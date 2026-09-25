Έκτακτο δελτίο επιδείνωσης καιρού: Ισχυρές βροχές και καταιγίδες έρχονται σε πολλές περιοχές

Σε τροχιά πρόσκαιρης αλλά έντονης επιδείνωσης εισέρχεται ο καιρός, καθώς η Εθνική Μετεωρολογική Υπηρεσία (ΕΜΥ) εξέδωσε έκτακτο δελτίο καιρού με πορτοκαλί προειδοποίηση. Τα φαινόμενα αναμένονται από τις βραδινές ώρες της Παρασκευής 25 Σεπτεμβρίου 2026, ξεκινώντας από τα βορειοδυτικά τμήματα της χώρας. Προβλέπονται ισχυρές βροχές, καταιγίδες και αυξημένη πιθανότητα για τοπικές χαλαζοπτώσεις.

Πορτοκαλί προειδοποίηση από την ΕΜΥ

Η ΕΜΥ, με το έκτακτο δελτίο που εκδόθηκε το μεσημέρι της Παρασκευής, θέτει σε επιφυλακή τις αρχές για επικίνδυνα φαινόμενα. Η πορτοκαλί προειδοποίηση υποδηλώνει την ένταση των καιρικών συνθηκών που αναμένονται.

Η επιδείνωση του καιρού θα συνοδεύεται από κατά τόπους ισχυρές βροχές και καταιγίδες, ενώ η πιθανότητα τοπικών χαλαζοπτώσεων είναι αυξημένη. Η εξέλιξη των φαινομένων αναμένεται να επηρεάσει σταδιακά αρκετές περιοχές της επικράτειας.

Η έναρξη των φαινομένων: Παρασκευή 25 Σεπτεμβρίου 2026

Η κακοκαιρία θα ξεκινήσει από τις βραδινές ώρες της Παρασκευής 25 Σεπτεμβρίου 2026, με τα πρώτα έντονα φαινόμενα να εκδηλώνονται στα βορειοδυτικά της χώρας. Συγκεκριμένα, οι περιοχές που θα επηρεαστούν αρχικά είναι η Κέρκυρα, η Ήπειρος και η δυτική Στερεά.

Σε αυτές τις περιοχές, οι ισχυρές βροχές και καταιγίδες προβλέπονται από τις βραδινές ώρες της Παρασκευής και θα διαρκέσουν έως αργά τη νύχτα. Ο καιρός θα δείξει το φθινοπωρινό του πρόσωπο από την πρώτη κιόλας ημέρα της επιδείνωσης.

Η εξέλιξη της κακοκαιρίας το Σάββατο 26 Σεπτεμβρίου 2026

Το Σάββατο 26 Σεπτεμβρίου 2026, η κακοκαιρία θα επεκταθεί και σε άλλες περιοχές της χώρας. Από τις πρώτες πρωινές ώρες έως το μεσημέρι, τα φαινόμενα θα επηρεάσουν τα υπόλοιπα νησιά του Ιονίου.

Αργότερα, από το μεσημέρι έως τις βραδινές ώρες του Σαββάτου, ισχυρές βροχές και καταιγίδες αναμένονται στην Πελοπόννησο, καθώς και στα Κύθηρα. Ειδικότερα, στην Πελοπόννησο, τα φαινόμενα θα είναι έντονα κυρίως στους νομούς Μεσσηνίας και Σπάρτης, καθώς και στην ανατολική Αρκαδία.

Ισχυρά φαινόμενα στην Εύβοια την Κυριακή 27 Σεπτεμβρίου 2026

Την Κυριακή 27 Σεπτεμβρίου 2026, η κακοκαιρία θα συνεχίσει την πορεία της, επηρεάζοντας την Εύβοια. Τα φαινόμενα προβλέπονται έντονα στο νησί από τις πρώτες πρωινές ώρες και θα διαρκέσουν έως το μεσημέρι.

Η συνολική διάρκεια της επιδείνωσης του καιρού αναμένεται να καλύψει το χρονικό διάστημα από τις βραδινές ώρες της Παρασκευής έως και το μεσημέρι της Κυριακής, με τα ισχυρότερα φαινόμενα να κατανέμονται χρονικά ανά γεωγραφική ζώνη.

Ενημέρωση και πηγές πληροφοριών

Για μια γενική εικόνα σχετικά με την εξέλιξη του καιρού, οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να επισκεφθούν την ιστοσελίδα της ΕΜΥ, oldportal.emy.gr. Επιπλέον, είναι δυνατή η ενημέρωση και μέσω των επίσημων προειδοποιήσεων του Meteoalarm, τόσο για την Ελλάδα όσο και για την υπόλοιπη Ευρώπη.

Το παρόν έκτακτο δελτίο επιδείνωσης του καιρού θα ανανεωθεί σε 12 ώρες, παρέχοντας επικαιροποιημένες πληροφορίες για την πορεία των φαινομένων.

Με πληροφορίες από: Enikos, Ieidiseis, Newsit