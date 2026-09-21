Σημαντική μεταβολή του καιρού: Προειδοποίηση Καλλιάνου για ισχυρές καταιγίδες

Σημαντική μεταβολή αναμένεται να παρουσιάσει ο καιρός την Τρίτη 22 Σεπτεμβρίου, έπειτα από ένα παρατεταμένο διάστημα χωρίς αξιόλογα φαινόμενα. Βροχές και καταιγίδες θα εκδηλωθούν σε αρκετές περιοχές της χώρας, σύμφωνα με τις προβλέψεις.

Ο μετεωρολόγος Γιάννης Καλλιάνος προειδοποιεί ότι οι βροχοπτώσεις δεν θα έχουν παντού την ίδια ένταση, ενώ η αλλαγή του καιρού θα συνοδευτεί και από πτώση της θερμοκρασίας.

Ένταση φαινομένων και κίνδυνος πλημμυρών

Ο Γιάννης Καλλιάνος επισημαίνει ότι η ένταση των βροχοπτώσεων θα ποικίλλει. Σε ορισμένες περιοχές, τα φαινόμενα θα είναι τοπικά και ασθενή, ενώ αλλού προβλέπονται ισχυρές βροχές και καταιγίδες.

Οι ισχυρές αυτές καταιγίδες δεν αποκλείεται να προκαλέσουν ακόμη και πλημμυρικά φαινόμενα σε τοπικό επίπεδο. Ο μετεωρολόγος αναφέρει ότι τοπικά ισχυρές καταιγίδες αναμένεται να εκδηλωθούν σε συγκεκριμένες περιοχές, όπου είναι πιθανό να καταγραφούν τα μεγαλύτερα ύψη βροχής κατά τη διάρκεια αυτής της μεταβολής.

Ο καιρός στην Αττική

Βροχές και πιθανώς περάσματα καταιγίδων προβλέπονται και για την Αττική. Ωστόσο, με βάση τα μέχρι στιγμής προγνωστικά στοιχεία, το Λεκανοπέδιο δεν φαίνεται να συγκαταλέγεται στις περιοχές όπου θα εκδηλωθούν τα εντονότερα φαινόμενα.

Επίσης, δεν αναμένεται να καταγραφούν στην Αττική τα μεγαλύτερα ύψη βροχής σε σύγκριση με άλλες περιοχές της χώρας.

Πτώση θερμοκρασίας και άνεμοι

Η αλλαγή του καιρού θα φέρει υποχώρηση της θερμοκρασίας. Στις περισσότερες ηπειρωτικές περιοχές, οι μέγιστες τιμές δεν αναμένεται να ξεπεράσουν τους 26 με 28 βαθμούς Κελσίου.

Όσον αφορά τους ανέμους, δεν αναμένεται γενικά να προκαλέσουν ιδιαίτερα προβλήματα. Η έντασή τους θα φτάνει τα 4 με 6 μποφόρ και τοπικά τα 7 μποφόρ, κυρίως στο κεντρικό και βόρειο Ιόνιο, καθώς και στο κεντρικό και βόρειο Αιγαίο.

Με πληροφορίες από: ieidiseis.gr