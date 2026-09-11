Το Ελ Νίνιο και το Δίπολο του Ινδικού Ωκεανού συμπίπτουν το 2027

Το φετινό «Ελ Νίνιο», το οποίο αναμένεται να είναι ιδιαίτερα ισχυρό, πιθανότατα θα συμπέσει με το «Δίπολο του Ινδικού Ωκεανού» το 2027. Αυτή η σύμπτωση έχει επισημανθεί από τους επιστήμονες, οι οποίοι έχουν σημάνει επανειλημμένα συναγερμό για το επικείμενο «Ελ Νίνιο» και τις επιπτώσεις του, ακόμα και στη χώρα μας. Η ταυτόχρονη εμφάνιση των δύο φαινομένων αναμένεται να φέρει σημαντικές αλλαγές, κυρίως στις τροπικές περιοχές.

Το φαινόμενο «Ελ Νίνιο» και οι επιπτώσεις του

Το «Ελ Νίνιο» είναι ένα κλιματικό φαινόμενο που προκύπτει όταν τα νερά στα κεντρικά και ανατολικά τμήματα του ισημερινού Ειρηνικού Ωκεανού θερμαίνονται σημαντικά. Αυτή η αύξηση της θερμοκρασίας του νερού συνδέεται άμεσα με μεταβολές στους αληγείς ανέμους και στην τροπική ατμοσφαιρική κυκλοφορία. Οι επιστήμονες έχουν εκφράσει ανησυχίες για το φετινό «Ελ Νίνιο», καθώς προβλέπεται να είναι πολύ ισχυρό και να επηρεάσει διάφορες περιοχές, συμπεριλαμβανομένης της Ελλάδας.

Το «Δίπολο του Ινδικού Ωκεανού»: Ένα λιγότερο γνωστό φαινόμενο

Το «Δίπολο του Ινδικού Ωκεανού» (IOD) είναι ένα φαινόμενο που, αν και λιγότερο γνωστό στην Ελλάδα, έχει σημαντικές επιπτώσεις. Δεν μεταβάλλεται μόνο η θερμοκρασία του ωκεανού, αλλά και η κυκλοφορία στην τροπική ατμόσφαιρα πάνω και γύρω από τον Ινδικό Ωκεανό. Κατά τη διάρκεια της θετικής φάσης του IOD, το δυτικό τμήμα του ωκεανού τείνει να είναι σχετικά θερμότερο. Σε αυτή την περιοχή σχηματίζεται ευκολότερα μεταφορά θερμότητας, η οποία συνοδεύεται από έντονες βροχοπτώσεις, επηρεάζοντας ακόμα και το ανατολικό τμήμα της ηπείρου.

Αντίθετα, στην Ινδονησία και τις γύρω περιοχές παρατηρούνται συνήθως λιγότερες βροχοπτώσεις κατά τη θετική φάση του IOD. Αυτό συχνά οδηγεί σε ξηρασίες στη Νοτιοανατολική Ασία και την Αυστραλία. Παρά τις τοπικές επιπτώσεις, τέτοιες τροπικές «ανωμαλίες» έχουν τη δυνατότητα να «ταξιδέψουν» και να επηρεάσουν ακόμα και την Ευρώπη.

Η αλληλεπίδραση των δύο φαινομένων

Τα δύο αυτά φαινόμενα, το «Ελ Νίνιο» και το «Δίπολο του Ινδικού Ωκεανού», δεν είναι εντελώς ανεξάρτητα μεταξύ τους. Το φαινόμενο «Ελ Νίνιο» μπορεί να συμβάλει στην ανάπτυξη ενός θετικού δείκτη IOD, καθώς προκαλεί αλλαγές στην ατμοσφαιρική κυκλοφορία. Αυτός είναι και ο λόγος που συχνά εμφανίζονται ταυτόχρονα. Ωστόσο, η ταυτόχρονη εμφάνισή τους δεν σημαίνει ότι οι επιδράσεις τους απλώς αθροίζονται παντού. Σε ορισμένες περιοχές, τα φαινόμενα μπορεί να ενισχύουν το ένα το άλλο, ενώ σε άλλες περιπτώσεις μπορεί να αλληλοεξουδετερώνονται.

Η αλληλεπίδραση αυτή αποκτά ιδιαίτερη σημασία, δεδομένης της σοβαρότητας του φετινού φαινομένου «Ελ Νίνιο». Οι πιο σημαντικές επιπτώσεις από τη σύμπτωση των δύο φαινομένων αναμένεται να παρατηρηθούν στις τροπικές περιοχές που περιβάλλουν τόσο τον Ειρηνικό όσο και τον Ινδικό Ωκεανό.

Αυξημένος κίνδυνος ξηρασίας και πυρκαγιών

Τόσο το φαινόμενο «Ελ Νίνιο» όσο και ένας θετικός δείκτης IOD συνήθως ευνοούν την εμφάνιση ξηρότερων συνθηκών στην Ινδονησία και την Αυστραλία. Ο συνδυασμός αυτών των δύο φαινομένων ενδέχεται, συνεπώς, να αυξήσει τον κίνδυνο ξηρασίας και δασικών πυρκαγιών. Αυτό ισχύει ιδιαίτερα για την Ινδονησία, τη Μαλαισία και τμήματα της Αυστραλίας.

Η Ινδονησία, ειδικότερα, αντιμετωπίζει ήδη εκτεταμένες δασικές πυρκαγιές εδώ και αρκετές εβδομάδες. Ο καπνός που προέρχεται από αυτές τις πυρκαγιές αποτελεί απειλή για τους κατοίκους των γειτονικών χωρών, επιδεινώνοντας την κατάσταση στην περιοχή. Η σύμπτωση των δύο κλιματικών φαινομένων το 2027 αναμένεται να εντείνει περαιτέρω αυτές τις προκλήσεις.

Με πληροφορίες από: Reader