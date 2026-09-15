Μεταβατικός καιρός με πτώση θερμοκρασίας και τοπικές βροχές

Ο καιρός βρίσκεται σε ένα μεταίχμιο μεταξύ καλοκαιριού και φθινοπώρου, σηματοδοτώντας μια ομαλή μετάβαση που μέχρι στιγμής δεν προκαλεί ανησυχία. Ήδη έχουν σημειωθεί οι πρώτες αξιόλογες επιλεκτικές και ευεργετικές βροχές, ενώ η δροσιά αρχίζει να επικρατεί έναντι της ζέστης. Ο υδράργυρος καταγράφει πτώση, φτάνοντας στα φυσιολογικά για την εποχή επίπεδα, με την ψύχρα να γίνεται αισθητή κυρίως τις πρωινές και νυχτερινές ώρες.

Οι καιρικές συνθήκες την Τρίτη

Σήμερα, Τρίτη, ο καιρός παρουσιάζει βελτίωση στη βόρεια Ελλάδα, με μεγάλα διαστήματα ηλιοφάνειας να επικρατούν στη Μακεδονία και τη Θράκη. Εκεί θα παρατηρηθούν λίγες μόνο σκόρπιες νεφώσεις και κάποιες βροχές, κυρίως στα ορεινά τμήματα. Παρόμοιες τοπικές βροχές αναμένονται και στα ορεινά της ανατολικής Θεσσαλίας, της Στερεάς, καθώς και στα Επτάνησα.

Πιο νότια, ο καιρός θα είναι πιο άστατος, με πιθανές μπόρες και καταιγίδες να σημειώνονται στην Πελοπόννησο και στο νότιο Ιόνιο. Στην ανατολική Στερεά, αναμένονται νεφώσεις που ενδέχεται να δώσουν ασθενείς τοπικές βροχές. Αντίθετα, στις Κυκλάδες και στα νησιά του ανατολικού Αιγαίου, ο καιρός θα παραμείνει αίθριος.

Ακόμη νοτιότερα, στην Κρήτη, ενώ γενικά ο καιρός θα είναι αίθριος, δεν αποκλείεται να σημειωθούν μπόρες, κυρίως στα δυτικά τμήματα του νησιού.

Ενίσχυση ανέμων και πτώση θερμοκρασίας

Όσον αφορά τους ανέμους, στο Ιόνιο ενισχύονται και αναμένεται να φτάσουν τα 5 με 6 μποφόρ, ενώ τοπικά στα νότια θα αγγίξουν ακόμα και τα 7 μποφόρ, πνέοντας από ανατολικές διευθύνσεις. Παράλληλα, στο Αιγαίο, το μελτέμι θα είναι εγκατεστημένο, πνέοντας με εντάσεις που θα φτάνουν τα 5 με 6 μποφόρ.

Η θερμοκρασία δεν αναμένεται να αλλάξει ιδιαίτερα, με τη δροσιά να είναι πλέον αισθητή σε όλη τη χώρα. Οι μέγιστες τιμές δεν θα ξεπεράσουν τους 30 βαθμούς Κελσίου. Στα νότια και δυτικά τμήματα της χώρας, ο υδράργυρος θα σημειώσει μικρή πτώση, φτάνοντας τους 27 με 29 βαθμούς Κελσίου. Μόνο στα Δωδεκάνησα θα ακουμπήσει τους 30 βαθμούς.

Ο καιρός σε Αττική και Θεσσαλονίκη

Στην Αττική, ο καιρός θα είναι άστατος, με νεφώσεις που ίσως δώσουν κάποια ψιλόβροχα στα δυτικά και βόρεια του νομού. Ωστόσο, δεν θα λείπουν και μεγάλα διαστήματα ηλιοφάνειας. Οι άνεμοι θα πνέουν βορειοανατολικοί, φτάνοντας τα 4 με 5 μποφόρ στα ανατολικά και νότια του νομού, ενώ στον Σαρωνικό θα είναι πιο εξασθενημένοι. Η θερμοκρασία στην Αττική θα κυμανθεί από 19 έως 28 βαθμούς Κελσίου.

Πηγαίνοντας βορειότερα, στη Θεσσαλονίκη, ο καιρός θα είναι γενικά αίθριος, με λίγες αραιές νεφώσεις. Οι νεφώσεις αυτές θα είναι πιο πυκνές στα γύρω ορεινά, όπου πιθανώς να δώσουν κάποιες βροχές.

Η εξέλιξη προς την Τετάρτη

Προχωρώντας στην Τετάρτη, οι καιρικές συνθήκες αναμένεται να είναι παρόμοιες με αυτές της Τρίτης, ωστόσο ο καιρός θα παρουσιάσει ακόμα μεγαλύτερη αστάθεια. Αυτή η αυξημένη αστάθεια θα οφείλεται στη δημιουργία ενός χαμηλού βαρομετρικού συστήματος, το οποίο θα επηρεάσει τις συνθήκες σε διάφορες περιοχές της χώρας.

Παρά τις μεταβολές, η μετάβαση από το καλοκαίρι στο φθινόπωρο συνεχίζεται ομαλά, όπως έχει συμβεί και τις προηγούμενες ημέρες. Μέχρι στιγμής, η πορεία αυτή δεν δείχνει να κρύβει κάποια ανησυχία, ωστόσο η εξέλιξη και η συνέχεια των καιρικών φαινομένων αποκτά ενδιαφέρον για τις επόμενες ημέρες.

Με πληροφορίες από: Topontiki