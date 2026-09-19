Νέα δεδομένα έρχονται στο φως αναφορικά με την υπόθεση του θανάτου του Γιώργου Μαζωνάκη, καθώς η αρμόδια Ανεξάρτητη Αρχή για το ξέπλυμα χρήματος έχει παρέμβει και εξετάζει στοιχεία. Παράλληλα, οι έρευνες επεκτείνονται στις επιχειρηματικές δραστηριότητες των δύο προφυλακισμένων γιατρών, ενώ σοβαρές καταγγελίες για τις ιατρικές τους πρακτικές βλέπουν το φως της δημοσιότητας. Στο επίκεντρο της δικαστικής διερεύνησης βρίσκεται και ο ρόλος ενός υπνοθεραπευτή.

Διερεύνηση οικονομικών στοιχείων και επιχειρηματικών κινήσεων

Οι Αρχές εξετάζουν νέα στοιχεία στο πλαίσιο της αστυνομικής και δικαστικής έρευνας για τους δύο κατηγορούμενους γιατρούς και τις συνθήκες που συνδέονται με τις τελευταίες ώρες του Γιώργου Μαζωνάκη. Η έρευνα αφορά, μεταξύ άλλων, καταγγελίες για θεραπείες και ιατρικές πρακτικές, καθώς και οικονομικές συναλλαγές και τα οικονομικά δεδομένα των κατηγορουμένων. Ένα σφραγισμένο χρηματοκιβώτιο που εντοπίστηκε στο σπίτι του τραγουδιστή βρίσκεται επίσης υπό διερεύνηση.

Σύμφωνα με πληροφορίες, η αρμόδια Ανεξάρτητη Αρχή αξιοποιεί στοιχεία και πληροφορίες που έχουν συγκεντρωθεί, προκειμένου να εξεταστεί εάν προκύπτουν ενδείξεις ξεπλύματος χρήματος. Οι δύο κατηγορούμενοι γιατροί, ο 58χρονος Ηλίας Θεοδωρόπουλος και η 56χρονη Ιωάννα Γάκα, βρίσκονται από το πρωί της Πέμπτης στις φυλακές Κορυδαλλού.

Νέα δεδομένα προκύπτουν και για τις επιχειρηματικές κινήσεις του 58χρονου κατηγορούμενου γιατρού. Είχε προχωρήσει σε τροποποίηση του καταστατικού εταιρείας του, προκειμένου να συμπεριλάβει δραστηριότητες που σχετίζονται με συσκευές κυτταρικών θεραπειών και αναγεννητικής ιατρικής. Η εταιρεία είχε ιδρυθεί στις 13 Νοεμβρίου 2025, με έδρα τον δεύτερο χώρο του στο Κολωνάκι. Μεταξύ των δραστηριοτήτων της περιλαμβανόταν η εισαγωγή μηχανημάτων που θα μπορούσαν να χρησιμοποιηθούν για θεραπείες στο ιατρείο του, χωρίς ωστόσο το αρχικό καταστατικό να αποσαφηνίζει πλήρως το αντικείμενο της συγκεκριμένης δραστηριότητας.

Στις 15 Απριλίου 2026 ακολούθησε τροποποίηση του καταστατικού. Σε αυτήν εμφανίζεται να προβλέπεται η δυνατότητα εισαγωγής και χρήσης, πιθανότατα στο ιατρείο της οδού Καρνεάδου, συσκευών τεχνολογίας που σχετίζονται με κυτταρικές θεραπείες και την αναγεννητική ιατρική. Οι συγκεκριμένες τεχνολογίες χρησιμοποιούνται συνήθως σε νοσοκομεία και εγκεκριμένες κλινικές.

Νέες καταγγελίες για διαγνώσεις και θεραπείες

Σοβαρές καταγγελίες έρχονται στη δημοσιότητα σχετικά με την 56χρονη γιατρό που προφυλακίστηκε για τον θάνατο του Γιώργου Μαζωνάκη. Ο Μιχάλης Καρακούσης κατήγγειλε πως η συγκεκριμένη γιατρός διέγνωσε στην σύζυγό του καρκίνο στις σάλπιγγες. Της χορήγησε μόνο μία σακούλα με βιταμίνες και συμπληρώματα, ώστε να ξεκινήσει άμεσα την θεραπεία. Όταν η σύζυγός του στη συνέχεια επισκέφθηκε άλλον γιατρό, έμαθε πως ήταν απόλυτα υγιής.

Ο κ. Καρακούσης περιέγραψε την εμπειρία του, η οποία συνέβη πριν από περίπου τέσσερα χρόνια. Φοβούμενος μήπως και ο ίδιος είχε κάποιο πρόβλημα υγείας, επισκέφθηκε λίγες ημέρες μετά την ίδια γιατρό. Τον έβαλε αρχικά σε ένα μηχάνημα όπου έπρεπε να μείνει ακίνητος για μιάμιση ώρα και στη συνέχεια του πήρε αίμα για να τον εξετάσει. Κατά τη διάρκεια των εξετάσεων, του πήρε και ιστορικό για να μάθει τι δουλειά έκανε και πώς ήταν τα παιδικά του χρόνια.

