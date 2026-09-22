Η κακοκαιρία έπληξε την Ήπειρο: Κεραυνός σκότωσε κοπάδι στα Γιάννενα, ανεμοστρόβιλος ισοπέδωσε μονάδα στο Σούλι

Σημαντικά προβλήματα προκάλεσε η αλλαγή του καιρού σε διάφορες περιοχές της Ηπείρου, με έντονα καιρικά φαινόμενα να εκδηλώνονται αν και μικρής διάρκειας. Οι συνέπειες ήταν άμεσες και σοβαρές, πλήττοντας κυρίως τον κτηνοτροφικό τομέα. Ειδικότερα, στα Γιάννενα, κεραυνός χτύπησε κοπάδι, με αποτέλεσμα τον θάνατο δεκάδων ζώων, ενώ στο Σούλι, ανεμοστρόβιλος προκάλεσε εκτεταμένες ζημιές σε κτηνοτροφική μονάδα.

Έντονα καιρικά φαινόμενα στην Ήπειρο

Η Ήπειρος βρέθηκε αντιμέτωπη με μια απότομη αλλαγή του καιρού, η οποία, παρά τη σύντομη διάρκειά της, χαρακτηρίστηκε από μεγάλη ένταση. Οι κάτοικοι των πληγεισών περιοχών βίωσαν ισχυρές βροχοπτώσεις, χαλαζοπτώσεις και μια αξιοσημείωτη κεραυνική δραστηριότητα.

Αυτά τα έντονα καιρικά φαινόμενα δημιούργησαν προβλήματα σε διάφορες τοποθεσίες, αφήνοντας πίσω τους υλικές ζημιές και απώλειες, κυρίως στον πρωτογενή τομέα. Η ξαφνική εκδήλωση της κακοκαιρίας αιφνιδίασε τους κατοίκους, οι οποίοι κλήθηκαν να αντιμετωπίσουν τις συνέπειές της.

Τραγικό τέλος για κοπάδι στα Γιάννενα

Ένα από τα πιο δραματικά περιστατικά σημειώθηκε σε βοσκοτόπι στην περιοχή των Ιωαννίνων. Εκεί, ένας κεραυνός χτύπησε ένα κοπάδι προβάτων, προκαλώντας τον άμεσο θάνατο 88 ζώων. Η απώλεια αυτή αποτελεί ένα σημαντικό πλήγμα για τον κτηνοτρόφο, καθώς αφορά ένα μεγάλο μέρος του ζωικού του κεφαλαίου.

Ο κτηνοτρόφος, ο οποίος βρισκόταν στο σημείο κατά τη διάρκεια του συμβάντος, στάθηκε τυχερός μέσα στην ατυχία, καθώς δεν τραυματίστηκε και η υγεία του είναι καλή. Παρόλα αυτά, η εικόνα των νεκρών ζώων στο βοσκοτόπι ήταν συγκλονιστική και μαρτυρά την καταστροφική δύναμη των καιρικών φαινομένων.

Για την καταγραφή της ζημιάς και την έναρξη των διαδικασιών αποζημίωσης, έχει ήδη ενημερωθεί ο Ελληνικός Οργανισμός Γεωργικών Ασφαλίσεων (ΕΛΓΑ). Η προβλεπόμενη διαδικασία θα ακολουθηθεί προκειμένου να στηριχθεί ο κτηνοτρόφος μετά από αυτή τη σημαντική απώλεια, η οποία επηρεάζει άμεσα την οικονομική του δραστηριότητα.

Καταστροφές από ανεμοστρόβιλο στο Σούλι

Παράλληλα με το περιστατικό στα Γιάννενα, η περιοχή του Σουλίου επλήγη από ανεμοστρόβιλο, ο οποίος προκάλεσε εκτεταμένες υλικές ζημιές. Συγκεκριμένα, στο Προδρόμι Σουλίου, νωρίς το απόγευμα, ο ανεμοστρόβιλος ισοπέδωσε τμήμα των εγκαταστάσεων μιας κτηνοτροφικής μονάδας.

Η σφοδρότητα του φαινομένου ήταν τέτοια που άφησε πίσω του ένα τοπίο καταστροφής, με τις εγκαταστάσεις να έχουν υποστεί σοβαρές φθορές. Η ζημιά στις υποδομές της μονάδας δημιουργεί επιπλέον προβλήματα στον ιδιοκτήτη, ο οποίος καλείται να αντιμετωπίσει την αποκατάσταση των κτιρίων και την ομαλή λειτουργία της επιχείρησής του.

Οι επιπτώσεις στην κτηνοτροφία της περιοχής

Η σφοδρή κακοκαιρία άφησε ένα βαρύ αποτύπωμα στον κτηνοτροφικό τομέα της Ηπείρου, με τους κτηνοτρόφους να βρίσκονται αντιμέτωποι με σημαντικές απώλειες. Η απώλεια 88 προβάτων στα Γιάννενα και η καταστροφή κτηνοτροφικών εγκαταστάσεων στο Σούλι υπογραμμίζουν την ευπάθεια του κλάδου έναντι των ακραίων καιρικών φαινομένων.

Οι αρμόδιες αρχές, μέσω του ΕΛΓΑ, έχουν ήδη κινητοποιηθεί για την καταγραφή των ζημιών και την παροχή των προβλεπόμενων αποζημιώσεων. Ωστόσο, η απώλεια ζωικού κεφαλαίου και η καταστροφή υποδομών αποτελούν ένα σοβαρό πλήγμα για τους πληγέντες, απαιτώντας χρόνο και προσπάθεια για την πλήρη ανάκαμψη.

Με πληροφορίες από: Topontiki