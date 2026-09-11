Ραγδαία αλλαγή του καιρού το επόμενο τριήμερο με βροχές και πτώση της θερμοκρασίας

Το σκηνικό του καιρού αλλάζει ραγδαία το επόμενο τριήμερο, καθώς αναμένονται φθινοπωρινά χαρακτηριστικά σε μεγάλο μέρος της χώρας. Οι προβλέψεις κάνουν λόγο για βροχές, καταιγίδες, ενισχυμένους ανέμους και αισθητή «κατρακύλα» του υδραργύρου, σηματοδοτώντας μια σημαντική μεταβολή σε σχέση με τις προηγούμενες ημέρες.

Η πρόγνωση για το Σάββατο 12 Σεπτεμβρίου

Σύμφωνα με την πρόγνωση του meteo, το Σάββατο 12 Σεπτεμβρίου 2026, βροχές και καταιγίδες θα εκδηλωθούν κυρίως σε περιοχές της κεντρικής και βόρειας Ελλάδας. Παράλληλα, στα πελάγη θα πνέουν βορειοδυτικοί άνεμοι που θα φτάνουν έως και τα 5 μποφόρ.

Σε ολόκληρη τη χώρα αναμένονται νεφώσεις, οι οποίες σταδιακά θα αυξηθούν. Αυτό θα οδηγήσει σε βροχές και σποραδικές καταιγίδες στη Μακεδονία και σε τμήματα της Ηπείρου. Αργότερα μέσα στην ημέρα, τα φαινόμενα αυτά αναμένεται να επεκταθούν και στη Θεσσαλία, καθώς και σε τμήματα της Στερεάς Ελλάδας.

Ο καιρός σε Αττική και Θεσσαλονίκη το Σάββατο

Στην Αττική, το Σάββατο προβλέπονται λίγες νεφώσεις, οι οποίες θα γίνουν πυκνότερες από τις μεσημεριανές ώρες. Υπάρχει μια μικρή πιθανότητα πρόσκαιρων όμβρων, κυρίως στα δυτικά τμήματα του νομού. Η θερμοκρασία στην Αττική αναμένεται να κυμανθεί από τους 24 έως τους 34 με 35 βαθμούς Κελσίου.

Αντίστοιχα, στον νομό Θεσσαλονίκης, αναμένονται λίγες νεφώσεις. Κατά τις μεσημεριανές ώρες, οι νεφώσεις αυτές θα πυκνώσουν, με αποτέλεσμα να εκδηλωθούν βροχές, κυρίως στις ορεινές περιοχές του νομού. Η θερμοκρασία στη Θεσσαλονίκη θα κυμανθεί από τους 22 έως τους 32 βαθμούς Κελσίου.

Έντονη μεταβολή την Κυριακή 13 Σεπτεμβρίου

Πιο έντονη μεταβολή του καιρού αναμένεται την επόμενη ημέρα, την Κυριακή 13 Σεπτεμβρίου. Η πιθανότητα εκδήλωσης βροχών αξιόλογης έντασης και τοπικών καταιγίδων είναι μεγάλη στις δυτικές, κεντρικές και βόρειες περιοχές της χώρας.

Τα φαινόμενα αυτά αναμένεται να έχουν μεγαλύτερη διάρκεια και ένταση σε συγκεκριμένες περιοχές, όπως η Θεσσαλία, η Μακεδονία, η Θράκη και το βόρειο-βορειοδυτικό Αιγαίο. Παράλληλα, η θερμοκρασία θα αρχίσει να υποχωρεί στα δυτικά, τα κεντρικά και τα βόρεια, σηματοδοτώντας μια πιο αισθητή αλλαγή σε σχέση με τις προηγούμενες ημέρες.

Με πληροφορίες από: reader.gr