Έκτακτη προειδοποίηση της ΕΜΥ για ισχυρές καταιγίδες: Ποιες περιοχές θα επηρεαστούν

Αλλαγή στο σκηνικό του καιρού αναμένεται από τις βραδινές ώρες της Παρασκευής, καθώς ισχυρές βροχές και καταιγίδες θα επηρεάσουν αρχικά τα βορειοδυτικά της χώρας. Η Εθνική Μετεωρολογική Υπηρεσία (ΕΜΥ) προειδοποιεί για την επιδείνωση των καιρικών φαινομένων, συμπεριλαμβανομένων πιθανών τοπικών χαλαζοπτώσεων. Η κακοκαιρία θα κινηθεί σταδιακά προς άλλες περιοχές, με τα φαινόμενα να εκδηλώνονται κατά κύματα έως και το πρωί της Κυριακής.

Η εξέλιξη των φαινομένων

Η επιδείνωση του καιρού ξεκινά απόψε από τα βορειοδυτικά, φέρνοντας έντονες βροχές, καταιγίδες και πιθανές χαλαζοπτώσεις. Σύμφωνα με το Έκτακτο Δελτίο Επιδείνωσης Καιρού της ΕΜΥ, η κακοκαιρία θα επηρεάσει συγκεκριμένες περιοχές της χώρας με την πάροδο των ωρών.

Ειδικότερα, την Κυριακή προβλέπονται ισχυρές βροχές και καταιγίδες στην Εύβοια. Τα φαινόμενα στην Εύβοια αναμένονται από τις πρώτες πρωινές ώρες και θα διαρκέσουν έως το μεσημέρι.

Σε αυξημένη ετοιμότητα οι αρχές

Οι αρμόδιες αρχές έχουν τεθεί σε αυξημένη ετοιμότητα ενόψει της επερχόμενης κακοκαιρίας. Η Γενική Γραμματεία Πολιτικής Προστασίας (ΓΓΠΠ) του υπουργείου Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας έχει ήδη ενημερώσει τις κρατικές υπηρεσίες, τις περιφέρειες και τους δήμους, ζητώντας να βρίσκονται σε αυξημένη επιχειρησιακή ετοιμότητα.

Παράλληλα, το Πυροσβεστικό Σώμα έχει θέσει σε εφαρμογή το επιχειρησιακό του σχέδιο για την αντιμετώπιση κινδύνων από πλημμύρες και τα συνοδά φαινόμενα της κακοκαιρίας. Οι Πυροσβεστικές Υπηρεσίες στις περιοχές όπου αναμένονται έντονα φαινόμενα βρίσκονται σε αυξημένη ετοιμότητα, με πρόβλεψη κλιμάκωσης της κινητοποίησης εφόσον χρειαστεί, για την άμεση αντιμετώπιση τυχόν προβλημάτων.

Συστάσεις αυτοπροστασίας για τους πολίτες

Η Γενική Γραμματεία Πολιτικής Προστασίας καλεί τους πολίτες να είναι ιδιαίτερα προσεκτικοί καθ' όλη τη διάρκεια των ισχυρών βροχών, των καταιγίδων και των θυελλωδών ανέμων. Η ασφαλέστερη επιλογή σε περίπτωση έντονων φαινομένων είναι η άμεση αναζήτηση καταφυγίου σε κτίριο ή αυτοκίνητο.

Εάν η αναζήτηση καταφυγίου δεν είναι εφικτή, οι πολίτες θα πρέπει να καθίσουν χαμηλά στο έδαφος, αποφεύγοντας να ξαπλώσουν. Σε περίπτωση που κάποιος βρίσκεται απομονωμένος σε επίπεδη έκταση και αισθανθεί ότι σηκώνονται οι τρίχες ή τα μαλλιά του, θα πρέπει να κάνει βαθύ κάθισμα με το κεφάλι ανάμεσα στα πόδια. Αυτή η στάση περιορίζει την επιφάνεια του σώματος και την επαφή με το έδαφος. Επιπλέον, είναι σημαντικό να απομακρύνει από πάνω του τυχόν μεταλλικά αντικείμενα.

Με πληροφορίες από: newsbeast.gr