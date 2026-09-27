Κακοκαιρία στην Εύβοια: Ζευγάρι εγκλωβίστηκε με το αυτοκίνητο στις λάσπες, κλειστοί δρόμοι

Η Εύβοια βρίσκεται αντιμέτωπη με έντονα καιρικά φαινόμενα, καθώς η κακοκαιρία «σφυροκοπά» την περιοχή, προκαλώντας εκτεταμένες πλημμύρες και κατολισθήσεις. Αυτό έχει οδηγήσει σε σοβαρά προβλήματα στο οδικό δίκτυο του νησιού, επηρεάζοντας την καθημερινότητα και την ασφάλεια των μετακινήσεων. Μάλιστα, ένα ζευγάρι 55 ετών, με καταγωγή από το Ισραήλ, εγκλωβίστηκε με το αυτοκίνητό του στις λάσπες στην περιοχή Πολιτικά, ενώ οι αρχές αναγκάστηκαν να προχωρήσουν σε προσωρινό κλείσιμο δρόμου στο Δερβένι λόγω των κατολισθήσεων που σημειώθηκαν.

Εγκλωβισμός ζευγαριού στα Πολιτικά της Εύβοιας

Στην περιοχή Πολιτικά, η οποία ανήκει στον Δήμο Διρφύων – Μεσσαπίων, ένα ζευγάρι ηλικίας 55 ετών βρέθηκε σε δύσκολη θέση. Οι δύο αλλοδαποί, με καταγωγή από το Ισραήλ, εγκλωβίστηκαν μέσα στο ΙΧ αυτοκίνητό τους, αδυνατώντας να συνεχίσουν την πορεία τους. Η αιτία του εγκλωβισμού ήταν οι εκτεταμένες λάσπες που είχαν συσσωρευτεί στον δρόμο, αποτέλεσμα της ιδιαίτερα έντονης βροχόπτωσης που έπληξε την περιοχή.

Αντιλαμβανόμενοι την κρισιμότητα της κατάστασης, οι δύο επιβάτες ειδοποίησαν άμεσα τις αρμόδιες αρχές. Η επικοινωνία πραγματοποιήθηκε μέσω κλήσης στον πανευρωπαϊκό αριθμό έκτακτης ανάγκης 112, ζητώντας βοήθεια για τον απεγκλωβισμό τους. Μετά την κλήση, στήθηκε μια μεγάλη επιχείρηση από την Πυροσβεστική Υπηρεσία, με στόχο τον ασφαλή απεγκλωβισμό του άνδρα και της γυναίκας από το όχημά τους και την παροχή κάθε αναγκαίας συνδρομής.

Σοβαρά προβλήματα στο οδικό δίκτυο από την κακοκαιρία

Η κακοκαιρία που «σφυροκοπά» την Εύβοια έχει προκαλέσει εκτεταμένα προβλήματα σε ολόκληρο το οδικό δίκτυο του νησιού. Οι ισχυρές νεροποντές είχαν ως αποτέλεσμα πολλοί δρόμοι να μετατραπούν σε ορμητικά ποτάμια, καθιστώντας την διέλευση εξαιρετικά επικίνδυνη ή αδύνατη. Παράλληλα, σημειώθηκαν και αρκετές κατολισθήσεις σε διάφορα σημεία, επιβαρύνοντας περαιτέρω την κατάσταση.

Τα προβλήματα αυτά εντοπίζονται κυρίως στην Κεντρική και Βόρεια Εύβοια, όπου η ένταση των καιρικών φαινομένων ήταν ιδιαίτερα μεγάλη. Οι αρχές βρίσκονται σε διαρκή εγρήγορση, προσπαθώντας να αντιμετωπίσουν τις συνέπειες της κακοκαιρίας και να διασφαλίσουν την ασφάλεια των πολιτών, καθώς οι δυσκολίες στις μετακινήσεις είναι σημαντικές.

Προσωρινό κλείσιμο δρόμου στο Δερβένι λόγω κατολίσθησης

Ένα από τα σοβαρότερα προβλήματα που αναδείχθηκαν από την κακοκαιρία ήταν η κατολίσθηση που σημειώθηκε το βράδυ του Σαββάτου. Το συμβάν έλαβε χώρα στην περιοχή Παγώντας-Δερβένι, προκαλώντας την άμεση κινητοποίηση των αρχών. Ως εκ τούτου, οι αρμόδιες υπηρεσίες προχώρησαν σε προσωρινό κλείσιμο του δρόμου στην περιοχή του Δερβενίου, προκειμένου να αποφευχθούν τυχόν ατυχήματα και να διασφαλιστεί η ασφάλεια των διερχόμενων οδηγών.

Για την αντιμετώπιση του προβλήματος, η Περιφέρεια και η Αστυνομία κινητοποιήθηκαν άμεσα. Στο σημείο της κατολίσθησης μετέβησαν μηχανήματα της Περιφέρειας, καθώς και δυνάμεις της Αστυνομίας, όπως δήλωσε στο evima.gr ο αντιπεριφερειάρχης Εύβοιας, Γιώργος Κελαϊδίτης. Ο κ. Κελαϊδίτης διευκρίνισε ότι ο δρόμος θα παραμείνει κλειστός για προληπτικούς λόγους, μέχρι να υποχωρήσει πλήρως η ένταση των καιρικών φαινομένων και να καταστεί ασφαλής η διέλευση.

Με πληροφορίες από: Enikos