«Σούπερ Ελ Νίνιο» ή «Γκοτζίλα»: Έρχεται με ρεκόρ θερμοκρασίας και ισχυρές βροχοπτώσεις

Ένα νέο κλιματικό φαινόμενο, γνωστό ως «Γκοτζίλα» ή «σούπερ Ελ Νίνιο», βρίσκεται καθ' οδόν, φέρνοντας μαζί του ρεκόρ θερμοκρασίας και ισχυρές βροχοπτώσεις. Το φαινόμενο αυτό αναμένεται να επηρεάσει τις ανατολικές ακτές της Αμερικής, εμφανιζόμενο λιγότερο από δύο χρόνια μετά την προηγούμενη εκδήλωσή του.

Τι είναι το φαινόμενο «Γκοτζίλα»

Το «σούπερ Ελ Νίνιο» εκδηλώνεται όταν ο ανατολικός Ειρηνικός, ο οποίος συνήθως είναι ψυχρός και ξηρός, γίνεται θερμότερος και πιο υγρός. Αυτή η μεταβολή έχει ως αποτέλεσμα τη μετατόπιση των μοτίβων των βροχοπτώσεων στον τροπικό Ειρηνικό, προκαλώντας παράλληλα και άλλες επιπτώσεις που εκτείνονται πολύ πέρα από την περιοχή αυτή. Παρόλο που συνήθως εμφανίζεται κάθε τρία έως επτά χρόνια, η εμφάνισή του είναι απρόβλεπτη, με το τελευταίο φαινόμενο να έχει καταγραφεί το 2023-24.

Η αλληλεπίδραση με την παγκόσμια θέρμανση

Ο καθηγητής Mat Collins, κλιματολόγος στο Πανεπιστήμιο του Έξετερ και ειδικός στη δυναμική της Νότιας Ταλάντωσης Ελ Νίνιο, εξήγησε τη σχέση του φαινομένου με την ανθρωπογενή παγκόσμια θέρμανση. Όπως ανέφερε, πρόκειται για δύο ξεχωριστά φαινόμενα που επικαλύπτονται. Αυτό σημαίνει ότι αν υπάρχουν ήδη συνθήκες ξηρασίας λόγω της παγκόσμιας θέρμανσης, ένα Ελ Νίνιο είναι πιθανό να τις επιδεινώσει.

Το ερώτημα για το πώς αλληλεπιδρούν μεταξύ τους είναι πιο σύνθετο. Ενώ τα κλιματικά μοντέλα μπορούν να χρησιμοποιήσουν προσομοιώσεις εκατοντάδων ετών για να το εξακριβώσουν, λείπουν τα απαραίτητα δεδομένα από το αρχείο παρατηρήσεων. Ωστόσο, ορισμένες ανακατασκευές υποδηλώνουν ότι η τρέχουσα συχνότητα του Ελ Νίνιο είναι αρκετά ασυνήθιστη.

Η πρωτοφανής ένταση του φετινού Ελ Νίνιο

Το φετινό Ελ Νίνιο έχει ήδη καταρρίψει ρεκόρ και εκτιμάται ότι θα μπορούσε να εξελιχθεί στο ισχυρότερο των τελευταίων χιλίων ετών. Η θερμοκρασία της επιφάνειας της θάλασσας στην περιοχή του Ελ Νίνιο στον Ειρηνικό έχει ήδη φτάσει το προηγούμενο υψηλό του 2015, αγγίζοντας τους 3°C πάνω από τον μέσο όρο, ένα επίπεδο που χαρακτηρίζεται ως «σχεδόν αδιανόητο».

Επιπλέον, το φαινόμενο δεν έχει ακόμη κορυφωθεί, κάτι που σημαίνει ότι η τελική του ένταση θα γίνει γνωστή προς το τέλος του έτους. Η μέτρηση του μεγέθους του σε σύγκριση με προηγούμενα Ελ Νίνιο παρουσιάζει δυσκολίες, καθώς η βασική γραμμή των θερμοκρασιών της επιφάνειας της θάλασσας στον ανατολικό τροπικό Ειρηνικό ανεβαίνει σταθερά λόγω της παγκόσμιας θέρμανσης. Ο καθηγητής Collins τονίζει ότι συμβαίνουν ταυτόχρονα δύο πράγματα – η ανθρωπογενής κλιματική αλλαγή και η φυσική μεταβλητότητα του Ελ Νίνιο – και ο διαχωρισμός τους δεν είναι εύκολος.

Με πληροφορίες από: tameteora.gr