους βροχής.

Με πληροφορίες από: Reader