Αλλάζει το σκηνικό του καιρού: Βροχές από την Παρασκευή και άστατο Σαββατοκύριακο

Το σκηνικό του καιρού αλλάζει ξανά, καθώς από την Παρασκευή αναμένεται η επιστροφή των βροχών σε αρκετές περιοχές της χώρας. Το Σαββατοκύριακο προβλέπεται άστατο και βροχερό, με τις βροχοπτώσεις να επηρεάζουν σημαντικά τις καιρικές συνθήκες. Η βελτίωση που αναμένεται τις επόμενες ώρες θα είναι πρόσκαιρη, σηματοδοτώντας το τέλος της.

Πρόσκαιρη βελτίωση πριν τη μεταβολή

Μετά από μία ημέρα που ξεκίνησε με ιδιαίτερα χαμηλές θερμοκρασίες, ειδικά στις ορεινές περιοχές της Ηπείρου και της Μακεδονίας, όπου ο υδράργυρος άγγιξε ακόμη και τους 0 βαθμούς Κελσίου, αναμένεται μια μικρή υποχώρηση των βροχοπτώσεων.

Οι καιρικές συνθήκες την Πέμπτη προβλέπονται ακόμη καλύτερες. Σε ολόκληρη τη χώρα αναμένεται ηλιοφάνεια με λίγες νεφώσεις, ενώ η θερμοκρασία θα σημειώσει μια μικρή άνοδο, περίπου 1 έως 2 βαθμούς Κελσίου.

Επιστροφή των βροχών από Παρασκευή

Ωστόσο, αυτή η βελτίωση του καιρού θα είναι πρόσκαιρη και δε θα έχει μεγάλη διάρκεια. Σύμφωνα με την πρόγνωση της μετεωρολόγου του STAR, Ματίνας Μπέρου, από την Παρασκευή αναμένεται νέα μεταβολή του καιρού.

Οι βροχές θα επιστρέψουν σε αρκετές περιοχές της χώρας, διαμορφώνοντας ένα διαφορετικό σκηνικό σε σχέση με την Πέμπτη.

Βροχερό το Σαββατοκύριακο

Το Σαββατοκύριακο προβλέπεται βροχερό, με άστατο καιρό σε πολλές περιοχές. Οι βροχοπτώσεις που θα ξεκινήσουν από την Παρασκευή θα συνεχιστούν, επηρεάζοντας σημαντικά τις καιρικές συνθήκες.

Οι πολίτες θα πρέπει να είναι προετοιμασμένοι για ένα Σαββατοκύριακο με βροχές, καθώς η πρόσκαιρη βελτίωση θα έχει ήδη παρέλθει.

Με πληροφορίες από: ieidiseis.gr