Ο καιρός σήμερα: Βροχές και καταιγίδες στα δυτικά, με 32άρια στα ηπειρωτικά και ισχυρούς ανέμους στο Αιγαίο

Γενικά αίθριος θα είναι ο καιρός σήμερα σε μεγάλο μέρος της χώρας. Ωστόσο, αραιές νεφώσεις αναμένεται να κάνουν την εμφάνισή τους, οι οποίες θα είναι κατά τόπους πιο πυκνές, κυρίως στα ηπειρωτικά τμήματα κατά τις μεσημβρινές και απογευματινές ώρες.

Σε ορισμένες περιοχές, η ατμόσφαιρα θα παρουσιάσει μεταβολές, με φαινόμενα που θα επηρεάσουν κυρίως τα δυτικά και βόρεια τμήματα της Ελλάδας. Οι θερμοκρασίες θα διατηρηθούν σε υψηλά επίπεδα, ειδικά στα ηπειρωτικά, ενώ οι άνεμοι θα είναι ισχυροί στο Αιγαίο.

Πρόγνωση καιρού και φαινόμενα

Σύμφωνα με την πρόγνωση, στα ορεινά τμήματα της χώρας αναμένονται πρόσκαιροι όμβροι. Αυτά τα φαινόμενα θα εκδηλωθούν κυρίως κατά τις μεσημβρινές και απογευματινές ώρες, όταν οι νεφώσεις θα είναι πιο πυκνές.

Επιπλέον, στα δυτικά και βόρεια της χώρας, καθώς και πιθανώς στην περιοχή του Ιονίου, προβλέπονται μεμονωμένες καταιγίδες. Οι πολίτες καλούνται να είναι προσεκτικοί στις εν λόγω περιοχές.

Οι άνεμοι στο Αιγαίο και τα υπόλοιπα πελάγη

Όσον αφορά τους ανέμους, θα πνέουν από βόρειες διευθύνσεις σε όλη την επικράτεια. Η έντασή τους θα παρουσιάσει διακυμάνσεις ανάλογα με τη γεωγραφική περιοχή.

Στα δυτικά τμήματα, οι άνεμοι θα φτάσουν τα 3 με 4 μποφόρ. Στα ανατολικά, η έντασή τους θα κυμανθεί μεταξύ 4 και 6 μποφόρ. Ιδιαίτερη προσοχή απαιτείται στο Αιγαίο, όπου οι άνεμοι προβλέπεται να είναι τοπικά ισχυροί, φτάνοντας τα 7 μποφόρ.

Θερμοκρασίες σε άνοδο στα ηπειρωτικά

Η θερμοκρασία αναμένεται να σημειώσει μια μικρή πτώση στα ανατολικά τμήματα της χώρας, όπου θα κυμανθεί μεταξύ 27 και 30 βαθμών Κελσίου. Ωστόσο, στα ηπειρωτικά, ο υδράργυρος θα παραμείνει σε υψηλά επίπεδα.

Συγκεκριμένα, στα ηπειρωτικά τμήματα, η θερμοκρασία θα φτάσει τοπικά τους 32 βαθμούς Κελσίου, διατηρώντας ένα καλοκαιρινό σκηνικό. Στην Αττική, οι τιμές θα κυμανθούν από 19 έως 30 βαθμούς, ενώ στη Θεσσαλονίκη από 18 έως 29 βαθμούς Κελσίου.

Συναγερμός για πυρκαγιά στη Νέα Μάκρη

Συναγερμός σήμανε στη Νέα Μάκρη, καθώς εκδηλώθηκε πυρκαγιά σε στάβλο που βρίσκεται κοντά στην περιοχή του Ζούμπερι. Η κινητοποίηση της Πυροσβεστικής Υπηρεσίας ήταν άμεση και μεγάλη, με δυνάμεις να σπεύδουν στο σημείο.

Οι αρχές καταβάλλουν προσπάθειες για την κατάσβεση της φωτιάς και τον περιορισμό της, προκειμένου να αποφευχθεί η επέκτασή της. Δεν έχουν δοθεί περισσότερες λεπτομέρειες σχετικά με την έκταση ή τις συνθήκες της πυρκαγιάς.

Πολιτική κηδεία για τη Μαργαρίτα Παπανδρέου

Σήμερα, στις 11:00 το πρωί, θα πραγματοποιηθεί η πολιτική κηδεία της Μαργαρίτας Παπανδρέου. Η τελετή θα λάβει χώρα στο Α' Νεκροταφείο Αθηνών, όπου συγγενείς και φίλοι θα την αποχαιρετήσουν.

Η είδηση έχει προκαλέσει συγκίνηση, με την τελετή να αναμένεται να διεξαχθεί σε κλίμα πένθους και σεβασμού. Δεν έχουν ανακοινωθεί περαιτέρω λεπτομέρειες σχετικά με την κηδεία.

Απόπειρα διάρρηξης στον Άγιο Στέφανο

Ένα περιστατικό απόπειρας διάρρηξης σημειώθηκε στον Άγιο Στέφανο, όπου μια γυναίκα κατάφερε να απωθήσει ληστές που επιχείρησαν να εισβάλουν στην οικία της. Η γυναίκα αντέδρασε με φωνές, αποτρέποντας έτσι την είσοδο των δραστών.

Το περιστατικό καταγράφηκε και αναδεικνύει την ανάγκη για επαγρύπνηση. Δεν έχουν γίνει γνωστές περισσότερες πληροφορίες για τους δράστες ή την εξέλιξη της υπόθεσης, πέραν της επιτυχημένης αντίδρασης της γυναίκας.

Με πληροφορίες από: Topontiki