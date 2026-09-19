Με θερμοκρασίες που θα παραπέμπουν σε καλοκαίρι θα κυλήσει ο καιρός το Σάββατο, καθώς ο υδράργυρος αναμένεται να φτάσει έως και τους 33 βαθμούς Κελσίου σε ορισμένες περιοχές της χώρας. Ο ήλιος θα κυριαρχήσει στο μεγαλύτερο μέρος της Ελλάδας καθ' όλη τη διάρκεια της ημέρας, ενώ από το μεσημέρι και μετά προβλέπονται πρόσκαιρες νεφώσεις στα ηπειρωτικά.

Υψηλές θερμοκρασίες και αφρικανική σκόνη

Σύμφωνα με τα τελευταία προγνωστικά δεδομένα του Meteo, η νέα άνοδος της θερμοκρασίας θα διαμορφώσει ένα σκηνικό ζέστης σε όλη τη χώρα. Στη Θεσσαλία, συγκεκριμένα, η θερμοκρασία προβλέπεται να κυμανθεί από 12 έως 33 βαθμούς Κελσίου, ενώ στις κεντρικές ηπειρωτικές περιοχές η μέγιστη τιμή θα αγγίξει τους 32 βαθμούς.

Στη Δυτική Μακεδονία το θερμόμετρο θα δείξει από 12 έως 28 βαθμούς Κελσίου, ενώ στην υπόλοιπη Μακεδονία και στη Θράκη οι τιμές θα κινηθούν μεταξύ 11 και 32 βαθμών. Στην Ήπειρο η θερμοκρασία θα αρχίσει από τους 13 βαθμούς και θα φτάσει έως τους 30. Στην Πελοπόννησο δεν θα ξεπεράσει τους 30 βαθμούς, ενώ στην Κρήτη και στα υπόλοιπα νησιά του Αιγαίου ο υδράργυρος θα φτάσει έως τους 31 βαθμούς. Στα Επτάνησα, όπως και στα νησιά του Βορείου Αιγαίου, οι υψηλότερες τιμές θα διαμορφωθούν κοντά στους 30 βαθμούς Κελσίου.

Παράλληλα, μικρές ποσότητες αφρικανικής σκόνης αναμένεται να μεταφερθούν προς τα Δωδεκάνησα. Οι συγκεντρώσεις της σκόνης δεν προβλέπεται να αυξηθούν σημαντικά και θα διατηρηθούν σε σχετικά χαμηλά επίπεδα, επηρεάζοντας ελαφρά την ποιότητα της ατμόσφαιρας.

Πού αναμένονται βροχές

Από το μεσημέρι και μετά, οι πρόσκαιρες νεφώσεις που θα σχηματιστούν πάνω από αρκετές ηπειρωτικές περιοχές ενδέχεται να προκαλέσουν σύντομες και τοπικού χαρακτήρα βροχές. Αυτά τα φαινόμενα αναμένονται κυρίως στα ορεινά της Ηπείρου, της Δυτικής Μακεδονίας, της Θεσσαλίας και της Κεντρικής Ελλάδας.

Υπάρχει επίσης περιορισμένη πιθανότητα εκδήλωσης παροδικών φαινομένων και για τα ορεινά τμήματα της Πελοποννήσου.

Οι άνεμοι στις θάλασσες

Στο βόρειο τμήμα του Αιγαίου, οι άνεμοι θα είναι αρχικά βορειοανατολικοί, με ένταση από 3 έως 4 μποφόρ. Μετά το μεσημέρι, θα αλλάξουν σταδιακά διεύθυνση και θα στραφούν σε βόρειους έως βορειοδυτικούς, χωρίς να παρουσιάσουν αξιόλογη ενίσχυση.

Στο Νότιο Αιγαίο οι άνεμοι θα πνέουν ισχυρότεροι, φτάνοντας κατά τόπους τα 5 μποφόρ. Αντίθετα, στο Ιόνιο η κατάσταση θα είναι πολύ πιο ήρεμη, με την επικράτηση ασθενών ανέμων που θα προέρχονται κατά κύριο λόγο από δυτικές διευθύνσεις.

Ο καιρός σε Αττική και Θεσσαλονίκη

Στην Αττική αναμένεται αρκετή ηλιοφάνεια, αν και δεν αποκλείονται κατά διαστήματα λίγες παροδικές νεφώσεις. Οι άνεμοι θα πνέουν από βορειοανατολικές διευθύνσεις με χαμηλή ένταση, από 2 έως 3 μποφόρ. Η θερμοκρασία στην πρωτεύουσα θα κινηθεί μεταξύ 13 και 31 βαθμών Κελσίου.

Παρόμοιες καιρικές συνθήκες προβλέπονται και για τη Θεσσαλονίκη, όπου αναμένεται γενικά αίθριος καιρός, με πρόσκαιρες νεφώσεις κατά τη διάρκεια της ημέρας. Οι άνεμοι θα είναι νότιοι έως νοτιοανατολικοί, εντάσεως 2 με 3 μποφόρ.

Με πληροφορίες από: newsbeast.gr