Έντονα καιρικά φαινόμενα σε Εύβοια, Σκιάθο και Πάργα

Έντονα καιρικά φαινόμενα βρίσκονται σε εξέλιξη, προκαλώντας εκτεταμένα προβλήματα σε διάφορες περιοχές της χώρας. Η Κεντρική Εύβοια επλήγη ιδιαίτερα κατά τη διάρκεια της νύχτας, ενώ η Σκιάθος αντιμετώπισε έντονα πλημμυρικά φαινόμενα. Παράλληλα, στην Πάργα καταγράφηκαν προβλήματα στην ηλεκτροδότηση, καθώς ένας ισχυρός ανεμοστρόβιλος έπληξε την περιοχή.

Δύσκολη νύχτα στην Εύβοια

Η κακοκαιρία προκάλεσε σοβαρά προβλήματα σε αρκετές περιοχές της Κεντρικής και Βόρειας Εύβοιας το βράδυ του Σαββάτου. Τα έντονα καιρικά φαινόμενα ξύπνησαν μνήμες από την κακοκαιρία του 2020, καθώς ο τεράστιος όγκος νερού δημιούργησε εκτεταμένες δυσκολίες.

Συγκεκριμένα, καταγράφηκαν πλημμυρικά φαινόμενα, κατολισθήσεις και σοβαρά προβλήματα στο οδικό δίκτυο. Τα μεγαλύτερα προβλήματα εντοπίστηκαν στην περιοχή της Τριάδας του Δήμου Διρφύων–Μεσσαπίων, όπου η κατάσταση ήταν ιδιαίτερα δύσκολη.

Εκτεταμένες ζημιές σε σπίτια και καλλιέργειες

Ο μεγάλος όγκος νερού που έπεσε προκάλεσε προβλήματα σε κεντρικούς δρόμους της περιοχής, καθιστώντας δύσκολη την πρόσβαση. Επιπλέον, πολλές αυλές πλημμύρισαν, ενώ νερά εισχώρησαν και σε ορισμένα σπίτια, δημιουργώντας υλικές ζημιές στους ιδιοκτήτες.

Όπως δήλωσε ο δήμαρχος Αντώνης Σπυρόπουλος στο evima.gr, πλημμύρισαν σπίτια στην είσοδο των Ψαχνών, από την πλευρά της Βόρειας Εύβοιας. Παράλληλα, η κακοκαιρία είχε σημαντικό αντίκτυπο και στον αγροτικό τομέα, καθώς καταγράφονται σημαντικές ζημιές σε καλλιέργειες της περιοχής, καταστρέφοντας μέρος της παραγωγής και πλήττοντας τους αγρότες.

Προβλήματα στο οδικό δίκτυο της Εύβοιας

Η κατάσταση στο οδικό δίκτυο της Εύβοιας παραμένει κρίσιμη. Ιδιαίτερη προσοχή απαιτείται από τους οδηγούς που κινούνται στον δρόμο Τριάδας–Ψαχνών, καθώς τα ορμητικά νερά μετέφεραν μεγάλες ποσότητες λάσπης, χώματος και μεγάλες πέτρες στο οδόστρωμα, καθιστώντας την διέλευση επικίνδυνη.

Επιπλέον, σοβαρά προβλήματα προκλήθηκαν και στο οδικό δίκτυο που οδηγεί προς τη Βόρεια Εύβοια. Οι αρχές βρίσκονται σε επιφυλακή για την αντιμετώπιση των προβλημάτων και την αποκατάσταση της ομαλότητας στις μετακινήσεις.

Πλημμυρικά φαινόμενα στη Σκιάθο

Στο νησί της Σκιάθου, η έντονη βροχόπτωση οδήγησε σε εκτεταμένα πλημμυρικά φαινόμενα. Οι κεντρικοί δρόμοι του νησιού μετατράπηκαν σε ορμητικούς χειμάρρους, προκαλώντας δυσκολίες στην κυκλοφορία και δημιουργώντας εικόνες που θύμισαν παρόμοιες καταστάσεις από το παρελθόν.

Οι κάτοικοι και οι επισκέπτες του νησιού βρέθηκαν αντιμέτωποι με τις συνέπειες της σφοδρής βροχόπτωσης, καθώς η ροή των υδάτων ήταν ιδιαίτερα ισχυρή, επηρεάζοντας την καθημερινότητα και τις μετακινήσεις τους.

Διακοπές ρεύματος στην Πάργα και άλλες περιοχές

Στην περιοχή της Πάργας, η κακοκαιρία εκδηλώθηκε με έναν ισχυρό ανεμοστρόβιλο, ο οποίος προκάλεσε προβλήματα στην ηλεκτροδότηση. Οι διακοπές ρεύματος επηρεάζουν τους κατοίκους, οι οποίοι καλούνται να αντιμετωπίσουν τις συνέπειες των ακραίων καιρικών συνθηκών.

Εκτός από τις συγκεκριμένες περιοχές, ισχυρές βροχές και καταιγίδες επηρέασαν και άλλα τμήματα της χώρας. Συγκεκριμένα, τμήματα της Πελοποννήσου, της Θεσσαλίας και των Σποράδων βρέθηκαν επίσης στο επίκεντρο των έντονων καιρικών φαινομένων, με τις αρχές να παρακολουθούν στενά την εξέλιξη της κατάστασης.

Με πληροφορίες από: Topontiki