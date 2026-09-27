Η χώρα πλήττεται από κακοκαιρία, η οποία φέρνει βροχές, καταιγίδες και πιθανό χαλάζι σε διάφορες περιοχές τις επόμενες ώρες. Το Έκτακτο Δελτίο Επιδείνωσης Καιρού της ΕΜΥ επικαιροποιήθηκε, παρέχοντας νέα προγνωστικά στοιχεία για την εξέλιξη των φαινομένων. Η κατάσταση στην Εύβοια είναι ιδιαίτερα δύσκολη, καθώς η κακοκαιρία προκάλεσε εκτεταμένα προβλήματα κατά τη διάρκεια της νύχτας.

Η επικαιροποίηση του έκτακτου δελτίου καιρού

Η κακοκαιρία που επηρεάζει τη χώρα από το βράδυ της Παρασκευής συνεχίζεται, σύμφωνα με τα τελευταία προγνωστικά στοιχεία που οδήγησαν στην επικαιροποίηση του Έκτακτου Δελτίου Επιδείνωσης Καιρού της ΕΜΥ. Οι πολίτες καλούνται να είναι σε εγρήγορση, καθώς αναμένονται έντονα φαινόμενα.

Συγκεκριμένα, κατά τόπους ισχυρές βροχές και καταιγίδες, καθώς και πιθανές χαλαζοπτώσεις, θα εκδηλωθούν στην Εύβοια, στις Κυκλάδες και πρόσκαιρα στην Κρήτη. Αυτά τα φαινόμενα αναμένεται να διαρκέσουν έως το απόγευμα. Επιπλέον, στο Αιγαίο θα πνέουν θυελλώδεις βορειοανατολικοί άνεμοι, με την έντασή τους να φτάνει τοπικά τα 7 με 8 μποφόρ.

Δύσκολη νύχτα στην Εύβοια με εκτεταμένα προβλήματα

Ιδιαίτερα δύσκολη ήταν η νύχτα για την Εύβοια, καθώς η κακοκαιρία δημιούργησε πλήθος προβλημάτων σε πολλές περιοχές του νησιού. Σπίτια και αυλές πλημμύρισαν, ενώ οι κάτοικοι βρέθηκαν αντιμέτωποι με τις συνέπειες των έντονων καιρικών φαινομένων.

Τα σοβαρά προβλήματα ξεκίνησαν από τις βραδινές ώρες του Σαββάτου και έπληξαν αρκετές περιοχές της Κεντρικής και Βόρειας Εύβοιας. Ο μεγάλος όγκος νερού που έπεσε προκάλεσε εκτεταμένες πλημμύρες σε κατοικίες, καθώς και κατολισθήσεις που επηρέασαν το οδικό δίκτυο του νησιού.

Πλημμύρες και ζημιές στο οδικό δίκτυο

Ο δήμαρχος Διρφύων – Μεσσαπίων, Αντώνης Σπυρόπουλος, δήλωσε ότι σπίτια έχουν πλημμυρίσει στην είσοδο των Ψαχνών, στην πλευρά που οδηγεί προς τη Βόρεια Εύβοια. Η έντονη βροχόπτωση οδήγησε σε σοβαρά προβλήματα στην συγκεκριμένη περιοχή, με τις υλικές ζημιές να είναι σημαντικές.

Έντονα πλημμυρικά φαινόμενα σημειώθηκαν και στην περιοχή της Τριάδας, η οποία ανήκει στον Δήμο Διρφύων – Μεσσαπίων. Ο τεράστιος όγκος νερού προκάλεσε προβλήματα σε κεντρικούς δρόμους, με αποτέλεσμα να πλημμυρίσουν αυλές και νερά να εισχωρήσουν σε ορισμένα σπίτια, δημιουργώντας μια δύσκολη κατάσταση για τους κατοίκους.

Λίγο μετά τα μεσάνυχτα, ο αντιπεριφερειάρχης της Περιφερειακής Ενότητας Εύβοιας, Γιώργος Κελαϊδίτης, δήλωσε ότι ο δρόμος που οδηγεί προς τη Βόρεια Εύβοια έκλεισε και στα δύο ρεύματα κυκλοφορίας. Το κλείσιμο του δρόμου οφείλεται σε κατολισθήσεις που σημειώθηκαν στη θέση Δερβένι, καθιστώντας την διέλευση επικίνδυνη.

Αυξημένη προσοχή σε κατοίκους και οδηγούς

Η κατάσταση σε αρκετά σημεία της Εύβοιας παραμένει δύσκολη, γεγονός που καθιστά απαραίτητη την αυξημένη προσοχή από κατοίκους και οδηγούς. Ιδιαίτερα επικίνδυνοι είναι οι δρόμοι όπου έχουν συσσωρευτεί μεγάλες ποσότητες νερού, λάσπες και φερτά υλικά, τα οποία καθιστούν την οδήγηση επισφαλή.

Κάτοικοι της περιοχής ανέφεραν ότι ο καιρός θυμίζει την κακοκαιρία του 2020, υπογραμμίζοντας την ένταση των φαινομένων και την ανησυχία τους για τις συνέπειες. Η ανάγκη για προσοχή παραμένει επιτακτική μέχρι την πλήρη αποκατάσταση των προβλημάτων και την υποχώρηση των επικίνδυνων καιρικών συνθηκών.

Με πληροφορίες από: Reader, Newsit