Ισχυρή κακοκαιρία με 115,6 mm βροχής στην Κύμη και προβλήματα σε Αθήνα, Κέρκυρα

Ισχυρές βροχές και τοπικές καταιγίδες πλήττουν εκτεταμένες περιοχές της χώρας, με την Εύβοια και την Πελοπόννησο να δέχονται τα μεγαλύτερα ύψη βροχής. Η κακοκαιρία, η οποία ξεκίνησε λίγο πριν το μεσημέρι της Τρίτης 22.09 στο κέντρο της Αθήνας, έχει προκαλέσει διάφορα προβλήματα και αναμένεται να διαρκέσει έως και την επόμενη ημέρα.

Τα μεγαλύτερα ύψη βροχής στην Εύβοια και την Πελοπόννησο

Σύμφωνα με τα στοιχεία που δημοσιεύτηκαν από το δίκτυο αυτόματων μετεωρολογικών σταθμών του Εθνικού Αστεροσκοπείου Αθηνών / meteo.gr, το υψηλότερο ύψος βροχής καταγράφηκε στον μετεωρολογικό σταθμό της Κύμης Ευβοίας. Εκεί, έως τις 17:40 της Τρίτης 22.09, σημειώθηκαν 115.6 χιλιοστά βροχής.

Αξιόλογα ύψη βροχής καταγράφηκαν επίσης σε τμήματα της Πελοποννήσου. Συγκεκριμένα, στην Αρκαδία, η βροχόπτωση ξεπέρασε τα 75 χιλιοστά έως την ίδια ώρα, ενώ στην Αχαΐα σημειώθηκαν περισσότερα από 40 χιλιοστά. Τα στοιχεία αυτά περιλαμβάνονται σε πίνακα με τα οκτώ υψηλότερα ύψη βροχής που ανακοινώθηκαν.

Προβλήματα και επεισόδια στην Αττική

Η έντονη κακοκαιρία στην Αττική προκάλεσε την πτώση ενός μεγάλου δέντρου στην περιοχή των Εξαρχείων, κοντά στη συμβολή των οδών Χαριλάου Τρικούπη και Διδότου. Το δέντρο έπεσε ανάμεσα σε σταθμευμένα οχήματα, προκαλώντας περιορισμένες φθορές σε ένα από αυτά. Για την απομάκρυνσή του και την αποκατάσταση της κυκλοφορίας στην οδό Διδότου, η οποία διεκόπη προσωρινά, κλήθηκε η Πυροσβεστική Υπηρεσία.

Παράλληλα, στην Ηλιούπολη, μια γυναίκα μεταφέρθηκε στο νοσοκομείο με ανακοπή. Η γυναίκα φέρεται να κατέρρευσε στον δρόμο, ύστερα από πτώση κεραυνού στην περιοχή. Οι καταιγίδες ξεκίνησαν στο κέντρο της Αθήνας και στο λεκανοπέδιο λίγο πριν τις 12 το μεσημέρι της Τρίτης, με τα φαινόμενα να αναμένεται να διαρκέσουν έως και την επόμενη ημέρα.

Έντονα καιρικά φαινόμενα και φωτιά στην Κέρκυρα

Η Κέρκυρα επλήγη επίσης από ισχυρές καταιγίδες, οι οποίες συνοδεύτηκαν από έντονη κεραυνική δραστηριότητα, μεγάλα ύψη βροχής και χαλαζοπτώσεις. Στην περιοχή Φιγαρέτο, και συγκεκριμένα στο Κανόνι, σήμανε συναγερμός όταν ξέσπασε φωτιά σε πολυκατοικία. Η φωτιά φέρεται να προκλήθηκε από κεραυνό και περιορίστηκε στο δώμα του κτιρίου, χάρη στην άμεση επέμβαση ισχυρών δυνάμεων της Πυροσβεστικής, αποτρέποντας την επέκτασή της. Δεν αναφέρθηκαν τραυματισμοί από το περιστατικό.

Πέρα από τη φωτιά, η Πυροσβεστική Υπηρεσία στην Κέρκυρα δέχθηκε κλήσεις για δύο πλημμυρισμένα ισόγεια διαμερίσματα στο κέντρο της πόλης. Επιπλέον, χρειάστηκε να επέμβει για την κοπή ενός δέντρου που είχε πέσει, συμβάλλοντας στην αποκατάσταση της ομαλότητας.

Προβλήματα στη λειτουργία του αεροδρομίου Κέρκυρας

Τα έντονα καιρικά φαινόμενα είχαν επιπτώσεις και στη λειτουργία του αεροδρομίου της Κέρκυρας. Όπως δήλωσε ο πρόεδρος του Συλλόγου Εργαζομένων ΥΠΑ Κέρκυρας, Δημήτρης Ρούσσος, νωρίς το μεσημέρι εννέα αεροσκάφη βρέθηκαν σε κατάσταση αναμονής (holding) κοντά στο αεροδρόμιο, λόγω των δυσμενών καιρικών συνθηκών.

Για λόγους ασφαλείας, τα αεροσκάφη αυτά κατευθύνθηκαν στη συνέχεια προς εναλλακτικά αεροδρόμια. Αναμένεται να επιστρέψουν στο νησί μόλις οι καιρικές συνθήκες το επιτρέψουν, αποκαθιστώντας πλήρως τις πτήσεις.

Με πληροφορίες από: Ieidiseis, Enikos