Ένα νέο κύμα κακοκαιρίας αναμένεται να πλήξει τη χώρα το επόμενο τριήμερο, με τα φαινόμενα να εντείνονται σημαντικά από το Σάββατο και να κορυφώνονται την Κυριακή. Ενώ σήμερα υπήρξε ένα διάλειμμα από τις βροχές και ο υδράργυρος ανέβηκε προς το μεσημέρι, το νέο κύμα αστάθειας βρίσκεται προ των πυλών και αναμένεται να πέσει μεγάλη ποσότητα νερού, ιδιαίτερα την Κυριακή, οπότε και τα φαινόμενα θα έχουν επεκταθεί σε ολόκληρη τη χώρα.

Η έναρξη της αστάθειας την Παρασκευή

Το νέο κύμα αστάθειας ξεκινά από την Παρασκευή 25 Σεπτεμβρίου, με τα φαινόμενα να παραμένουν περιορισμένα και να σημειώνονται μικρά ύψη βροχής. Σύμφωνα με τις προβλέψεις, την Παρασκευή θα επικρατήσουν παροδικές νεφώσεις κυρίως στα δυτικά, κεντρικά και βόρεια τμήματα της χώρας.

Από τις μεσημβρινές ώρες της Παρασκευής, αναμένονται βροχές και τοπικές καταιγίδες που θα ξεκινήσουν από τα βορειοδυτικά. Αυτά τα φαινόμενα θα επεκταθούν σταδιακά στα δυτικά, κεντρικά και βόρεια έως τις βραδινές ώρες. Παράλληλα, προβλέπεται μια μικρή άνοδος της θερμοκρασίας ως προς τις μέγιστες τιμές στα νότια, ενώ οι άνεμοι στα πελάγη θα φτάσουν έως και τα 5 μποφόρ.

Αισθητή επιδείνωση το Σάββατο

Η επιδείνωση του καιρού θα γίνει αισθητή το Σάββατο 26 Σεπτεμβρίου, κυρίως στα δυτικά και βορειοδυτικά τμήματα της Ελλάδας. Το μοντέλο ICON-EU 00 UTC της 24/09/2026 δείχνει σαφή ενίσχυση της αστάθειας από αυτό το Σάββατο.

Στις περιοχές αυτές, το μοντέλο δίνει τοπικά ημερήσια ποσά βροχής που μπορούν να φτάσουν έως περίπου τα 70 χιλιοστά. Ο μετεωρολόγος Θοδωρής Κολυδάς έχει επισημάνει ότι η σημαντική φάση των φαινομένων εντοπίζεται την Κυριακή 27 Σεπτεμβρίου.

Κορύφωση των φαινομένων την Κυριακή

Η πιο σημαντική φάση της κακοκαιρίας αναμένεται την Κυριακή 27 Σεπτεμβρίου. Τότε, οι βροχές θα επεκταθούν και θα ενισχυθούν σε ένα μεγάλο τμήμα της χώρας, επηρεάζοντας ευρείες περιοχές.

Τα τοπικά μέγιστα ύψη βροχής την Κυριακή αναμένεται να προσεγγίσουν τα 100 χιλιοστά, υποδηλώνοντας την ένταση των φαινομένων. Η ημέρα αυτή χαρακτηρίζεται ως η κορύφωση του νέου κύματος κακοκαιρίας, με τα φαινόμενα να είναι εκτεταμένα και ισχυρά.

Η εξέλιξη τη Δευτέρα και η εξασθένηση

Αυξημένος υετός θα διατηρηθεί και τη Δευτέρα 28 Σεπτεμβρίου, με τοπικά ποσά βροχής να κινούνται κοντά στα 90 χιλιοστά. Η ένταση των φαινομένων θα παραμείνει υψηλή και κατά τη διάρκεια αυτής της ημέρας, επηρεάζοντας περαιτέρω τις περιοχές που έχουν ήδη πληγεί.

Μετά τη Δευτέρα, αναμένεται μια αισθητή εξασθένηση των φαινομένων την Τρίτη, σηματοδοτώντας το τέλος του κύματος κακοκαιρίας. Η σταδιακή βελτίωση του καιρού θα ξεκινήσει από αυτή την ημέρα.

Ανάγκη στενής παρακολούθησης της πρόγνωσης

Η εξέλιξη της κακοκαιρίας χρειάζεται στενή παρακολούθηση και έγκαιρη ενημέρωση από τους αρμόδιους φορείς. Αυτό είναι ιδιαίτερα σημαντικό για την Κυριακή και τη Δευτέρα, λόγω της αναμενόμενης έντασης και έκτασης των φαινομένων.

Επισημαίνεται ότι πρόκειται ακόμη για πρόγνωση αρκετές ημέρες μπροστά. Ως εκ τούτου, η ακριβής θέση των μεγαλύτερων ποσών βροχής μπορεί να μεταβληθεί στα επόμενα τρεξίματα των μετεωρολογικών μοντέλων, καθιστώντας την συνεχή ενημέρωση απαραίτητη.

Με πληροφορίες από: Reader