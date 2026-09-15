Έκτακτη προειδοποίηση εξέδωσαν Ιταλοί μετεωρολόγοι για την έλευση ενός ισχυρού μεσογειακού κυκλώνα, ο οποίος κινείται μεταξύ Ιταλίας, Μάλτας, Λιβύης και Ελλάδας. Μια νέα επιδείνωση του καιρού βρίσκεται σε εξέλιξη στη Μεσόγειο, καθώς ένα ιδιαίτερο ισχυρό και οργανωμένο βαρομετρικό χαμηλό έχει αναπτυχθεί τις τελευταίες ώρες στο κεντρικό τμήμα της. Το σύστημα αναμένεται να φέρει ισχυρές βροχοπτώσεις, θυελλώδεις ανέμους και επικίνδυνες θαλασσοταραχές, με πιθανά τοπικά πλημμυρικά επεισόδια.

Η ανάπτυξη του μεσογειακού κυκλώνα

Μια νέα επιδείνωση του καιρού βρίσκεται σε εξέλιξη στην ευρύτερη περιοχή της Μεσογείου, σύμφωνα με τις τελευταίες μετεωρολογικές αναλύσεις. Ένα ιδιαίτερα ισχυρό και οργανωμένο βαρομετρικό χαμηλό έχει αναπτυχθεί τις τελευταίες ώρες στο κεντρικό τμήμα της Μεσογείου. Η περιοχή αυτή εντοπίζεται μεταξύ της Σικελίας, της Τυνησίας και της Μάλτας, όπου και ξεκίνησε η οργάνωση του φαινομένου.

Η ανάλυση των τελευταίων δορυφορικών εικόνων για τον καιρό επιβεβαιώνει την ταχεία δημιουργία αυτού του μεσογειακού κυκλώνα. Το σύστημα κινείται πλέον προς το Ιόνιο Πέλαγος, με την πορεία του να έχει κατεύθυνση προς την Ελλάδα και τη Λιβύη. Η εξέλιξή του παρακολουθείται στενά από τα μεγαλύτερα μετεωρολογικά κέντρα, καθώς η κεντρική και ανατολική Μεσόγειος έχει χαρακτηριστεί ως περιοχή αυξημένου μετεωρολογικού ενδιαφέροντος.

Τα χαρακτηριστικά των φαινομένων

Ο μεσογειακός κυκλώνας χαρακτηρίζεται από μια σειρά έντονων καιρικών φαινομένων. Συγκεκριμένα, αναμένονται ισχυρές βροχοπτώσεις, οι οποίες ενδέχεται να είναι μεγάλης διάρκειας και έντασης. Παράλληλα, προβλέπονται θυελλώδεις άνεμοι, οι οποίοι θα συνοδεύονται από επικίνδυνες θαλασσοταραχές στο Ιόνιο και τις γύρω θαλάσσιες περιοχές.

Αυτά τα έντονα φαινόμενα ενδέχεται να προκαλέσουν τοπικά πλημμυρικά επεισόδια. Ιδιαίτερη προσοχή συστήνεται για τις παράκτιες και ευάλωτες περιοχές, όπου ο κίνδυνος πλημμυρών είναι αυξημένος. Η δραστηριότητα του συστήματος επηρεάζει ήδη περιοχές της Νότιας Ιταλίας, δίνοντας μια πρώτη εικόνα της δυναμικής του.

Η πορεία και οι περιοχές που επηρεάζονται

Σύμφωνα με την ιστοσελίδα meteoweb.gr, το σύστημα αναμένεται να κινηθεί σταδιακά προς τα ανατολικά-νοτιοανατολικά κατά τις επόμενες ώρες. Αυτή η κίνηση θα μεταφέρει το κέντρο του κυκλώνα πάνω από το Ιόνιο Πέλαγος, επηρεάζοντας άμεσα τις θαλάσσιες περιοχές.

Η πορεία του κυκλώνα τον οδηγεί προς τη Λιβύη και την Ελλάδα, όπου αναμένονται οι ισχυρότερες επιπτώσεις. Οι προβλέψεις δείχνουν ότι η κορύφωση των φαινομένων αναμένεται να σημειωθεί από την Τρίτη 15 έως και την Τετάρτη 16 Σεπτεμβρίου. Στο στόχαστρο βρίσκονται πλέον τμήματα της Ελλάδας, της Λιβύης και της ανατολικής Μεσογείου, με το κύριο ενδιαφέρον να στρέφεται στις ισχυρές βροχές και καταιγίδες, τους πολύ ισχυρούς ανέμους, τον υψηλό κυματισμό και τον κίνδυνο τοπικών πλημμυρικών επεισοδίων.

Ατμοσφαιρικές συνθήκες και χαρακτηριστικά Medicane

Η εξέλιξη του φαινομένου παρουσιάζει ιδιαίτερο ενδιαφέρον για τους μετεωρολόγους, καθώς οι θερμές θάλασσες της Μεσογείου και οι επικρατούσες ατμοσφαιρικές συνθήκες της περιοχής ευνοούν την οργάνωση ενός κυκλώνα. Τα χαρακτηριστικά του παραπέμπουν σε Medicane, έναν όρο που χρησιμοποιείται για τους Μεσογειακούς Τυφώνες, λόγω της δομής και της έντασής του.

Από πλευράς ατμοσφαιρικής δυναμικής, η συγκεκριμένη εξέλιξη παρουσιάζει αρκετά χαρακτηριστικά που έχουν παρατηρηθεί σε ισχυρούς Μεσογειακούς κυκλώνες. Αυτοί οι κυκλώνες, σε ορισμένες περιπτώσεις, αποκτούν υποτροπικά ή ακόμη και τροπικά χαρακτηριστικά, γεγονός που υπογραμμίζει τη σοβαρότητα της κατάστασης. Η ακριβής ένταση και η τελική τροχιά του συστήματος, ωστόσο, θα καθορίσουν με μεγαλύτερη ακρίβεια ποιες περιοχές θα δεχθούν τα ισχυρότερα φαινόμενα.

Η δημιουργία του συστήματος μπορεί να ξεκινήσει από μια διαταραχή στη μέση και ανώτερη τροπόσφαιρα, η οποία συνοδεύεται από ψυχρό πυρήνα. Αυτή η αρχική διαταραχή προκαλεί σημαντική αστάθεια στην ατμόσφαιρα, θέτοντας τις βάσεις για την περαιτέρω ανάπτυξη του κυκλώνα. Στη συνέχεια, η υψηλή θερμοκρασία της επιφάνειας της θάλασσας μπορεί να προσφέρει επιπλέον ενέργεια στο σύστημα, ενισχύοντας την έντασή του.

Με πληροφορίες από: Gazzetta, Reader