Βάζοντας το δείγμα στο μόνιτορ, η γιατρός του αποκάλυψε πως είχε μικρόβια στο αίμα και χρειαζόταν άμεσα θεραπεία. Του εξήγησε πως επρόκειτο για πολύ επικίνδυνο πρόβλημα υγείας που έπρεπε να αντιμετωπιστεί γρήγορα. Στη συνέχεια τον έβαλε να υποβληθεί σε εξετάσεις και του έδωσε φάρμακα, τα οποία όμως συνταγογράφησε άλλος γιατρός. Στην ερώτηση γιατί η ίδια δεν τους έγραψε τα φάρμακα, δεν έλαβε καμία απάντηση. Εν τέλει, το ζευγάρι εξετάστηκε από άλλους γιατρούς και αποδείχθηκε πως και οι δύο ήταν απόλυτα υγιείς. Ο άνδρας προχώρησε σε καταγγελία στον Ιατρικό Σύλλογο για το περιστατικό, ενώ λίγες ημέρες μετά δέχθηκε κλήση από το ιατρείο με τους γιατρούς να επιμένουν πως η διάγνωση ήταν σωστή και όλα έγιναν τελείως νόμιμα.

Ο ρόλος του υπνοθεραπευτή και οι κρίσιμες ώρες

Στο πλαίσιο της έρευνας, διερευνάται και ο ρόλος ενός υπνοθεραπευτή, ο οποίος φέρεται να είχε φωτογραφίσει τον Γιώργο Μαζωνάκη κατά τις κρίσιμες ώρες πριν από τον θάνατό του. Ο υπνοθεραπευτής φέρεται να είχε επαγγελματική σχέση με την 56χρονη γιατρό και είχε προγραμματισμένο ραντεβού με τον τραγουδιστή την ημέρα του θανάτου του. Αναμένεται να καταθέσει τη Δευτέρα, προσθέτοντας νέα στοιχεία στη δικαστική διερεύνηση.

Αιχμές για τις ενέργειες πριν την άφιξη του ΕΚΑΒ

Νέα διάσταση στην υπόθεση του θανάτου του Γιώργου Μαζωνάκη δίνουν οι δηλώσεις του προέδρου των εργαζομένων του ΕΚΑΒ και αντιπροέδρου της ΠΟΕΔΗΝ, Γιώργου Μαθιόπουλου. Ο κ. Μαθιόπουλος υποστηρίζει ότι το πλήρωμα του ασθενοφόρου ενήργησε εξαρχής βάσει πρωτοκόλλου. Ανέφερε ότι οι διασώστες δεν είχαν ενημερωθεί για τις ιατρικές πράξεις που είχαν προηγηθεί στον τραγουδιστή, ούτε γνώριζαν ότι είχε προηγηθεί διαδικασία πλασμαφαίρεσης.

Ο κ. Μαθιόπουλος περιέγραψε όσα, κατά τον ίδιο, συνέβησαν κατά τη μεταφορά του Γιώργου Μαζωνάκη από το ιατρείο προς το ασθενοφόρο, ενώ άφησε αιχμές για τις ενέργειες που είχαν προηγηθεί της άφιξης του ΕΚΑΒ. Αναφερόμενος στις καταγγελίες των δύο γιατρών, Ηλία Θεοδωρόπουλου και Ιωάννας Γάκα, υποστήριξε ότι οι διασώστες βρέθηκαν εκ των υστέρων στο επίκεντρο κατηγοριών σχετικά με το αν εφαρμόστηκε ΚΑΡΠΑ. «Μετά από μία εβδομάδα άρχισαν να κατηγορούν τους διασώστες οι κατηγορούμενοι ότι δεν έκαναν ΚΑΡΠΑ. Εμείς βέβαια τηρήσαμε το πρωτόκολλο από την αρχή», ανέφερε.

Όπως είπε ο κ. Μαθιόπουλος, το πλήρωμα δεν είχε πλήρη εικόνα για όσα είχαν συμβεί πριν από την άφιξή του στο ιατρείο. «Δυστυχώς δεν μας ενημέρωσαν τι ιατρικές πράξεις γίνονταν γενικότερα, να μας ενημερώσουν ποιος ήταν ο ασθενής και τι έχει συμβεί. Εμείς ξεκινήσαμε τον κύκλο της Καρδιοπνευμονικής Αναζωογόνησης που προβλέπεται και από τη στιγμή που δεν επανήλθε ο τραγουδιστής τον διακομίσαμε στο “Ελπίς”», σημείωσε. Ιδιαίτερη αναφορά έκανε ο κ. Μαθιόπουλος στο εάν οι διασώστες γνώριζαν ότι είχε προηγηθεί διαδικασία πλασμαφαίρεσης. «Όχι, δεν το γνώριζαν. Το μόνο που έλεγε μια γυναίκα, μάλλον η γιατρός, ήταν “εμείς δεν τον βάλαμε στο μηχάνημα, δεν είχε συνδεθεί”. Οι συνάδελφοι δεν γνώριζαν ποιο μηχάνημα εννοούσαν», ανέφερε. Ο 58χρονος γιατρός, Ηλίας Θεοδωρόπουλος, φέρεται να σχεδίαζε «άνοιγμα» και στις κυτταρικές θεραπείες μετά την πλασμαφαίρεση.

Με πληροφορίες από: Ieidiseis, Newsit, Enikos