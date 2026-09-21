Το πρωτοφανές Ελ Νίνιο σπάει ρεκόρ θερμοκρασίας μήνες πριν την κορύφωση

Το μνημειώδες φαινόμενο Ελ Νίνιο, το οποίο θερμαίνει αυτή τη στιγμή τον πλανήτη, έχει ήδη ξεπεράσει την υψηλότερη θερμοκρασία που έχει καταγραφεί ποτέ για το φαινόμενο, αρκετούς μήνες πριν από την αναμενόμενη κορύφωσή του. Τα τελευταία δεδομένα υποδεικνύουν ότι η άνοδος της θερμοκρασίας στην καρδιά του Ελ Νίνιο στον Ειρηνικό Ωκεανό έχει φτάσει πλέον τους 3,05°C. Αυτό το επίπεδο θερμοκρασίας είναι υψηλότερο από τους 3,02°C που είχαν καταγραφεί στα τέλη Νοεμβρίου του 2015, το οποίο αποτελούσε το προηγούμενο υψηλότερο ρεκόρ σε 150 χρόνια δεδομένων.

Ρεκόρ θερμοκρασίας και οι μετρήσεις

Η μέτρηση της θερμοκρασίας των 3,05°C πραγματοποιήθηκε σε σύγκριση με τον μέσο όρο της περιόδου 1991-2020. Το προηγούμενο ρεκόρ των 3,02°C είχε καταγραφεί στα τέλη Νοεμβρίου του 2015, το οποίο ήταν το υψηλότερο σημείο σε 150 χρόνια συλλογής δεδομένων για το φαινόμενο.

Οι περισσότεροι μετεωρολόγοι προτιμούν τη μέτρηση που χρησιμοποιεί έναν κυλιόμενο μέσο όρο 30 ετών ως αναφορά, η οποία ονομάζεται ONI (Nino3.4). Αυτή η μέτρηση λαμβάνει υπόψη την ανθρωπογενή θέρμανση του πλανήτη και βρίσκεται στα πρόθυρα να καταρρίψει το ρεκόρ, καθώς απέχει μόλις ένα εκατοστό του βαθμού από το ρεκόρ του 2015. Και οι δύο αυτές μετρήσεις υποστηρίζονται από δεδομένα της Εθνικής Υπηρεσίας Ωκεανών και Ατμόσφαιρας των ΗΠΑ (NOAA).

Προβλέψεις για την κορύφωση του φαινομένου

Οι πιο πρόσφατες προβλέψεις δείχνουν ότι το φαινόμενο Ελ Νίνιο αναμένεται να κορυφωθεί στους 4,0°C κατά τους μήνες Νοέμβριο και Δεκέμβριο. Αυτή η πρόβλεψη προκύπτει από τον μέσο όρο 14 διαφορετικών μοντέλων, τα οποία αξιολογήθηκαν από τον κλιματολόγο Zeke Hausfather. Ο κ. Hausfather χαρακτήρισε αυτό το επίπεδο θερμοκρασίας «απίστευτο», ενώ άλλοι ειδικοί το περιέγραψαν ως «επίπεδο Γκοτζίλα», υπογραμμίζοντας την πρωτοφανή του ένταση.

Σύμφωνα με τους ορισμούς, οποιαδήποτε άνοδος της θερμοκρασίας πάνω από 0,5°C θεωρείται φαινόμενο Ελ Νίνιο. Όταν η άνοδος ξεπερνά τους 2°C, τότε ονομάζεται επίσημα «πολύ ισχυρό» Ελ Νίνιο, το οποίο συχνά αναφέρεται και ως «σούπερ» Ελ Νίνιο.

Το μεγαλύτερο Ελ Νίνιο των τελευταίων χιλίων ετών

Το τρέχον Ελ Νίνιο εκτιμάται ότι είναι πιθανό να αποτελέσει το μεγαλύτερο φαινόμενο του είδους του εδώ και τουλάχιστον 1.000 χρόνια. Η παρουσία του θα συσσωρεύσει επιπλέον θερμότητα σε μια ατμόσφαιρα στην οποία οι θερμοκρασίες ήδη αυξάνονται ραγδαία, λόγω της ανθρωπογενούς θέρμανσης του πλανήτη. Αυτή η συνδυαστική επίδραση, που περιγράφεται ως «διπλό χτύπημα», αναμένεται να οδηγήσει το έτος 2027 στο να «καταρρίψει» όλα τα προηγούμενα ρεκόρ, καθιστώντας το την θερμότερη χρονιά που έχει καταγραφεί ποτέ.

Επιπτώσεις και οικονομικό κόστος

Η κλιματική κρίση, η οποία προκαλείται από τη ρύπανση των ορυκτών καυσίμων, ήδη επιδεινώνει τα ακραία καιρικά φαινόμενα και έχει ως συνέπεια απώλειες ανθρώπινων ζωών. Το φαινόμενο Ελ Νίνιο αναμένεται να επιδεινώσει αυτές τις επιπτώσεις ακόμη περισσότερο και έχει ήδη αρχίσει να επηρεάζει περιοχές σε όλο τον πλανήτη, καθώς τα καιρικά πρότυπα υφίστανται αλλαγές.

Ο κλιματολόγος Zeke Hausfather, ο οποίος συνεργάζεται με το Carbon Brief, δήλωσε ότι «πολύ ισχυρά φαινόμενα Ελ Νίνιο, όπως αυτά του 1997/1998 και του 2015/2016, συσχετίστηκαν με ζημιές εκατοντάδων δισεκατομμυρίων δολαρίων παγκοσμίως». Πρόσθεσε επίσης ότι το τρέχον γεγονός «αφήνει πίσω του τα προηγούμενα». Η καθηγήτρια Friederike Otto, από το Imperial College London, δήλωσε ότι «Αυτό το γεγονός αποτελεί μια τεράστια».

Με πληροφορίες από: Topontiki