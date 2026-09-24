Αλλάζει ραγδαία ο καιρός: «Καλοκαιράκι» σήμερα – «Χειμώνας» με καταιγίδες από αύριο

Ο καιρός σήμερα Πέμπτη, 24 Σεπτεμβρίου, παρουσιάζει πρόσκαιρη βελτίωση σε μεγάλο μέρος της χώρας, συνοδευόμενη από άνοδο της θερμοκρασίας σε αρκετές περιοχές. Ωστόσο, αυτή η καλοκαιρινή ανάπαυλα αναμένεται να είναι σύντομη, καθώς από την Παρασκευή προβλέπεται να επέλθει ένα νέο κύμα κακοκαιρίας, το οποίο θα επηρεάσει το Σαββατοκύριακο. Τα νεότερα στοιχεία από την Εθνική Μετεωρολογική Υπηρεσία (ΕΜΥ), το Meteo του Εθνικού Αστεροσκοπείου Αθηνών, καθώς και οι εκτιμήσεις της μετεωρολόγου Αναστασίας Τυράσκη, δείχνουν μια ραγδαία αλλαγή του σκηνικού.

Το σκηνικό του καιρού την Πέμπτη

Για σήμερα, Πέμπτη 24 Σεπτεμβρίου, η πρόβλεψη κάνει λόγο για γενικά αίθριο καιρό. Παρόλα αυτά, θα υπάρξουν τοπικές νεφώσεις, οι οποίες θα εμφανιστούν κυρίως τις μεσημβρινές και απογευματινές ώρες στα ηπειρωτικά τμήματα της χώρας. Η εικόνα αυτή περιγράφεται από την ΕΜΥ και το Meteo του Εθνικού Αστεροσκοπείου Αθηνών.

Εξαιρέσεις σε αυτό το γενικά αίθριο σκηνικό θα αποτελέσουν η Κρήτη, όπου νωρίς το πρωί αναμένονται παροδικές νεφώσεις που ενδέχεται να συνοδευτούν από λίγες τοπικές βροχές. Επιπλέον, σε τμήματα της Πελοποννήσου υπάρχει πιθανότητα για ασθενείς βροχοπτώσεις κατά τις θερμές ώρες της ημέρας.

Η πορεία των ανέμων σε Αιγαίο και Ιόνιο

Στις θαλάσσιες περιοχές, οι άνεμοι στο Αιγαίο και το Ιόνιο θα πνέουν από βόρειες – βορειοδυτικές διευθύνσεις. Η έντασή τους προβλέπεται να φτάσει τα 3 με 4 μποφόρ. Μια διαφοροποίηση θα παρατηρηθεί στο νοτιοανατολικό Αιγαίο, όπου οι άνεμοι θα είναι ισχυρότεροι, αγγίζοντας τα 5 με 6 μποφόρ.

Από τις μεσημβρινές ώρες και μετά, στο βόρειο Αιγαίο αναμένεται σταδιακή και σημαντική εξασθένηση των ανέμων. Στη συνέχεια, θα αρχίσουν να πνέουν από διάφορες διευθύνσεις, σηματοδοτώντας μια αλλαγή στην κυκλοφορία των αέριων μαζών στην περιοχή.

Η άνοδος της θερμοκρασίας ανά περιοχή

Όσον αφορά τον υδράργυρο, αναμένεται μια μικρή άνοδος στις μέγιστες τιμές, ιδιαίτερα στα ηπειρωτικά. Οι θερμοκρασίες θα προσεγγίσουν επίπεδα της τάξης των 20-25 βαθμών Κελσίου, προσδίδοντας έναν «καλοκαιρινό» τόνο στην ημέρα.

Ειδικότερα, στη δυτική Μακεδονία η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 3 έως 21 βαθμούς Κελσίου, ενώ στην υπόλοιπη Μακεδονία και τη Θράκη το εύρος θα είναι από 4 έως 25 βαθμούς. Στην Ήπειρο, ο υδράργυρος θα δείξει από 4 έως 26 βαθμούς, και στη Θεσσαλία και τα υπόλοιπα ηπειρωτικά τμήματα της χώρας, η μέγιστη τιμή θα φτάσει τους 25 βαθμούς Κελσίου.

Στα νησιά, οι μέγιστες τιμές θα κυμανθούν γενικά μεταξύ 23 και 27 βαθμών Κελσίου, με τις υψηλότερες να καταγράφονται στο νοτιοανατολικό Αιγαίο (20-27 βαθμούς). Τέλος, στα Επτάνησα, το θερμόμετρο θα δείξει τιμές από 13 έως 24 βαθμούς Κελσίου.

Προβλέψεις για Αττική και Θεσσαλονίκη

Στην περιοχή της Αττικής, ο καιρός αναμένεται γενικά αίθριος, με την εμφάνιση κάποιων τοπικών νεφώσεων. Οι άνεμοι θα είναι ασθενείς και μεταβλητών διευθύνσεων, με την έντασή τους να κυμαίνεται από 2 έως 3 μποφόρ, σύμφωνα με τις προβλέψεις της ΕΜΥ και του Meteo. Η θερμοκρασία στην πρωτεύουσα θα κυμανθεί από 12 έως 25 βαθμούς Κελσίου. Ωστόσο, στα βόρεια και ανατολικά τμήματα του νομού, οι ελάχιστες τιμές θα είναι ελαφρώς χαμηλότερες, πέφτοντας 2 με 3 βαθμούς πιο κάτω.

Αντίστοιχα, στη Θεσσαλονίκη το σκηνικό θα είναι πλήρως ηλιόλουστο, προσφέροντας μια ευχάριστη ημέρα. Οι άνεμοι θα πνέουν και εκεί από διάφορες διευθύνσεις, παραμένοντας ασθενείς, έως 3 μποφόρ. Η θερμοκρασία στη συμπρωτεύουσα θα ξεκινήσει από τους 13 έως 14 βαθμούς νωρίς το πρωί και θα αγγίξει τους 24 βαθμούς Κελσίου κατά τις μεσημβρινές ώρες.

Η επιδείνωση του καιρού από την Παρασκευή

Παρά τη γενικότερη βελτίωση που χαρακτηρίζει την Πέμπτη, το καιρικό σκηνικό αναμένεται να επιδεινωθεί σημαντικά ενόψει του Σαββατοκύριακου. Αυτό αναφέρει χαρακτηριστικά η μετεωρολόγος της ΕΡΤ, Αναστασία Τυράσκη, προειδοποιώντας για αλλαγή των συνθηκών.

Ειδικότερα, το πρωινό της Παρασκευής θα ξεκινήσει με ήπιες συνθήκες και περαιτέρω εξασθένηση των ανέμων. Ωστόσο, η αλλαγή θα έρθει με ένα νέο βαρομετρικό χαμηλό, το οποίο θα σχηματιστεί στην περιοχή της Αδριατικής. Το βαρομετρικό αυτό χαμηλό αναμένεται να κινηθεί σταδιακά προς την περιοχή, φέρνοντας μαζί του βροχές και καταιγίδες, σηματοδοτώντας την έναρξη ενός πιο «χειμωνιάτικου» καιρού.

Με πληροφορίες από: Ieidiseis