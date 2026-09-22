Θρίλερ στην Αργολίδα: Ηλικιωμένοι απεγκλωβίστηκαν από χείμαρρο εν μέσω κακοκαιρίας

Δραματικές στιγμές εκτυλίχθηκαν την Τρίτη στην Αργολίδα, καθώς δύο ηλικιωμένοι εγκλωβίστηκαν σε χείμαρρο εν μέσω σφοδρής κακοκαιρίας. Το περιστατικό συνέβη στο Νέο Ροεινό, όπου το επιβατικό τους όχημα παρασύρθηκε από τα ορμητικά νερά. Η άμεση κινητοποίηση των αρχών οδήγησε στον επιτυχή απεγκλωβισμό τους, ενώ στην ευρύτερη περιοχή καταγράφηκαν εκτεταμένα πλημμυρικά φαινόμενα, επηρεάζοντας και τις πόλεις του Ναυπλίου και του Άργους.

Εγκλωβισμός και σώος απεγκλωβισμός στο Νέο Ροεινό

Οι δύο ηλικιωμένοι βρέθηκαν σε εξαιρετικά δύσκολη θέση την Τρίτη, όταν το αυτοκίνητό τους εγκλωβίστηκε στα ορμητικά νερά ενός χειμάρρου στο Νέο Ροεινό Αργολίδας. Η περιοχή επλήγη από έντονη βροχόπτωση, η οποία προκάλεσε την υπερχείλιση των υδάτων και κατέστησε τη διέλευση των οχημάτων εξαιρετικά επικίνδυνη. Το επιβατικό τους όχημα βρέθηκε ακινητοποιημένο μέσα στον χείμαρρο, με τους επιβαίνοντες να κινδυνεύουν άμεσα.

Χάρη στην άμεση και αποτελεσματική επέμβαση της Πυροσβεστικής Υπηρεσίας Ναυπλίου, οι δύο επιβαίνοντες κατάφεραν να απεγκλωβιστούν σώοι. Τα μέλη της Πυροσβεστικής έφτασαν εγκαίρως στο σημείο και προχώρησαν στις απαραίτητες ενέργειες για την ασφαλή διάσωση των ηλικιωμένων. Οι ίδιοι, περιγράφοντας αργότερα τις εφιαλτικές στιγμές που βίωσαν στο Orange Press Agency, δήλωσαν χαρακτηριστικά ότι «είδαμε τον χάρο με τα μάτια μας», υπογραμμίζοντας την ένταση του κινδύνου που αντιμετώπισαν και την αγωνία που επικράτησε.

Σοβαρά προβλήματα στο οδικό δίκτυο

Η σφοδρή κακοκαιρία που έπληξε την Αργολίδα είχε ως αποτέλεσμα να προκληθούν σοβαρά προβλήματα σε ολόκληρο το οδικό δίκτυο της ευρύτερης περιοχής. Οι έντονες βροχοπτώσεις οδήγησαν σε εκτεταμένες πλημμύρες και ζημιές στις υποδομές, καθιστώντας πολλούς δρόμους αδιάβατους και εξαιρετικά επικίνδυνους για τους οδηγούς. Η κατάσταση αυτή δημιούργησε δυσκολίες στις μετακινήσεις και επηρέασε την καθημερινότητα των κατοίκων.

Για την προστασία των πολιτών και την αποφυγή περαιτέρω ατυχημάτων, η Αστυνομία Ναυπλίου προχώρησε στον αποκλεισμό πολλών ρεμάτων και διαβάσεων. Η συγκεκριμένη ενέργεια κρίθηκε απαραίτητη, καθώς η ορμητική ροή των υδάτων κατέστησε τη διέλευση των οχημάτων εξαιρετικά επικίνδυνη, με τον κίνδυνο να παρασύρουν τα οχήματα να είναι ορατός. Οι αρχές έλαβαν τα αναγκαία μέτρα για να διασφαλίσουν την ασφάλεια των οδηγών και των πεζών.

Εκτεταμένα πλημμυρικά φαινόμενα σε Ναύπλιο και Άργος

Πέρα από το περιστατικό στο Νέο Ροεινό, εκτεταμένα πλημμυρικά φαινόμενα σημειώθηκαν και σε άλλες περιοχές της Αργολίδας, με ιδιαίτερη ένταση στις πόλεις του Ναυπλίου και του Άργους. Ο μεγάλος όγκος νερού που έπεσε μέσα σε σύντομο χρονικό διάστημα προκάλεσε σημαντικά προβλήματα και στις δύο πόλεις, με δρόμους να μετατρέπονται σε ποτάμια και περιουσίες να απειλούνται.

Στην πόλη του Άργους, τμήματα της περιοχής πλημμύρισαν από τον μεγάλο όγκο νερού, απαιτώντας την άμεση κινητοποίηση και επέμβαση της Πυροσβεστικής Υπηρεσίας Άργους. Τα συνεργεία της Πυροσβεστικής κλήθηκαν να αντιμετωπίσουν τις συνέπειες των πλημμυρών, πραγματοποιώντας αντλήσεις υδάτων και προσφέροντας βοήθεια όπου χρειαζόταν, με στόχο την αποκατάσταση της ομαλότητας στις πληγείσες περιοχές και την προστασία των πολιτών.

Με πληροφορίες από: Reader, Ieidiseis